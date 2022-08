Aarauer Telli: Nach den Blöcken kommt der Park

Aarau AXA hat Pläne für die Umnutzung des ehemaligen Telli-Zoos überarbeitet In der Aarauer Telli verändert sich gerade einiges: Die Eigentümerin, die AXA Anlagestiftung, saniert nicht nur die Wohnungen, sondern wertet auch die Umgebung auf. Künftiges Herzstück der Anlage sollen die Gemeinschaftsräume im ehemaligen Kleintierzoo werden. Katja Schlegel 25.08.2022, 18.06 Uhr

Manuela Gnehm und Tillmann Hohenacker von der AXA Anlagestiftung bei einem Baustellenrundgang Ende Juni. Bild: Alex Spichale/AAR

Die Sanierung der beiden Gebäudezeilen B und C in der Aarauer Telli hat die bisherige Parklandschaft zu einem grossen Teil in eine Baustelle verwandelt. Doch nun, da das Ende der Sanierungsarbeiten im Herbst absehbar ist (AZ vom 17.8.), wächst der Park neu. Schöner und abwechslungsreicher als jemals zuvor. Es gibt neu fünf Spielplätze, ein Wasserspiel, Pergolas mit Sitzgelegenheiten, die bisherigen Sportangebote mit Tennisplatz und Sportplatz wurden um einen Outdoor-Fitness-Bereich ergänzt. Und vor allem: Es ist nicht mehr nur grün rund um die Grosswohnsiedlung, es ist grün und wild und lebendig.