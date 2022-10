Aarau: Projekt Vordere Vorstadt hängt beim Regierungsrat fest

Aarau Der Rechtsdienst des Regierungsrats hinkt mit der Arbeit hinterher – Gemeinden müssen lange auf Bauentscheide warten Der Rechtsdienst des Regierungsrats hat Arbeits-Stau. Deshalb dauert es bei komplexen Beschwerdesachen lange, bis ein Entscheid fällt. Was das bedeutet, erlebt Aarau gerade mit dem Umgestaltungs- und Sanierungsprojekt der Vorderen Vorstadt. Nadja Rohner 1 Kommentar 15.10.2022, 05.00 Uhr

Kürzlich hat die Stadt die abgewetzten Fussgängerstreifen an der Vorderen Vorstadt erneuern lassen, weil man damit aus Sicherheitsgründen nicht mehr zuwarten konnte, bis die Umgestaltung endlich rechtskräftig bewilligt ist. Aus dem Regierungsgebäude hat man einen direkten Blick darauf. Nadja Rohner

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Direkt gegenüber des Aarauer Regierungsgebäudes liegt die Vordere Vorstadt – eine Strasse, über deren Sanierung und Umgestaltung die Regierung einen Entscheid fällen sollte. Seit Anfang 2020 liegen dem Regierungsrat zwei Beschwerden gegen das Projekt vor.

Rückblick: 2017 bewilligte der Einwohnerrat auf Antrag des Stadtrats den Kredit für die Umgestaltung der Vorderen Vorstadt, die zwischen Aargauerplatz und Oberturm liegt. Die Fahrbahn soll zu Gunsten überbreiter Trottoirs verkleinert werden.

Der Stassenraum Vordere Vorstadt ist heute so gegliedert. Nadja Rohner

Zwei Faktoren sind umstritten und führten zu Einwendungen im Baubewilligungsverfahren: Die Neueinführung von Tempo 20 wie am anschliessenden Graben – heute herrscht in der Vorderen Vorstadt noch Tempo 50 – und der Ersatz der heutigen Pflästerung durch Asphalt.

Dagegen wehren sich Patrick Huber («Münzen Huber»), der mit seinem Geschäft an der Vorderen Vorstadt eingemietet ist und für die Pflästerung kämpft, sowie der Besitzer einer Nachbarliegenschaft. Diverse andere Ladenbesitzer befürworten die Umgestaltung vor allem wegen der Temporeduktion.

Seit Ende Januar 2020 liegen nun zwei Beschwerden beim Regierungsrat. Und es geht, zumindest für die Öffentlichkeit, einfach nicht vorwärts. Eine Klage, die auch von anderen Gemeinden zu hören ist: Beschwerdeverfahren, die beim Regierungsrat liegen, bleiben dort eine übermässig lange Zeit.

Die Schäden am Fussgängerstreifen vor seinem Ersatz. Jiří Vurma

Auf Anfrage der AZ bestätigt Regierungssprecherin Stephanie Renner nun, dass der zuständige Rechtsdienst des Regierungsrats mit der Bearbeitung der Beschwerden im Rückstand ist und sich ein Pendenzenstau entwickelt hat.

Sie erklärt: «Insbesondere bei umfangreichen und komplexen Baubeschwerden – also in einem Teilbereich – gibt es aufgrund der Zusatzbelastung durch ausserordentliche Ereignisse in den letzten drei Jahren einen gewissen Nachholbedarf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie, der Flüchtlingsthematik des Ukraine-Kriegs sowie der Energie-Versorgungssicherheit zusätzliche Aufgaben zu bearbeiten gab und gibt – unter anderem auch aufwendige Administrativverfahren.»

Gleichzeitig sei «das Volumen des Tagesgeschäfts» erheblich angewachsen. «Mit einer konsequenten Priorisierung und mit Hilfe einer befristeten Stelle wurde und wird diesem Umstand Rechnung getragen.»

Extrarunde wegen Gutachten

Die Überlastung des regierungsrätlichen Rechtsdienstes ist aber nicht der einzige Grund, weshalb der Fall Vordere Vorstadt noch immer pendent ist. Er hat eine ungewöhnliche Zusatzschlaufe gedreht: Die Einspracheparteien hatten in einem ersten Schriftenwechsel beantragt, die Akten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission sowie der Eidgenössischen Kommission für Denkmalschutz zu unterbreiten.

Beide Kommissionen wollten daraufhin ein Gutachten erstellen. Und dieses fiel im Februar 2021 nicht im Sinne der Stadt aus: Das Sanierungsprojekt – respektive die Wahl von Asphalt statt Pflastersteinen – sei «als schwerwiegende Beeinträchtigung des Denkmals ‹mittelalterliche Stadtanlage› und des Ortsbildes von nationaler Bedeutung einzustufen». Kritik, die auch schon die kantonale Denkmalpflege geäussert hatte.

Die Vordere Vorstadt gehört zu den ältesten Aarauer Strassen. Eth-Bildarchiv / AAR

Der Stadtrat betonte angesichts eines Vorstosses von Grünen und GLP, im Gutachten seien «einige Unklarheiten festgestellt» worden und es «setzt sich nicht mit den Interessen auseinander, welche für eine Asphaltierung sprechen».

Es bedürfe einer umfassenden Interessenabwägung durch den Regierungsrat, der nicht an das Verdikt der Kommissionen gebunden ist. Aus Sicht der Stadt ist Asphalt nicht nur billiger in Installation und Unterhalt, sondern auch lärmarmer (Rolllärm) und widerstandsfähiger – besonders angesichts der vielen Busse.

Das Gutachten ist mittlerweile schon mehr als anderthalb Jahre alt. Der Ball liegt also längst wieder beim Regierungsrat. Der Schriftenwechsel ist bereits seit Anfang Juli 2021 abgeschlossen; es habe sich «keine gütliche Einigung erzielen lassen», so die Regierungssprecherin. Sie stellt nun in Aussicht, dass «in diesem konkreten Verfahren ist mit einem Entscheid bis Ende Januar 2023 zu rechnen» sei.

1 Kommentar Patrick Huber vor 18 Minuten Als Einen der im Artikel zitierten Einsprecher, erlaube ich mir noch folgende Zufügung: Selbst der Einwohnerrat Aaraus ist auf seinen Entscheid zurückgekommen, die historische Zone der Vorderen Vorstadt asphaltieren zu wollen! Dies war wohl primär dem Umstand geschuldet, dass man die klaren Aussagen des Gutachtens zur Belagsfrage gewichtet hat. Immerhin sind diese Eidgenössischen Kommissionen faktisch die höchste Stelle des Landes in Fragen der Denkmalpflege, bzw. des Ortsbildschutzes! Anstelle diese Belange und den Willen des Einwohnerrates einfach zu negieren, hätte der Stadtrat auch die Möglichkeit gehabt, Einsicht zeigen zu können und damit diese Eineinhalbjährige (Zusatz-) Schlaufe vermieden. Nachdem der Regierungssprecher aber den Entscheid des Regierungsrates bereits schon mal für den vergangenen Frühling angekündigt hatte, wird sich zeigen ob nun der neue Termin eingehalten werden kann... Alle Kommentare anzeigen