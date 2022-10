Fall Bez Zelgli in Aarau: Ein Schuljahr der Eskalation

Aarau Der Fall Bez Zelgli aus Sicht der Opfer: Ein Schuljahr der Eskalation Schutzgelderpressungen, Drohungen, Psychoterror, körperliche Angriffe – was sich im vergangenen Schuljahr im Umfeld einer Klasse der Bezirksschule in Aarau abgespielt haben soll, ist erschreckend. Nadja Rohner 27.10.2022, 15.25 Uhr

Rund 400 Schülerinnen und Schüler aus Aarau, Buchs, Erlinsbach, Biberstein und Küttigen besuchen das Zelgli-Schulhaus. Nadja Rohner

Der AZ-Artikel über die Schutzgelderpressungen an der Bezirksschule Zelgli hat hohe Wellen geschlagen. Einige Eltern, deren Kinder in die hauptbetroffene Klasse oder in eine der knapp zehn Parallelklassen (heute 2. Bez) gehen – oder die Involvierten aus der Primarschule kennen –, haben sich bei der Redaktion gemeldet. Sie kritisieren, dass die mutmasslichen Täter noch immer in dieselbe Klasse gehen, dass die Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) nicht transparent informiere, dass man die Betroffenen viel zu lange nicht ernst genommen habe. Mit Namen zitiert werden möchten sie nicht, zum Schutz ihrer Kinder.

Die hier wiedergegebenen Schilderungen der Ereignisse wurden von verschiedenen Eltern aus dem Umfeld der Opfer übereinstimmend geäussert. Laut deren Aussagen gibt es Haupttäter, Rädelsführer und einige Mitläufer – allesamt Buben. Bei den Opfern soll es sich um Mädchen handeln, andere Jungs seien nur am Rande betroffen. Drei Haupttäter wurden angezeigt. Wichtig ist: Für die angeblichen Täter gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung, erst recht, weil es sich um Jugendliche handelt. Das Verfahren läuft offenbar noch; die Jugendanwaltschaft äussert sich aber nicht dazu.

Es gab schon in der Primarschule Probleme

Wie aus dem Umfeld der hauptbetroffenen Klasse zu erfahren ist, sind die ersten Probleme im September 2021 aufgetreten, direkt nach Start in der Bezirksschule. Es kam zu grobem Mobbing im Klassen-Chat. Allerdings sagen mehrere Quellen, dass einige der späteren mutmasslichen Haupttäter schon während der gemeinsamen Primarschulzeit im Gönhard-Schulhaus negativ aufgefallen seien, und bereits dort geplagte Kinder die Klasse hätten wechseln müssen.

Die AZ hatte Einblick in Schriftwechsel, die belegen, dass sich besorgte Eltern im Sommer 2020 – die Buben waren da in der fünften Klasse – an den Leiter des Schulstandorts Gönhard sowie den Gesamtschulleiter der Kreisschule gewandt hatten. Dies, nachdem die Familie eines Mobbing-Opfers von sich aus andere Eltern über die Vorgänge informiert hatte.

Die Elterngruppe bat im Brief an die Schule explizit um Hilfe für die Bewältigung der Situation. Das war direkt zu Beginn der Sommerferien, was der damalige Schulleiter im zweiten Satz seines Antwortschreibens quittierte mit «ich hätte mir ein rücksichtsvolleres Timing gewünscht». Es wurden dann zwar gewisse Massnahmen ergriffen. Als es aber an die Zuteilung für die Bez ging, kamen die die angeblichen Mobber wieder in dieselbe Klasse, was die Eltern der Opfer nicht verstehen können.

Auf Anfrage hält der Schulvorstand der KSAB fest, dass die Weitergabe von Personendaten einzelner Schüler beim Übertritt von der Primar- in die Oberstufe sehr restriktiv geregelt sei und nur in begründeten Einzelfällen erfolge. «Im konkreten Fall lagen der Schulleitung der Oberstufe Zelgli keine Informationen vor, welche eine andere Klasseneinteilung nahegelegt hätten.» Ob hier ein Versäumnis bestand, könne der Schulvorstand «zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilen».

Kaum in der Bez, ging das Mobbing los

Fest steht, dass die ab Herbst 21 in der neuen Bezklasse gewachsenen Probleme spätestens um die Sportferien 22 herum eskalierten. Eltern schildern eine «Stimmung der Angst», die dazu geführt habe, dass mehrere Mädchen zeitweise nicht mehr zur Schule gehen wollten. «Verschiedenen Mädchen wurde ein Zirkel in den Oberarm gestochen, einem Mädchen eine Schere in die Hand gesteckt. Von Letzterem gibt es Fotos, die auch der Schulleitung vorliegen», berichtet ein Elternteil.

Es erzählt, dass die Jungs jeweils im Unterricht ihre Geodreiecke messerscharf geschliffen hätten und damit auf die Mädchen losgegangen seien respektive ihnen in die Arme geschnitten hätten. «Morgen bringe ich ein richtiges Messer mit», hätten die Jungs dann jeweils gesagt. «Die Klassenlehrerin hat auch tatenlos zugeschaut und zu den Mädchen mit einem Lächeln gesagt: Es sind halt Buben», schildert ein Elternteil.

Hilfe bei (Cyber-)Mobbing Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband hat auf seiner Website Wissenswertes zum Thema Mobbing (online und offline) zusammengetragen. Enthalten sind auch Links zu Beratungsstellen und weiterführende Informationen, die sowohl für Lehrpersonen als auch Eltern nützlich sein können.

Die Mädchen seien bis nach Hause verfolgt worden. Regelmässig hätten die Jungs Schulmaterial der Mädchen demoliert und gestohlen. Zwei Mädchen sei der Teams-Account gehackt und unter deren Identität Nachrichten geschrieben worden. Die Mädchen hätten sich täglich Beschimpfungen wie «du bist ein Stück Dreck», «spring aus dem Fenster» oder «bring dich doch um» anhören müssen. Ein Elternteil kommentiert das mit «es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich eines der Opfer tatsächlich etwas antut».

Im Klassenchat wurde ein Grabstein-Emoji gepostet, versehen mit dem Namen und dem Geburtsdatum eines besonders stark gemobbten Mädchens – und einem Todesdatum in der nahen Zukunft. Die mutmasslichen (Schutz-)Gelderpressungen gegen dieses Mädchen liefen nach Schilderung der Eltern auf zwei Arten ab: Entweder wurde Gewalt angewandt, verbunden mit der Drohung, noch brutaler vorzugehen, wenn das Mädchen nicht zahlt. Oder es wurde damit gedroht, ihre Hausaufgaben zu beschädigen oder wegzunehmen, wenn sie kein Geld bringe. Insgesamt ist die Rede von einer dreistelligen Summe.

Wie es zur Anzeige kam

Die Eltern dieses Mädchens haben als Einzige Anzeige erstattet. Obwohl ihnen unter anderem die Schule Entschuldigungsschreiben der Täter vorgelegt hatte, verbunden mit der Forderung, ein Formular für den Verzicht auf eine Strafanzeige zu unterschreiben. Gegenüber der AZ sagen die Eltern, sie seien nach Gesprächen – auch mit Experten – zum Schluss gekommen, dass man die Geschehnisse nicht einfach hinnehmen und zur Tagesordnung übergehen könne. Der Tochter zuliebe:

«Sie sollte sehen, dass die Täter die Konsequenzen für ihr Handeln tragen müssen, damit sie das Kapitel abschliessen kann.»

Manche Eltern erfuhren erst durch einen Brief im April 2022 von den Vorkommnissen. Dieser wurde verschickt, nachdem eine Woche zuvor die Situation im Klassenzimmer dermassen ausgeartet war, dass die Lehrperson nicht mehr weiterwusste und zur Schulleitung ging. «Die unnötigen dauernden Provokationen haben ein mühsames Ausmass angenommen», schreibt die Schulleiterin im Brief.

«Was lange im Versteckten geschah, wird seit einigen Wochen laut ausgetragen.» Sie sei im Gespräch mit der Klasse «zum Teil erschrocken»: «Leider kommt es oft zu Unterrichtsstörungen, Drohungen, Erniedrigungen und sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen, was wir als Schule natürlich gar nicht tolerieren können.» Und:

«Es scheinen gemeinsame Grundwerte des Respekts und Anstandes zu fehlen.»

Ein paar Wochen vor den Sommerferien gab die Schule dem Druck von Eltern mehrerer mutmasslicher Opfer nach und liess einige Mädchen die Klasse wechseln. Das kommentiert ein Elternteil so: «Die Opfer haben die Nachteile, den Tätern passiert nichts.» Ein anderes Elternteil sagt: «Es ist fatal, dass die Opfer gehen müssen und die Täter bleiben dürfen.»

Ein weiteres Elternteil sorgt sich um jene Mädchen, die noch in der Klasse verblieben sind. Der Schulvorstand ist der Ansicht, dass die Situation nun wieder unter Kontrolle und ein angstfreies Lernen möglich ist. Es seien nach den Sommerferien «gezielte Nachfragen bei den direkt Betroffenen» vorgenommen worden; sowohl in der Klasse als auch bei einzelnen Schülern und den Lehrpersonen.

«Trotz dieser aktiven Nachfrage können wir nicht ausschliessen, dass es einzelne Vorkommnisse oder Konflikte gibt, die sich unserer Kenntnis entziehen.» Und: «Die positive Entwicklung der Klasse im Rahmen dieser pädagogischen Arbeit hat bis zum heutigen Zeitpunkt eine Versetzung von mutmasslichen Tätern nicht erfordert. Im schulischen Umfeld sollen die Jugendlichen immer auch die Möglichkeit erhalten, aus Fehlern zu lernen und an Beziehungen zu arbeiten.»

Eltern fühlen sich zu wenig ernst genommen

Einig sind sich die Eltern, mit denen die AZ sprechen konnte, auch darin: Die Schule hat zu spät reagiert und zu wenig gemacht – «bis heute». Sie widersprechen damit dem Schulvorstand, der befand, die pädagogischen Massnahmen griffen gut und nachhaltig. Zwar habe die Schule mit der Klasse gesprochen und einen Eskalationsplan aufgestellt, diesen jedoch in der Folge nicht eingehalten, sagen die Eltern. So hätten die Buben ohne Konsequenzen weiter mobben können. Auch habe die Schulleitung die Eltern und die anderen Schüler der Schule zu wenig informiert. Ein Elternteil sagt:

«Wir wissen noch heute praktisch nichts, obwohl wir die Schulleitung und die Lehrerschaft um Transparenz gebeten haben.»

Besorgte Eltern habe man abgeblockt. «Uns wurde versichert, es sei wieder alles in Ordnung, die pädagogischen Massnahmen würden greifen – das steht aber in Diskrepanz zu dem, was wir erleben. Wir fühlen uns nicht ernst genommen.» Ein weiteres Elternteil sagt, es habe sich an verschiedenste Stellen gewandt – Schulleitung, Schulsozialarbeit, Schulaufsicht beim Kanton, Schulvorstand der Kreisschule –, aber überall sei man entweder überfordert gewesen oder habe sich nicht zuständig gefühlt.

«Wäre das in der Real oder der Sek passiert, hätte man viel früher gehandelt», sagt ein Elternteil. Und relativ offen äussern mehrere Eltern den Vorwurf, dass die Schule zu lange nichts getan habe, weil gewisse freundschaftliche Bande zwischen dem Umfeld der angeblichen Täter und Verantwortlichen der Schule bestünden. Nachprüfen lässt sich dies nicht – in einer Kleinstadt wie Aarau gibt es fast zwangsweise Überschneidungen.

Der Schulvorstand sagt dazu, er habe «keine entsprechenden Hinweise in Bezug auf den vorliegenden Fall». Grundsätzlich seien die Schulleitungen angehalten, keine Freundschaften mit Eltern ihrer Schule einzugehen «und dort, wo sie bestehen, diese transparent zu machen und die entsprechenden organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, damit es bei Entscheiden zu keiner Befangenheit oder Interessenskonflikten kommt».