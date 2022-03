Aarau Der Einwohnerrat winkt die Solar-Offensive durch In den nächsten Jahren soll die Stadt massiv in Photovoltaikanlagen investieren. Nadja Rohner 07.03.2022, 23.50 Uhr

In Aarau wird man bald mehr Solaranlagen sehen. Isabel Maeder

Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern, an Fassaden und auf bereits überbauten Freiflächen - das ist es, was der Einwohnerrat will. Deshalb hat er am Montagabend drei entsprechende Vorstösse von Grünen und Grünliberalen überwiesen.