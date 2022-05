Aarau Der «Bus im Park» wird abgeschafft – kommen jetzt Notschlafstelle und Gassenküche? Die Trinamo AG hat das Auftragsverhältnis mit der Stadt Aarau für den Betrieb des «Bus im Park», wo sich Menschen am Rande der Gesellschaft treffen können, gekündigt. Sie hat grössere Pläne. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 19.05.2022, 08.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der "Bus im Park" steht aktuell noch im Kasinopark. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Noch steht der Bus im Kasinopark; dort, wo er auch seinen Namen her hat. Aber nicht mehr lange. Der Betrieb des Treffpunkts wird Ende Mai nach fast genau 20 Jahren eingestellt.

Der «Bus im Park» war 2002 ins Leben gerufen worden, «um die Selbstverantwortung von randständigen Personen für den öffentlichen Raum zu stärken und sie so nicht auszugrenzen», wie die Stadt auf Anfrage erklärt. Mit den Jahren habe sich die Selbstverantwortung zu einem Angebot der Trinamo AG gewandelt und wird von der Stadt mit jährlich rund 100'000 Franken unterstützt.

Bilder von einer Reportage im Bus im Jahr 2015. Mario Heller / AAR

Die Trinamo selber hat aber das Auftragsverhältnis auf Ende Mai gekündigt. «Es wären schon seit ein paar Jahren erneut grosse Investitionen in den Bus nötig gewesen», sagt Geschäftsführer Reto Schaffer. Doch man sei sich einig, dass der «Bus im Park», der abwechselnd an verschiedenen Orten in Aarau steht, in dieser Form nicht weitergeführt werden soll. Hier treffen sich – nur tagsüber – verschiedene Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, um sich auszutauschen und etwas zu trinken.

Bilder von einer Reportage im Bus im Jahr 2015. Mario Heller / AAR

Die Tri­namo führt die Aufsicht. Es seien aber immer etwa dieselben ­Personen im Bus, sagt Schaffer, das Angebot würde nicht die ganze Breite der Bedürfnisse ab­decken. Deshalb hat die Trinamo AG ein Grobkonzept für ein Nachfolgeprojekt bei der Stadt eingereicht. Es würde die Stadt zwar das Drei- bis Fünffache kosten, hat aus Sicht der Trinamo aber Ausstrahlung in den ganzen Kanton. Laut Reto Schaffer ist eine Gassenküche geplant, daran angegliedert ein öffentliches Café, in der die betreuten Menschen idealerweise wieder in einen Job eingeführt werden könnten. Auch Notbetten sind vorgesehen.

Bilder von einer Reportage im Bus im Jahr 2015. Mario Heller / AAR

Das Projekt ist auf eine viel breitere Schicht von (suchtbetroffenen) Menschen ausgelegt als der «Bus». Der Standort ist noch nicht ­definiert, soll aber möglichst zen­tral sein. «Erstens, weil die Nutzer sonst nicht kommen und lieber am Bahnhof bleiben. Zweitens, weil sie Teil der Bevölkerung sind und auch als solchen wahrgenommen werden sollen.»

Der Stadtrat will indes, ­bevor er sich auf ein Folgeangebot der Trinamo einlässt, selber noch «die Gesamtsituation ­evaluieren», schreibt er auf Anfrage. «Dafür hat er einen Streetworker beauftragt, der aktuell unterwegs ist, um im Gespräch mit verschiedenen Gruppierungen den Bedarf zu erfahren. Darauf aufbauend wird anschliessend über die weiteren Schritte entschieden.» Zeitlich sei dies günstig, da der «Bus im Park» jeweils eine dreimonatige Sommerpause hatte.

Bilder von einer Reportage im Bus im Jahr 2015. Mario Heller / AAR

Reto Schaffer begrüsst diese zusätzliche Prüfung. Auch weil er, basierend auf der langjährigen Erfahrung und den eigenen Erhebungen der Trinamo ,überzeugt ist, dass für das von der Trinamo vorgeschlagene Projekt wirklich Bedarf besteht. Er hofft, dass das Resultat bald vorliegt. «Für uns ist das wirklich eine Herzensgeschichte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen