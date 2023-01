Aarau Der «Aarauerhof» hat neue Besitzer – die steigen erst einmal kräftig auf die Bremse Die Aargauische Pensionskasse hat ihr 800-Millionen-Immobilienportfolio in eine grosse und schweizweit tätige Anlagestiftung eingebracht. Das hat auch Konsequenzen für das Hotel am Aarauer Bahnhof. Florian Wicki Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Das ehemalige Aarauer Hotel Aarauerhof gehört nicht mehr der Aargauischen Pensionskasse. Bild: Nadja Rohner

Lange war unklar, wie es mit dem Hotel Aarauerhof am Aarauer Bahnhof weitergehen soll. Schon die Zürcher Gastrobetreiberin ZFV-Unternehmungen, welche das Gebäude 2020 noch besass, wollte dieses durch einen Neubau ersetzen.

Im September 2020 – die ZFV wurde damals, wie viele Gastronomie-Betreiber, hart von der Coronakrise getroffen – kam der «Aarauerhof» unter den Hammer. Die Genossenschaft erklärte damals unter anderem, der hohe Finanzierungsbedarf und die kurz- bis mittelfristigen Aussichten im Hotelmarkt hätten den Ausschlag dazu gegeben, den geplanten Neubau in Aarau nicht zu realisieren. «Eine langfristige Weiterführung des bestehenden Betriebes ohne Renovation oder Umbau lässt der Gebäudezustand leider nicht zu», hiess es damals.

Die Aargauische Pensionskasse (APK) griff zu und erstand das Gebäude sowie das darunterliegende Grundstück für ihr Immobilienportfolio. Das Gebäude wird seit Mitte 2021 zwischengenutzt: das Hotel von der liechtensteinischen Hotel-Kette B-Smart-Selection, das Erdgeschoss durch das Restaurant Traders und die Bar Gleis Bier.

«Aarauerhof» nicht mehr nur in Aargauer Hand

In der Zwischenzeit haben sich die Besitzverhältnisse des «Aarauerhofs» bereits wieder verändert: Die APK hat ihr Immobilienportfolio – rund 800 Millionen Franken – per 1. Juli 2022 mit anderen Pensionskassen in der Immobilien-Anlagestiftung Turidomus zusammengelegt. Sprich: Die APK hat sich bei einer grossen Anlagestiftung eingekauft, ihr Portfolio als Sacheinlage verwendet und beteiligt sich damit an der Stiftung.

Dafür gehören ihr ihre rund 50 Immobilien im Wert von rund 800 Millionen Franken nicht mehr alleine; sie wirft diese in einen Topf, in dem sich bereits Immobilien von anderen Pensionskassen befinden. Dieser Topf, der Ende 2021 ohne die APK schon fast 7 Milliarden Franken umfasste, gehört allen Beteiligten anteilig. In der Anlagestiftung erhält die APK als eine der zehn grössten Teilhaberinnen – da gehören etwa auch die Pensionskasse der Post und jene der Stadt Zürich dazu – einen Sitz im Stiftungsrat.

Die Stiftung wird von der Pensimo Management AG betreut. Der zuständige Portfoliomanager Alexander Büchel erklärt, warum sich der Einkauf der APK für beide Seiten gelohnt hat: «Die APK erhöht damit die Diversifikation ihres Immobilienportfolios, was mehr Stabilität und Sicherheit bringt. Die Turidomus kann im Gegenzug ihren Investitionsschwerpunkt im Kanton Aargau stärken.»

Bauprojekt auf Eis gelegt

Für die Bewirtschaftung des Portfolios der APK ist die im letzten Frühling gegründete Regimo Aarau AG zuständig, eine Tochterfirma der Pensimo. Büchel: «Ein Teil des APK-Immobilienteams wurde übernommen, sodass die Bewirtschaftung der Immobilien vor Ort insbesondere auch für die Mieterinnen und Mieter gleich bleibt.»

Folglich ist die APK nun nicht mehr direkt für das Geschehen im «Aarauerhof» verantwortlich. Die Pensimo hat ganz andere Pläne mit der Liegenschaft, wie Büchel erklärt: «Wir haben in Sachen ‹Aarauerhof› einen Projektstopp veranlasst und das Siegerprojekt aus dem Studienwettbewerb von 2018 auf Eis gelegt.»

Nun wolle man sich mit der Liegenschaft auseinandersetzen und eine Verlängerung des Lebenszyklus des Gebäudes prüfen. Das hat laut Büchel System, komme man doch mehr denn je von Ersatzneubauten ab: «Wir leben meines Erachtens nicht mehr in der gleichen Welt wie 2018.» Inzwischen habe man nur schon wegen der Inflation, der Sensibilität zur Energie- und Ressourcenintensität und des Kriegs in der Ukraine – vom Klimawandel ganz zu schweigen – ein anderes Mindset.

Deshalb sei man nun daran, mit Planungsteams und Fachexperten das ganze Gebäude «positiv-kritisch» zu durchleuchten und – vergleichbar mit einer Machbarkeitsstudie – zu überlegen, was am meisten Sinn ergibt. Auch in Sachen «graue Energie», sprich der gesamten Energie, die für ein Bauprojekt verwendet wird, vom Kiesabbau für Zement über den Transport der Bauteile bis zur Entsorgung des Abfalls. Wird die miteingerechnet, lohnt sich aus einer Nachhaltigkeitsperspektive der Ersatzneubau häufig nicht mehr, so Büchel: «Darum könnte zum Beispiel auch eine umfassende Sanierung des Bestands sinnvoller sein.»

Hotelangebot wird in Frage gestellt

Gleichzeitig prüft man auch künftige Nutzungsmöglichkeiten der Liegenschaft. Bereits da gehen die Meinungen aber auseinander. Die Stadt Aarau beispielsweise ist an einem Hotel am Aarauer Bahnhof sehr interessiert. Das bestätigt auch Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker auf Anfrage, man habe seitens Stadt den klaren Wunsch geäussert, an diesem Ort weiterhin ein Hotelangebot aufrechtzuerhalten.

Dessen ist sich auch Alexander Büchel bewusst: «Wir haben den Wunsch gehört und verstehen ihn, handelt es sich beim Standort doch um einen Ankunftsort in Aarau, also gewissermassen um ein Aushängeschild.» Ob man die Stadt erhört, lässt er ziemlich offen: «Wir sind in erster Linie unseren Pensionskassen und damit deren Destinatären verpflichtet. Selbstverständlich ist es in unserem Interesse, einen Mehrwert für die Bevölkerung der Stadt – im Sinne von attraktiven Nutzungen – zu schaffen. Dazu analysieren wir auch den Hotelmarkt und ein mögliches Betreiberkonzept für den ‹Aarauerhof›.» Auch die derzeitige Hotel-Betreiberin ist mit ihrem Geschäft sehr zufrieden, verkündete sie zum Jahresende. Folglich wäre wohl auch sie daran interessiert, ein allfälliges neues Hotel am Aarauer Bahnhof betreiben zu können.

Es sei aber ohnehin noch zu früh, genaue Aussagen über die weitere Nutzung des «Aarauerhofs» zu machen, fährt Büchel fort: «Wir haben inzwischen mit der strategischen Planung begonnen und haben voraussichtlich bis Mitte Jahr eine Stossrichtung, in die wir gehen möchten.» Ein Vorprojekt oder sogar ein Baugesuch, unabhängig davon, wie das dann aussehen könnte, erwarte man daher nicht vor 2025. Folglich ändere sich derzeit nichts am Zeitplan, auch nicht für die Zwischennutzungen. Die rechnen aktuell, bis mindestens Ende April 2025 im «Aarauerhof» bleiben zu können.

