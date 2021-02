Aarau Dieser 20-jährige Aargauer arbeitet bei der wohl bekanntesten Köchin der Schweiz – nun will er Weltmeister werden Tom Walter (20) aus Aarau kocht bei Tanja Grandits, der Starköchin vom Lokal mit 19 Gault-Millau-Punkten – und er schaffte gleich den Sprung in die Juniorennationalmannschaft. Nun bereitet er sich vor auf die Weltmeisterschaft im Kochen. Marina Bertoldi 23.02.2021, 05.00 Uhr

Der «Commis de Cuisine» Tom Walter aus Aarau in der «Stucki»-Küche auf dem Basler Bruderholz. Kenneth Nars

Im Leben von Tom Walter dreht sich alles um eines: das Kochen. Seit September arbeitet der 20-Jährige im Basler Restaurant Stucki bei der wohl bekanntesten Köchin der Schweiz, Tanja Grandits (19 Gault-Millau-Punkte, zwei Michelin-Sterne). Und auch seine Freizeit verbringt

der junge Aarauer derzeit in der Restaurant-Küche: Denn

im Herbst 2022 tritt er als Mitglied der Junioren-Kochnationalmannschaft zusammen mit sieben anderen Jungköchen bei den Weltmeisterschaften in Luxemburg an – mit einem klaren Ziel. Er sagt:

«Wir wollen Weltmeister werden.»

Die Vorbereitungen laufen deshalb bereits eineinalb Jahre vor dem Wettbewerb, bei dem sich die internationale Kochelite misst, auf Hochtouren. Gerade ist das Team daran, die beiden verlangten Programme herauszuarbeiten. Tom Walter ist momentan für die Fisch-Schauplatte und die Vorspeise eingeteilt. Der Jungkoch sagt:

«Wir wollen die vielfältige Schweizer Küche mit ihren regionalen Besonderheiten gebührend präsentieren.»

Auch Geschmäcker aus seiner Heimat sollen die Jury überzeugen: «Das Rüebli darf auf keinen Fall fehlen», sagt Tom Walter lachend.

Eine Schnupperlehre weckte die Leidenschaft

Zurzeit üben die acht jungen Köchinnen und Köche vor allem alleine oder zu zweit. Wenn es die Situation zulässt, trifft sich das Team zudem alle zwei Monate zu einem mehrtägigen Trainingslager. Unterstützt werden sie von drei Coaches. Es sei eine aufregende Zeit. Tom Walter sagt:

«Ich verspüre eine riesige Vorfreude und sauge das neue Wissen regelrecht auf.»

Geweckt wurde diese Leidenschaft bei einer Schnupperlehre vor ein paar Jahren. «Ich habe mich auch in ganz anderen Berufen umgesehen», erzählt der Jungkoch (auch «Commis de Cuisine»). In der Küche habe er dann sofort gemerkt: «Hier gehöre ich hin.»

Bereits während der Lehre im Aarauer Gault-Millau-Restaurant Kettenbrücke nahm er an verschiedenen Wettbewerben teil. 2018 verlieh ihm Gastro Aargau die Goldmedaille in der Patisserie. 2019 landete er beim grössten Schweizer Kochlehrlingswettbewerb Gusto auf dem vierten Platz. Im gleichen Jahr schloss er die Lehre als Zweitbester im Kanton ab.

In Hongkong kochte er für Luxusevents

Seine Ambitionen ermöglichten Tom Walter Stages beim deutschen Sternekoch Nils Henkel und im Grand Hyatt in Hongkong. Die sechs Wochen in der fernen Metropole blieben in spezieller Erinnerung:

«Mit damals 18 Jahren in diese riesige Stadt zu kommen, war eindrücklich.»

Der junge Mann kochte in den verschiedenen Küchen des Hauses (unter anderem für Events von Prada und Louis Vuitton) und lernte nebst neuen Zutaten und Zubereitungsarten auch den rauen Umgang kennen, der der Branche nachgesagt wird. «Es war sehr hierarchisch.»

Ganz anders sei es im «Stucki» auf dem Bruderholz. «Hier ist es sehr familiär und ich lerne unglaublich viel», schwärmt der Koch, der irgendwann ein eigenes Restaurant eröffnen will. Dieses Wissen will er auch an der Weltmeisterschaft nächstes Jahr unter Beweis stellen. Bis dann wird er jeden kleinsten Handgriff zig Male geübt haben. Denn:

«Es muss alles wirklich perfekt sein.»