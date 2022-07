Aarau: Telli-Einkaufszentrum darf nun endlich erneuert werden

Aarau Das Telli-Einkaufszentrum darf nun endlich erneuert werden Ein Jahr nach Gesuchseingabe hat die Stadt die Bewilligung für den grossen Umbau erteilt. Baustart dürfte im August erfolgen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 08.07.2022, 19.01 Uhr

So dürfte die Fassade der künftigen «Coop Telli» aussehen. Visualisierung: zvg

Das in den 70er-Jahren erstellte Einkaufszentrum in der Telli wird in die Neuzeit geführt: Nachdem zwei Einwendungen das Umbauvorhaben blockierten, veröffentlichte die Stadt nun die Bewilligung für die «Revitalisierung» des Zentrums, wie die Eigentümerin Coop Genossenschaft das Umbauvorhaben nennt.

51 Millionen Franken werden investiert. Die Fassade soll einladender, der Innenbereich warm, kundenfreundlich und übersichtlicher werden. Mehr Tageslicht wird in das Gebäude eindringen können. Neu ist eine Rolltreppe ab dem Untergeschoss geplant und auch das Parkhaus wird erneuert.

Es soll neu mehr Tageslicht in das Einkaufszentrum eindringen können. Visualisierung: zvg

Der Coop-Supermarkt wird leicht vergrössert. Dazu wechseln einige Geschäfte den Platz: Der Jaisli-Beck zum Beispiel wird die Fläche vom Fust übernehmen und neu eine Aussenterrasse bei der Haupttreppe an der Tellistrasse anbieten können. Ebenfalls einen grosszügigen Aussenbereich erhält das Coop-Restaurant, mit einem neuen, direkten Zugang ab der Tellistrasse, die ihrerseits in den nächsten Jahren von der Stadt zu einer begrünten Tempo-30-Quartierstrasse umgebaut werden soll. Auch ab Girixweg wird ein neuer Zugang zum Einkaufszentrum erstellt. Der Platz auf der Rückseite beim Gemeinschaftszentrum soll in Zusammenarbeit mit der Stadt aufgewertet werden.

Das Einkaufszentrum im Aarauer Telli-Quartier wird für über 50 Millionen Franken eine Grundauffrischung erfahren. Visualisierung: zvg

Bauarbeiten ab August, Ende wahrscheinlich Mitte 2025

Wie Mirjam Arnold, Leiterin Kommunikation bei Coop, erklärt, seien im Rahmen des Bewilligungsverfahrens «diverse Anpassungen vorgenommen» worden, die auch die Gestaltung des Zentrums betreffen. Details nennt sie nicht.

Die Bauarbeiten werden bald beginnen. «Die genauen Termine sind in Ausarbeitung, wir gehen aber von einem Baustart im August aus.» Das zuvor auf Ende 2024 vorgesehene Bauende dürfte um ein halbes Jahr verzögert werden.

Das Coop-Restaurant wird direkt ab der Telllistrasse erreicht werden können. Visualisierung: zvg

Das blockierte Baugesuch führte unter anderem zu Mieteinbussen: Viele leerstehende Ladenflächen seien laut Coop «aufgrund des bevorstehenden Umbaus» nicht mehr vermietet worden, hiess es zuletzt. Coop erwarb das Tellizentrum vor vier Jahren. Es wird draussen neu als «Coop Telli» angeschrieben.

