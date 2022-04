Aarau: Pflegeheim geplant, jetzt folgen Alterswohnungen Herosé

Aarau Das Pflegeheim ist geplant, jetzt geht es um die Alterswohnungen beim «Herosé» Anstelle der heutigen Alterssiedlung – die bis Ende Jahr ukrainische Flüchtlinge beherbergen wird – entsteht ab 2023 voraussichtlich das neue 52-Millionen-Pflegeheim. Im Anschluss wird das heutige Pflegeheim abgerissen und dort eine neue Alterssiedlung entstehen. Der Wettbewerbskredit kommt jetzt vor den Einwohnerrat. Daniel Vizentini 08.04.2022, 05.00 Uhr

Die heutige Siedlung für Wohnen im Alter (im Bild) wird 2023 abgerissen. Ab 2025 werden dann neue Alterswohnungen gebaut. Daniel Vizentini (23.6.2020)

Jetzt, da sie Pläne für den grossen Neubau des Pflegeheims Herosé weitgehend unter Dach und Fach sind – die 52,11 Millionen Franken dafür hat das Parlament abgesegnet, es fehlt nur noch das Volks-Ja am 15. Mai –, macht sich Aarau an den zweiten, grossen Erneuerungsschritt auf dem Altersareal Herosé: In einer Botschaft an den Einwohnerrat beantragt der Stadtrat einen Kredit über 375'000 Franken für den Projektwettbewerb für eine neue Alterssiedlung.