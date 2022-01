Aarau Das Pflegeheim Herosé wird neu rund 5 Millionen Franken teurer – so sieht es aus An einer Medienkonferenz informierte die Stadt über den nächsten Schritt der Erneuerung ihrer Alters- und Pflegeheime. Nach dem abgeschlossenen Umbau der Station Milchgasse im Pflegeheim Golatti steht nun der Neubau des «Herosé» bevor. Das Volk dürfte im Mai darüber abstimmen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 18.01.2022, 18.00 Uhr

So würde das neue Aarauer Pflegeheim Herosé aussehen. Visualisierung: Stadt Aarau

Gut für die Bewohnenden, gut fürs Pflegepersonal und gut fürs Quartier: So wertet Stadträtin Angelica Cavegn Leitner den geplanten Neubau des Aarauer Pflegeheims Herosé. An einer Medienkonferenz gab sie neue Details dazu bekannt. In den bald zwei Jahren seitdem das Siegerprojekt «Auberge» erkoren wurde, seien Einzelheiten verfeinert worden. Geändert haben sich auch die geschätzten Baukosten: Statt den zuvor erwarteten 47,26 Millionen Franken und später kommunizierten 43,37 Millionen, dürfte das Projekt neu 52,11 Millionen kosten, plus-minus zehn Prozent. Zusammen mit dem bereits ausgegebenen Projektierungskredit käme das neue «Herosé» auf total 55,8 Millionen Franken – rund fünf Millionen mehr als zu Beginn gedacht.

Finanziert wird der Neubau durch das Heim selbst: Die Aarauer Pflegeheime haben als Eigenwirtschaftsbetrieb über Jahre hinweg einen Investitionsfonds aufgebaut. Dort seien laut Angelica Cavegn rund 8 Millionen Franken drin. Für die restlichen 44 Millionen für den Bau werde ein Kredit aufgenommen. «Es werden keine Steuergelder verwendet», versicherte die Stadträtin.

Hotellerie-Taxen steigen von 120 auf 153 Franken pro Tag

Um den Kredit zu stemmen, werden die Hotellerie-Taxen angehoben. Ab 2025, wenn der Neubau bezogen werden soll, werden die Bewohnenden des Pflegeheims 153 Franken pro Tag zahlen statt bisher 120 Franken. Ähnliches geschah bereits beim Neubau des Alterszentrums Suhrhard in Buchs: 150 Franken pro Tag koste der Aufenthalt dort, sagte Rupert Studer, Leiter Abteilung Alter bei der Stadt. Das Alterszentrum Obere Mühle in Lenzburg koste für Auswärtige gar 170 Franken pro Tag.

Der Neubau des «Herosé» ist das mit Abstand teuerste der drei Vorhaben, mit denen die Stadt ihre Alters- und Pflegeheime auf den neuesten Stand bringen will. Für die letztes Jahr abgeschlossene Gesamtsanierung der Station Milchgasse des Pflegeheims Golatti in der Altstadt zahlte Aarau 7,8 Millionen Franken. Das Pflegeheim Herosé wird über 50 Millionen kosten. Zusammen mit dem Neubau der Alterssiedlung Herosé ab 2025 will Aarau rund 70 Millionen Franken in ihre Alterseinrichtungen investieren.

«Wir wollen, dass Leben im Haus entsteht»

An der Medienkonferenz wurden neue Visualisierungen des künftigen Pflegeheims präsentiert. Es wird, wie das Bisherige, 116 Einzelzimmer haben. Diese sollte laut Rupert Studer «auch etwas bieten»: Viel Licht und moderne Nasszellen, dazu die Möglichkeit, dass die Bewohnenden innerhalb ihrer vier Wände «eine gewisse Individualität und Privatsphäre» ausleben können.

So werden die Zimmer aussehen. Visualisierung: Stadt Aarau

Im «Herosé» werde es keine geschlossenen Wohngruppen geben für besonders pflegebedürftige Menschen. «Wir verfolgen ein Integratives Modell», so Rupert Studer. Die Menschen sollen sich frei bewegen und einander begegnen. Bewohnende, die noch weitgehend autonom leben können, sollen für die Mahlzeiten in die Cafeteria im Erdgeschoss gehen. «Das wollen wir bewusst so, damit Leben im Haus entsteht.»

So würde die Cafeteria im Erdgeschoss aussehen. Visualisierung: Stadt Aarau

Nebst dem Speisesaal für Bewohnende und einem öffentlichem Café mit Aussenterrasse, werde das neue Heim Räume bieten für verschiedene Therapien, einen Raum der Stille, einen Mehrzweckraum, Fusspflege- und Coiffeursalon sowie, ganz speziell, ein kleines Schwimmbecken.

Wie Stadtbaumeister Jan Hlavica weiter ausführte, werden sich die Bewohnenden auf vier verschiedenen Ebenen frei aufhalten können: Nebst dem eigenen Zimmer und der Cafeteria seien dies einerseits die imposante, 250-jährige Parkanlage und andererseits die Aufenthaltsnischen zwischen den Zimmern auf den vier oberen Etagen. «Wir haben uns viele Gedanken zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner gemacht», fügte Angelica Cavegn an.

Visualisierungen zum Neubau vom Pflegeheim Herosé in Aarau. Visualisierung: Stadt Aarau

Pläne fürs Herzoghaus stehen noch

Im historischen Herzoghaus nebenan soll ein Teil der Büros der Abteilung Alter einziehen. Für die anderen Räume sei man laut Angelica Cavegn im Gespräch mit altersnahen Institutionen, die bereits Interesse bekundet haben. Der grosse Saal dürfte zudem als Traulokal dienen. In Kontakt stehe man auch mit dem Quartierverein, damit beim «Herosé» ein belebter Mix zwischen den Generationen stattfinden könne.

Die 52,11 Millionen Franken Baukredit werden dem Einwohnerrat am 7. März vorgelegt, die entsprechende Botschaft wurde am Dienstag eingereicht. Bei einem Ja wird das Volk am 15. Mai das letzte Wort haben. Zum Vergleich: Das Pflegeheim Suhrhard Buchs mit 100 Betten kostete 46 Millionen, die Obere Mühle in Lenzburg mit 98 Betten 50 Millionen. Gebaut würde in Aarau zwei Jahre lang ab Anfang 2023.

Das bisherige Aarauer Alterswohnheim Herosé. Daniel Vizentini (23.6.2020)

