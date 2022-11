Aarau Das Militär bleibt, aber das Kasernenareal soll trotzdem komplett neu werden Das Richtprojekt für die Umwandlung des riesigen Areals im Herzen der Stadt wurde vorgestellt. Es zeigt, wo Läden und wo Büros entstehen könnten, wie gross die neue Piazza wird, welche Gebäude bleiben dürfen und welche auf spektakuläre Art transformiert werden könnten. Jetzt kommentieren 17.11.2022, 14.55 Uhr

«Elefant im Raum», «Toter Fleck im Herzen dieser Stadt», «Blockierender Riegel»: Die Teilnehmenden des «5. Forums Kasernenareal» hatten keine Freude über die Nachricht, dass das Militär auch langfristig mit einem geschlossenen Perimeter im Quartier bleiben soll. Das über 47’000 Quadratmeter grosse Kasernenareal mitten in Aarau wird aktuell fast nur militärisch genutzt. Wenn der Vertrag des Kantons als Hauptgrundeigentümer mit der Armee 2030 auslaufe, «stehe auf dem Areal die militärische Nutzung nicht mehr im Vordergrund», hiess es stets. Die Planung für die (halb-)zivile Zukunft des Areals wurde unter Beteiligung der Bevölkerung vorangetrieben.

Aktuell läuft die Phase Richtprojekt. «Dabei wird überprüft, ob all das Platz hat, was im Masterplan vorgesehen war», erklärte Urs Heimgartner, Leiter Immobilien des Kantons, den Teilnehmern des Forumsanlasses. Er sprach vom «Ziel, dem Quartier neuen Geist einzuhauchen», es «nachhaltig zu entwickeln». Heisst: nicht nur verdichten, sondern auch wirtschaftliche, ökologische, gesellschaftliche, baukulturelle Aspekte einzubeziehen. Gegenüber der AZ drückte er es so aus: «Wir haben den Diamanten ausgepackt; gesehen, dass er noch nicht glänz, und jetzt schleifen wir ihn.»

Aber eben, das Militär muss mitgedacht werden. Zwar auf einem kleineren geschlossenen Perimeter als heute; vorwiegend im nördlichen Band des Areals. Es bleiben aber Militärmusik samt RS, das Kommando der Territorialregion 2 und das Rekrutierungszentrum.

In den Planungsunterlagen klingt das so: «Das Militär bleibt weiterhin ein selbstverständlicher, sichtbarer Nutzer im Areal.» Immerhin nicht mit Zäunen, sondern mit «Hofpavillons als bespielbare Grenze». Ein Goodie: eine neu geplante Militärturnhalle, unterirdisch oder als Gebäudeaufstockung, könnten dann vielleicht auch Vereine nutzen – Aarau ist notorisch knapp an Hallenkapazitäten.

Die Forumsteilnehmer waren davon nicht begeistert. «Das Militärareal wird zwar kleiner, ist aber immer noch zu gross», sagte ein Votant, und mehrere fragten: «Muss das Rekrutierungszentrum wirklich mitten in der Stadt sein?» Das Militär solle ganz weichen, hiess es auch. Und: «Es ist Frust spürbar, dass wir mittlerweile am fünften Forum teilnehmen und plötzlich die Hälfte des Areals verloren haben.»

Was auf jener Fläche passiert, die das Militär freigibt, beschreiben die Planer so: Entstehen soll – etappiert und mit Zwischennutzungen – ein «buntes, urbanes Stadtquartier» mit hoher baulicher Dichte, öffentlichkeitswirksamen Erdgeschossen, darüber Wohnraum- und Arbeitsraum.

Schräge oder abgetreppte Fassaden werden dem Quartier ein identitätsstiftendes Merkmal verleihen, es gibt viele kleine Wege, halböffentliche Höfe, die Kasernenstrasse als neue Hauptader. Manche Bestandsbauten werden verschwinden, andere «in Szene gesetzt». So könnten beispielsweise der östlichste Teil der Reithalle, die Kavalleriekaserne und die «Stallungen» aufgestockt «und so auf neue, innovative Art ins Quartiersbild integriert» werden.

Die meisten Gebäude sollen um die 20 bis 25 Meter hoch sein, höchster Punkt wäre die Aufstockung bei der Reithalle mit rund 30 Metern. Bezüglich Klimaanpassung wird auf intensiv genutzte Dächer mit Photovoltaikanlagen und Begrünung sowie begrünte Fassaden und Bäume gesetzt, ausserdem durchlässige Böden und gute Belüftung.

Alles ist auf Velo- und Fussverkehr ausgelegt. Insgesamt soll es nur 80 neue Parkplätze in einer neuen Tiefgarage geben, dafür 1600 Veloabstellplätze. Oberirdisch kann nur via die Kasernenstrasse ins Quartier gefahren werden, wo man alsbald wenden muss. Die Planung setzt auf Ladestationen, Car- und Velosharing, Velowerkstatt, Garderoben für Angestellte.

Eine neue Piazza soll rund um die Reithalle «einen neuen, zentralen, öffentlichen Ort für ganz Aarau» schaffen, «ein Ort zum Verweilen, Feiern, Spielen, Essen, Trinken und Ruhen entstehen». Diese Piazza war vielen Forumsteilnehmern von Anfang an ein grosses Anliegen gewesen. Jene, die jetzt eingeplant ist, kommt unterschiedlich an. «Piazzetta», nennen sie jene, die ob der Grösse enttäuscht sind und «mindestens die doppelte Fläche» fordern. Andere befanden, es sei vielleicht gerade gut, sei sie nicht grösser «und damit tot», denn wer will in Hitzesommern auf einem grossen Platz verweilen, auf den die Sonne brenne.

Zum Vergleich: Von Fassade zu Fassade wird die Kasernenpiazza etwa so lang wie der Schlossplatz, aber doppelt so breit. Allerdings soll sie noch von einem Baumkranz umrandet werden, was ein Platzinneres von 62 auf 26 Meter ergibt – ungefähr so gross wie die Markthalle mit dem Färberhöfli. Es wurde am Forum aber auch die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt nötig sei, einen Platz einzuplanen, oder ob man nicht besser einen grünen «Central Park» baue.

Was die künftigen Nutzungen der Gewerbeflächen angeht, so betonte Urs Heimgartner, es sei noch gar nichts entschieden. Zu konkreten Ideen gehören aber eine Kita, die Stadtbibliothek – möglicherweise sogar die Kantonsbibliothek –, Werkstätten, Ateliers, Büro, Dienstleistung, Verkauf und ein Hotel. Aus dem Plenum kam die – noch unbeantwortete – Frage, wer dereinst entscheide, welche Gewerbe und Läden einziehen sollen. Ob das dann eine Konkurrenz zur Altstadt ergebe?

Viele Forumsteilnehmer kritisierten die Durchlässigkeit. Vom Bahnhof her sei das Areal zwar gut zugänglich, Richtung Altstadt aber, wegen des geschlossenen Militärbereichs, nicht. Punkto Wegführung kam auch der Wunsch auf, nicht allzu viele «interessante enge Gässchen» zu machen, sondern lieber auch breite, gut beleuchtete und sichere Wege.

Ganz wichtig war den Votanten auch eine gute Durchmischung bezüglich Alter und Schicht. Man wolle kein Quartier nur für junge Doppelverdiener ohne Kinder wie das Aeschbachquartier, hiess es etwa. Es brauche bezahlbaren Wohnraum: «Stadt und Kanton sollen mutig Verantwortung übernehmen für das Thema ‹Gemeinnütziger Wohnungsbau›.»

Nun werden das Richtprojekt und das Mobilitätskonzept finalisiert. Danach (ab 2024) wird unter anderem eine Teilrevision der Nutzungsplanung und eine umfassende Revision des Gestaltungsplans für das Areal in Angriff genommen.

