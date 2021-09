Aarau Gastrokomplex Kettenbrücke: Das «Les Amis» ist wachgeküsst worden Die neuen Besitzer, die Gebrüder Consoli, haben den Aarauer «Club» um eine «Lounge» erweitert. Der Betrieb entwickelte sich zum In-Place. Urs Helbling 04.09.2021, 05.00 Uhr

Von der ehemaligen Boutique ist nur der Boden geblieben: Geschäftsführerin Laura Kuster und die beiden Besitzer Oscar (l.) und Jean Consoli in der «Les Amis Lounge». Alex Spichale / AAR AAR

Der Aarauer Gastrokomplex Kettenbrücke kommt auf Touren. Das neue Konzept des in «Zollhaus» umbenannten Restaurants findet zunehmend mehr Freunde. Und die zwischenzeitlich zwei «Les Amis»-Betriebe sind so richtig durchgestartet, seit sie von den Brüdern Jean (47) und Oscar Consoli (57) übernommen worden sind.

Im «Club» ist das Member-Konzept Geschichte, jedermann hat Zutritt. Vor der «Kettenbrücke» führt das «Les Amis» schon die zweite Saison eine Gartenwirtschaft mit 100 Plätzen. Und ein Bijou ist die «Lounge», die in den Räumen der ehemaligen hochpreisigen Boutique eingerichtet und im Frühling eröffnet worden ist. «Am 6. Mai, bei starkem Regen. In der Zeit, als wir wegen Corona nur draussen wirten durften», erinnert sich Jean Consoli. Geschäftsführerin Laura Kuster (33) ist im «Les Amis» seit Anfang dabei.

«Les Amis» Club Lounge in Aarau. Alex Spichale

Der Betrieb wurde vor fünf Jahren, am 17. März 2016, im Keller des total renovierten «Kettenbrücke»-Komplexes eröffnet. Die Gebrüder Consoli, die schwergewichtig in den Räumen Zofingen und Lenzburg in der Baubranche tätig sind, haben den Betrieb am 1. Januar 2020 übernommen und ihn in kürzester Zeit weiterentwickelt. Das «Les Amis» ist in der Altersklasse der 25- bis 70-Jährigen im Trend und wird zunehmend auch für geschlossene Gesellschaften gebucht. Mit glänzenden Augen berichtet Geschäftsführerin Laura Kuster davon, dass sie eben erst an einem Wochenende im «Club» und in der «Lounge» gleichzeitig zwei Hochzeiten zu Gast hatte. Insgesamt wurden so 250 Personen bewirtschaftet.

Am 2. Oktober beginnt die Wintersaison

Das «Les Amis» beschäftigt zwischenzeitlich drei Festangestellte und zehn Stundenlöhner. Die «Lounge» und die Gartenwirtschaft sind der Sommerbetrieb. Sie sind täglich (ausser am Montag) offen ab 10 Uhr (Sonntag ab 14 Uhr), die «Lounge» auch bei schlechtem Wetter. Im Winter ist die «Lounge» bis 18 Uhr in Betrieb. Ab dann geht’s im Keller, im «Club», los. Die Wintersaison beginnt am 2. Oktober, ab dann ist der «Club» wieder offen (bis dann nur für Privatanlässe). Das «Les Amis» nimmt für sich nach einem Sortimentsausbau in Anspruch, eine der besten Weinkarten in Aarau zu haben. Auch gute Weine werden glasweise ausgeschenkt.

Von den einstigen Membern seien viele geblieben, erklärt Laura Kuster. Stammkunden haben heute den «Best Friend»-Badge (vergünstigte Getränke und andere Vorteile). Die «Lounge» bietet im Innenbereich Platz für 75 Personen (davon 34 Sitzplätze), der «Club» für 200 Personen (davon 90 Sitzplätze). Und wie lief das Sommergeschäft? «Bei schönem Wetter war der Umsatz gut»; erklärt Laura Kuster. Besser als im Vorjahr. Das «Les Amis» ist zum In-Place geword