Stadion Aarau Einsprachen

Aarau Das lange Warten auf das Stadion wird mit Spektakel verkürzt In Aarau begann am Samstag die Zwischennutzung der Brache im Torfeld Süd. Mit einem Event der noch jungen Sportart Parkour. Katja Schlegel 12.09.2021, 12.19 Uhr

Waghalsige Sprünge in einem Keller eines abgebrochenen Industriebaus: Die Brache im Torfeld Süd (im Hintergrund der Eniwa-Hauptsitz) ist mitnichten flaches Land und darum für die Parkour-Athleten bestens geeignet. Fabio Baranzini

Die jungen Kerle springen und wirbeln, dass man gar nicht anders kann, als hemmungslos zu starren. Über Mauerresten und Paletten, mit Saltos, Schrauben, mit meterweiten Sprüngen. Ein Spektakel, was die Parkour-Athletinnen und Athleten am Samstag im Torfeld Süd boten. Und speziell; nicht nur, weil es sich um einen Event der Swiss Parkour Tour, der offiziellen Schweizer Meisterschaft in Parkour handelte. Sondern insbesondere deshalb, weil es der Auftakt der Zwischennutzung der Stadion-Brache war.

Nervenkitzel: Schafft er es, rechtzeitig auf die Beine zu kommen? Fabio Baranzini

Zum Parkour-Event eingeladen hatte der Aarauer Verein Nurf. Die Organisatoren waren zufrieden mit dem Anlass, selbst aus Genf und Lausanne waren Parkour-Athleten nach Aarau gekommen. Und trotz der Kurzfristigkeit - wetterbedingt fiel erst am Mittwoch der definitive Entscheid für die Durchführung auf der Stadion-Brache – hatte mit dem Aufbau dank vieler helfender Hände alles rechtzeitig geklappt. Und für den Verein Nurf war der Event vor allem in langfristiger Hinsicht ein absoluter Erfolg: «Es sieht so aus, als könnten wir dieses Areal auch die kommenden eineinhalb Jahre nützen», so Julian Dutoit, Trainer bei Nurf und im Vorstand des nationalen Parkour-Verbands. «Das ist grossartig; dieses Areal ist, als wäre es für Parkour geschaffen.»

Was für eine Bedeutung die Zwischennutzung im Torfeld Süd hat, zeigt der Aufmarsch der Politprominenz am Samstag in Aarau:

Die Stadträte Daniel Siegenthaler, Hanspeter Hilfiker (Präsident), Hanspeter Thür, der HRS-Projektleiter Ariel Dunkel und die Terrain Sud-Vertreter Judith Renevey, Kevin Klopfenstein, Franziska Volkart, Catherine Ruflin (v.r.).Bild: uhg Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Die Stadionbrache wird in den nächsten zwei Jahren für Events aus den Bereichen Sport und Freizeit genutzt werden können. Die Stadt mietet das Areal von der Projektentwicklerin HRS (Verträge werden diese Woche unterzeichnet) und gibt es dem Verein Terrain Sud weiter, der für den Betrieb zuständig sein wird. Es gibt bereits 20 bis 30 Organisationen, die Interesse an Events bekundet haben. Nachts wird das Gelände geschlossen bleiben.