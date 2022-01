Aarauer Kino Ideal weicht einem Neubau

Aarau Das «Ideal» weicht einem Neubau: Ein Stück Kinogeschichte geht zu Ende An der Aarauer Kasinostrasse wird das Kino in zwei bis drei Jahren schliessen. Das Gebäude, in dem es eingemietet wird, soll durch einen Neubau ersetzt werden, der dem zentralen Bauplatz würdig ist. Ein Architekturwettbewerb hat bereits stattgefunden. Derweil baut Kino-Aarau-Chef Rolf Portmann das Kino Schloss am Schlossplatz um. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 20.01.2022, 21.26 Uhr

So wie auf dieser Visualisierung soll der Neubau an der Kasinostrasse dereinst aussehen. Zvg

Das Kino Ideal an der Kasinostrasse 13 wird abgerissen. Noch nicht sofort, aber in zwei bis drei Jahren. Das teilt die Projektentwicklerin Primus Property AG mit, die im Auftrag der Gebäudeeigentümerin Senda Immobilien AG den Ersatz plant. Das «Ideal» soll nämlich «einem attraktiven Neubau weichen, der Nachhaltigkeit und zukunftsweisende Quartierentwicklung optimal verbindet», heisst es in der Mitteilung.

Es handelt sich beim Bauplatz um ein wichtiges Stück Aarau. Visavis liegt der Kasinopark, nebenan das denkmalgeschützte Bezirksgerichtsgebäude. Dieses gehört der Stadt und soll nach dem Auszug des Gerichts mittelfristig einer neuen Nutzung zugeführt werden. Und westlich angrenzend an den Bauplatz befindet sich das Kasernenareal; ebenfalls ein Gebiet, das sich in den nächsten zwanzig Jahren stark verändern wird.

Aktuell: Das Kino Ideal. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Deshalb wurde «zur Sicherstellung der gewünschten architektonischen und städtebaulichen Qualität» an diesem doch sehr zentralen Ort ein anonymer Architekturwettbewerb unter fünf eingeladenen renommierten Architekturbüros durchgeführt. «Das Wettbewerbsprogramm wurde durch Primus Property in Zusammenarbeit mit der Stadt Aarau erstellt», heisst es in der Medienmitteilung. Auch Stadtbaumeister Jan Hlavica sass in der Jury.

Es entstehen Gewerbe und Kleinwohnungen

Gewonnen hat schliesslich – sehr klar – ein Projekt aus der Feder des Zürcher Architekturbüros Peter Moor Architekten. Der zuständige Architekt kennt die Stadt, ist er doch in Aarau zur Schule gegangen. Und das Büro hat hier bereits den «Einstein-Platz» mit dem begrünten Pavillon vor dem gleichnamigen Restaurant entworfen. Das «ökologische und Nachhaltige Siegerprojekt» sieht «kompakte Wohnungen» in den Obergeschossen vor. Es handelt sich konkret um Kleinwohnungen mit 1,5 und 2,5 Zimmern sowie «flächeneffiziente» 3,5-Zimmer-Wohnungen. Damit werde «auf die grosse Nachfrage in diesem Bereich reagiert», heisst es. Im Erdgeschoss ist eine «öffentlichkeitswirksame gewerbliche Nutzung» vorgesehen.

Das Gebäude in Holzbauweise gliedert sich laut Medienmitteilung «harmonisch» in die Umgebung ein und erhält einen begrünten Innenhof. Es kombiniere privates Wohnen und gemeinschaftliches Zusammenleben.

Kino Aarau AG hat das Gebäude 2019 verkauft

«Wenngleich der Abschied vom Kino Ideal sicher nicht allen leichtfallen wird, so dürfen sich die Aarauerinnen und Aarauer doch auf eine deutliche Aufwertung des Stadtzentrums freuen», heisst es in der Medienmitteilung. Sie nimmt damit auf, was viele Filmfans nun denken werden: Es geht nicht nur ein Kino mit vier Sälen verloren, sondern eine Institution. 2019 hatte Rolf Portmann, Inhaber der Kino Aarau AG, die Liegenschaft mit dem «Ideal» an die Senda Immobilien AG aus Zug verkauft, gleichzeitig aber einen Mietvertrag für das Kino abgeschlossen. «Mit diesem Schritt sichert sich die Kino ­Aarau AG für eine unsichere Kino-Zukunft ab», so Portmann vor zwei Jahren zur AZ.

Rolf Portmann, Inhaber der Kino Aarau AG. Alex Spichale / AAR

Schon 2018 und 2019, also vor der Pandemie, ging es der Kinobranche nicht gut. Das veränderte Ausgangsverhalten, fehlende Blockbuster und ausserordentlich gutes Wetter liessen die Kinogängerschaft schrumpfen. Und was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist hinlänglich bekannt.

Das mittelfristige Aus für das «Ideal» kommt also nicht gänzlich überraschend. Aber Rolf Portmann verspricht:

«Vor Sommer 2024 wird das Kino Ideal sicher nicht geschlossen.»

Denn zuerst will Portmann seinen zweiten Standort, das Kino Schloss am Schlossplatz, umbauen. Das Vorprojekt wird aktuell erarbeitet (Architekturbüro: Kim Strebel Architekten, Aarau).

Portmann will das Parterre besser nutzen und dazu das Foyer vergrössern, damit auf rund 300 Quadratmetern Gastronomie, Bar und Eventfläche Platz finden. Auch auf dem Schlossplatz vor dem Kino, neben dem «Oscar One», will Portmann Fläche für Gastronomie nutzen. Er betreibt gegenüber bereits den «Schlossbiergarten».

Das Kino Schloss am Schlossplatz wird umgebaut. Nadja Rohner

Für das Umbauprojekt im Kino Schloss muss aber der Saal 1 weichen, der im Parterre Platz wegnimmt. Damit das Kino Schloss weiterhin zwei Säle hat, will Portmann das UG ausbauen und dort einen neuen Saal errichten. Er hofft, im 2023 mit der Umsetzung des Projekts loslegen zu können. Und solange es nicht fertig ist, so lautet der Plan, bleibt das «Ideal» noch offen. Portmann verspricht:

«Es soll zu keiner Zeit gar kein Kino geben in Aarau.»

