Kindergarten Goldern wird neu Gebaut

Aarau Das Goldern-Quartier soll einen neuen Kindergarten erhalten Eine Sanierung wäre fast so teuer wie ein Neubau und würde dennoch nicht die gewünschten Resultate bringen, schreibt der Stadtrat. Er will das alte Kindergartengebäude deshalb komplett ersetzen. Nadja Rohner 23.02.2022, 14.14 Uhr

Der Kindergarten Goldern wurde 1966 gebaut. Seither hat sich nicht viel verändert. Nadja Rohner

Eigentlich hätte der Kindergarten in der Goldern teilsaniert werden sollen. Der Einwohnerrat winkte den Kredit über 1 Million Franken im Rahmen des Budgets 2020 durch. Wie der Stadtrat nun aber mitteilt, hat sich herausgestellt, dass es doch eine Gesamtsanierung bräuchte und dass diese nahezu gleich teuer würde wie ein Neubau: «Trotz Sanierung könnten aber die betrieblichen und baulichen Anforderungen nicht oder nicht zufriedenstellend erfüllt werden. Deshalb wurde ein Neubau für, wie bisher, zwei Abteilungen am Standort des heutigen Kindergartens Goldern in Betracht gezogen und weiterverfolgt.» Nun beantragt der Stadtrat beim Einwohnerrat dafür einen Projektierungskredit über 460'000 Franken. Es soll ein Projektwettbewerb durchgeführt werden.