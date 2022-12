Aarau Das Experiment «Fraktionsgemeinschaft Zentrum» ist gescheitert Mit dem Rücktritt seiner Einwohnerrätin Esther Belser gibt der Verein Pro Aarau bekannt, dass er gemeinsam mit der EVP aus der Fraktionsgemeinschaft mit GLP und Mitte aussteigt. Sie war erst Anfang Jahr gegründet worden. Nadja Rohner 19.12.2022, 20.26 Uhr

Sie traten seit Anfang Jahr als Fraktionsgemeinschaft auf: GLP, Mitte, Pro Aarau und EVP. Von links: Esther Belser Gisi (Pro Aarau), Cornelia Tschopp (GLP), Dieter Wicki (Die Mitte), Fiona Wiedemeier (GLP), Christoph Waldmeier (EVP), Lukas Häusermann (Die Mitte), Fabio Mazzara (Pro Aarau), Alexander Umbricht (GLP), Lea Naon (GLP). Bild: zvg

Der politische Verein Pro Aarau stellt eine Stadträtin (Angelica Cavegn Leitner) und aktuell noch drei Einwohnerratsmitglieder. Bei den letzten Parlamentswahlen 2021 blieb die Zahl stabil, 2017 hatte Pro Aarau jedoch einen Sitz verloren. Ihr langjährigstes Mitglied ist eine Rohrerin: Esther Belser Gisi.

Esther Belser Gisi Bild: zvg

Doch die Fraktionschefin tritt auf Ende Jahr zurück und begründet das in einer Medienmitteilung so: «Ich engagiere mich gerne voll für ein Thema. Dies ist mir leider im letzten Jahr – neben immer grösserer beruflicher Verpflichtungen – nicht mehr gelungen.»

Die 56-Jährige, die auch in der Kreisschule engagiert war, hatte sich im Einwohnerrat für diverse Kultur- und Bauprojekte wie die neue Kettenbrücke, die Reithalle und das KIFF eingesetzt, ebenso für soziale und schulpolitische Themen. «Bei der Einführung der Mehrwegbecherpflicht war sie federführend», schreibt ihre Partei.

Für Belser Gisi rutscht Samir Hertig (24) nach, womit die Frauenmehrheit im Einwohnerrat wieder zu Ende ist. Hertig wohnt in der Altstadt und studiert Wirtschaftsgeschichte, er hat besonderes Interesse für Sport- und Kulturthemen.

Fraktionsgemeinschaft ist erst ein Jahr alt

Bemerkenswert ist aber auch, was Pro Aarau in der Medienmitteilung eher beiläufig schreibt, in einem Satz am Schluss: «Mit dem Wechsel im Einwohnerrat hat sich die Fraktion Pro Aarau/EVP/EW zudem entschieden, sich wieder von der Anfang 2022 formierten Fraktionsgemeinschaft zu lösen, welche sie zusammen mit der GLP und Die Mitte bildete.»

Das bedeutet: Das Experiment «Fraktionsgemeinschaft Zentrum» ist gescheitert. Diese war vor einem Jahr aus den beiden Fraktionen Pro Aarau/EVP und GLP/Mitte gebildet worden. Auch diese Zusammensetzung war neu; bis Ende 2021 hatten Pro Aarau und EVP mit der GLP eine gemeinsame Fraktion gebildet. Bei den Gesamterneuerungswahlen konnten Pro Aarau und EVP ihre drei respektive zwei Sitze zwar halten. Die GLP legte jedoch von zwei auf fünf Sitze zu, die Mitte verlor einen ihrer drei und konnte nun keine eigene Fraktion mehr bilden.

Deshalb die Neuformation – und die Zusammenarbeit als «Zentrum»: «Mit insgesamt zwölf Sitzen ist das Zentrum der zweitgrösste Player im Einwohnerrat und kann somit eine entscheidende Rolle in der Aarauer Politik spielen», hatte die neue Organisation mitgeteilt (Lokalmatadorin ist immer noch die SP mit 14 Sitzen). Als erster grosser Vorstoss forderte das «Zentrum» im März den Abriss der Markthalle, allerdings (vorerst) vergeblich.

Zu viele Leute, zu viele Meinungen

Wie Ueli Hertig, Präsident von Pro Aarau, nun gegenüber der AZ ausführt, habe sich die Fraktionsgemeinschaft nicht bewährt: zu viele Leute in den Sitzungen, zu heterogen die Meinungen. Pro Aarau bleibt aber weiter in einer Fraktion mit der EVP; deren Präsidium übernimmt Fabio Mazzara (Pro Aarau) von Esther Belser Gisi.

Offenbar kam der Impuls für die Trennung von Pro Aarau aus. Denn Alexander Umbricht, Fraktionschef GLP/Mitte, sagt: «Wir hätten die Fraktionsgemeinschaft gerne weitergeführt.» Natürlich gebe es in einem solchen Konstrukt immer wieder divergente Meinungen, Fraktionszwang habe aber sowieso nie geherrscht. Er betont auch: «Wir gehen nicht im Streit auseinander.» Auch GLP und «Mitte» behalten ihre Fraktion.