Aarau Das einzigartige «S»-Buch von Aarau: Wer das Abzeichen gemacht hat, wird eingetragen – seit über 70 Jahren Das Schwimmabzeichen «S» ist kein offizieller Test, aber er macht den Bademeistern das Leben leichter. Das «S» steht für «Schwimmer», und damit ist der Fall klar. In Aarau gibt es für den Test nicht nur das Abzeichen, sondern auch den Eintrag im «S»-Buch. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

In der Schachenbadi gibt es das «S-Buch», in das alle Kinder eingetragen werden, die den Schwimmtest bestanden haben. Chef-Badmeister René Hächler hat diese Tradition vor 30 Saisons von seinem Vorgänger übernommen. Alex Spichale

Die Ecken sind abgestossen, die Buchdeckel mit verbleichtem Stoff, vermutlich Leinen, beklebt, die Seiten sind gefärbt. Wie ein altes Protokollbuch eben. Und eine Art Protokoll ist es ja auch, was darin geführt wurde, ein weitherum wohl einzigartiges: das Aarauer S-Buch.

Ein «S» weckt Kindheitserinnerungen. Das war kein offizieller Test, im Gegensatz zu Krebs, Seepferd, Pinguin und wie die Schwimmabzeichen für die verschiedenen Stufen alle heissen. Der «S» stand für «Schwimmer», und damit war für den Badmeister der Fall klar. Wer den Aufnäher auf der Badehose oder dem Badekleid hatte, durfte ins 50-Meter-Becken. Selbstredend, dass der Aufnäher mit Stolz getragen wurde.

Noch heute wird das Abzeichen gemacht

Längst nicht in allen Badis wurde der «S» verteilt, aber sicher im Freibad Schachen in Aarau und in Menziken. Und wer dieses Abzeichen in Aarau gemacht hat, der wurde eingetragen und wird es noch heute. In ebendieses Buch, seit Jahr und Tag. «Lückenlos, ohne Ausnahme», wie Chef-Badmeister René Hächler lachend versichert. Er habe diese Tradition damals, vor knapp 30 Jahren, von seinem Vorgänger Franz Büschi übernommen und weitergeführt. «Der ‹S› ist keine Pflicht und auch kein offizielles Abzeichen, aber er hilft uns doch. So sehen wir auf den ersten Blick, ob jemand Schwimmen kann oder nicht», so Hächler. Heute seien es im Schnitt jährlich noch rund 50 Kinder, die den Test absolvieren.

Diesen Aufnäher trugen Generationen von Kindern mit Stolz am Badekleid oder auf der Badehose. Alex Spichale

Wie alt die ältesten Einträge sind, ist nicht ganz klar. Die ersten – Peter, Pia, Heinz, Ruth und Rolf – tragen Jahrgänge zwischen 1943 und 1945. Die Jahreszahl zum Test aber ging die ersten Jahre über vergessen. Sie setzt erst nach ein paar Seiten bei 1956 ein. Seite über Seite ziehen sich die Namen, von den 300 durchnummerierten Seiten sind rund 250 beschrieben. Das lässt sich deshalb nur so ungefähr sagen, weil irgendwann damit angefangen wurde, Mädchen und Buben separat zu listen.

Noch heute fragen Badi-Gäste nach dem Buch

René Hächler sagt, er werde auch heute noch immer wieder auf das Buch angesprochen. «Manche blättern auch gerne darin, suchen sich selbst oder ihre Schulkameraden von damals.» Spannend ist es ja: Nebst Vor- und Nachnamen und Jahrgang notiert wurden auch die Wohnorte; immer mal wieder findet sich eine Abrechnung: «62 Aarauer, 34 Auswärtige.» Spannend ist auch zu sehen, wie sich die Namen verändert haben. Aus Peter und Ruth aus den Anfangszeiten wurden Christian und Daniela in den Achtzigern, Jan und Julia in den Nullerjahren und Sophia und Robin in den 2020ern.

Den «S» kann man in Aarau jeden Mittwoch- und Freitagnachmittag machen; jeweils um 16 Uhr wird der Test von einem der Badmeister abgenommen. Dazu muss man zwei Längen (100 Meter) in Bruststil oder Crawl absolvieren, ab dem Ein-Meter-Sprungbrett hüpfen und danach bis zum Beckenrand schwimmen. Der Test kostet 2 Franken. Wer ihn besteht, bekommt den blauen Aufnäher. Den gleichen wie seit 70 Jahren.

