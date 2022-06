Aarau Das Capriccio Barockorchester lädt zum Mitsingen ein Am 21. Juni – am Tag der Musik – lässt das Capriccio Barockorchester mit den Aargauer Vokalisten und dem Chor der Alten Kanti Händels Meisterwerk «Messiah» in der Alten Reithalle Aarau erklingen. Die Besonderheit: Sie laden Singfreudige dazu ein, im Chor mitzusingen. Kim Wyttenbach 16.06.2022, 09.51 Uhr

Bereits 2019 brachte das Capriccio Barockorchester das Oratorium «Messias» als Mitsingprojekt auf die Bühne. Rob Lewis/zvg

Aufgrund der Pandemie war gemeinsames Singen für eine sehr lange Zeit nicht erlaubt. Grund genug für das Capriccio Barockorchester und Michael Schraner, Chorleiter der Alten Kantonsschule und künstlerischer Leiter der Aargauer Vokalisten, zum Tag der Musik ein Mitsingprojekt zu veranstalten.

Bereits 2019 führten sie das Oratorium «Messias» in der Katholischen Kirche Peter und Paul in Aarau auf und luden Singfreudige ein, mitzusingen. «Die Veranstaltung vor drei Jahren war ein sehr erfreuliches Erlebnis. Nun ist es an der Zeit, das Singen wieder zu feiern und die Chorlandschaft zu unterstützen», sagt Tobias Wetzel, Geschäftsleiter des Capriccio Barockorchesters.

Mitsingprojekte gibt es schon seit längerem in verschiedenen Städten der Schweiz. Dabei laden Orchester und Chöre Gastsängerinnen und -sänger ein, mit ihnen auf der Bühne zu stehen und ein Werk aufzuführen, ohne dem Chor beitreten und monatelang proben zu müssen. «Es ist ein tolles Format», schwärmt Wetzel. «Wir geben Singfreudigen die Chance, Händels Meisterwerk ‹Messiah› mit dem Chor der Alten Kantonsschule, den Aargauer Vokalisten und unserem Capriccio Barockorchester in der Alten Reithalle aufzuführen, ohne einen zu grossen Aufwand zu betreiben.»

Drei gemeinsame Proben bis zur Aufführung

Wer kann mitmachen? Chorleiter Michael Schraner fasst die Voraussetzungen an die Gastsängerinnen und -sänger wie folgt zusammen: «Grundsätzlich kann jeder mitmachen, der Freude am Singen hat. Es ist aber von grossem Vorteil, wenn man das Werk kennt. Zudem muss man sich zu Hause vorbereiten.» Laut Schraner sind bereits viele Anmeldungen eingegangen: «Üblicherweise sind die Teilnehmer eher mittleren Alters.

Wegen der Teilnahme des Chors der Alten Kantonsschule sind bei diesem Mitsingprojekt aber auch viele junge Leute, ehemalige Schüler zwischen 20 und 30, dabei.» Zur Vorbereitung hat Schraner den Projektsängerinnen und -sängern Mini-Podcasts zugeschickt mit Probeausschnitten und Anweisungen. Diese und nächste Woche finden die ersten und einzigen drei gemeinsamen Proben statt: am 17. und 18. Juni in der Bärenmatte Suhr und am Montag, 20. Juni, treffen sich dann alle zur Generalprobe in der Alten Reithalle.

«Die Projektsängerinnen und -sänger müssen nicht nervös sein»

«Die Herausforderung als Dirigent ist es, dass ich erst drei Tage vor der Aufführung den Chor in der Endkombination zu sehen und zu hören bekomme», so Schraner. «Mit dem Chor der Alten Kantonsschule probe ich das Oratorium zusammen mit Simone Fischer zwar schon seit Schuljahresbeginn und die Aargauer Vokalisten proben seit Januar. Aber die Projektsängerinnen und -sänger sehe ich am 17. Juni zum ersten Mal.»

Das Konzert findet am Dienstag, 21. Juni, um 19.30 in der Alten Reithalle statt. Der Projektchor unter der Leitung von Michael Schraner wird begleitet vom Capriccio Barockorchester unter der Leitung von Dominik Kiefer. Schraner: «Ich kenne Dominik Kiefer schon lange und es ist für mich sehr speziell, mit ihm zusammen das Konzert zu leiten.» Und: «Es besteht kein Grund für die Projektsängerinnen und -sänger, nervös zu sein. Sie sind im Chor eingebettet und es ist ein schönes Gefühl, dieses Werk zusammen zu erarbeiten.»