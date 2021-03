Aarau Das Aarenau-Quartier wächst: 40 neue Wohnungen entstehen als nächstes Die Aarauer Ortsbürger schliessen mit den geplanten Wohnhäusern auf dem noch freien Baufeld 6 die letzte Baulücke nördlich der Aarenaustrasse. Der Spatenstich könnte im Winter erfolgen, der Baustart wohl erst in einem Jahr. Daniel Vizentini 10.03.2021, 05.00 Uhr

Fünf Gebäude und ein grosser Innenhof werden auf diesem noch freien Feld in der Aarenau entstehen. Das Haus links wird abgerissen. Nadja Rohner

Das Quartier an der Aarenau wächst Schritt für Schritt: Nach den bereits überbauten Baufeldern 2 und 8 stehen nun die neuen Wohnhäuser im Baufeld 6 in den Startlöchern. Für 19 Millionen Franken sollen dort dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen entstehen: 20 davon mit vier Zimmern, der Rest mit zwei bis sechs Zimmern. Entsprechend den Vorgaben der Stadt wird es nur 30 Autoparkplätze in einer Tiefgarage plus zwei Besucherplätze draussen geben, dafür 147 Veloabstellplätze.