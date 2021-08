Designmesse in&out bringt wieder Leben in die Aeschhalle.

Aarau Dank Designmesse «in&out» kehrt endlich wieder Leben in die Aeschbachhalle zurück – insgesamt sind 42 Aussteller vor Ort Im November war Lichterlöschen in der Aarauer Eventhalle, die Betreiber gingen Konkurs. Ab Freitag belebt die Designmesse die Location neu. Zutritt gibts nur mit Covid-Zertifikat. Katja Schlegel 26.08.2021, 05.00 Uhr

Die Messemacherinnen Brigitte Hürzeler und Maja Baumann (rechts) haben ihre Designmesse in der Aeschbachhalle Aarau auf zwei Wochenenden verteilt. Valentin Hehli / AAR

Noch liegt die Aeschbachhalle verlassen da, Bar und Restaurant sind leergeräumt. Aber Leben ist im Anmarsch, die Markierungen auf dem Boden verraten es, Paletten voller Material ebenso: Am Freitag öffnet die Schweizer Designmesse «in&out» die Türen für das erste von zwei Ausstellungswochenenden. Es ist nicht nur die erste grosse Designmesse, die in der Schweiz 2021 stattfindet – es ist auch der erste Event in der Aeschbachhalle seit dem Konkurs der Betreiber im November 2020.

Noch muss in der Halle einiges passieren bis zur Eröffnung. Doch die Ausstellungsmacherinnen Brigitte Hürzeler (Schönenwerd) und Maja Baumann (Erlinsbach SO) bleiben gelassen. Nach so vielen Jahren bringt sie nichts mehr aus der Ruhe. Die «in&out» 2021 ist die 15. Ausgabe, die sie aufgegleist haben. Und die 14., die effektiv stattfindet.

Zertifikatspflicht: «Man muss sich einiges anhören»

Wie so viele andere Veranstalter auch, mussten Hürzeler und Baumann 2020 im letzten Moment absagen. Die unsichere Situation hatte auch Auswirkungen auf 2021: Die beiden zogen den Zeitpunkt von Ende Oktober auf Ende August vor und verteilten die Aussteller auf zwei Wochenenden, um die Messe luftiger zu gestalten.

Es sei kein Zuckerschlecken gewesen, die Messe unter diesen Umständen zu organisieren; die Coronaregelungen änderten ständig, ein Planen im Voraus war kaum möglich. «Wir mussten mit so vielen Entscheiden zuwarten, um die aktuellsten Bestimmungen zu berücksichtigen; das war nicht immer einfach, sich zu gedulden», sagt Baumann. Zum Glück habe sie die Eigentümerin der Halle, die Mobimo Management AG, extrem unterstützt.

Ein wichtiger Entscheid ist noch relativ frisch: An der «in&out» gilt eine Zertifikatspflicht, dafür muss in den Innenräumen keine Maske getragen werden. Ein Entscheid, der in der Besucherschaft nicht überall gut ankam. «Man muss sich einiges anhören», sagt Brigitte Hürzeler. Doch für sie sei der Entscheid fix. Der Gesundheit ihrer Aussteller und der Besucher zuliebe. Und dem Aufwand: «Wir wollen nicht die Polizistinnen spielen.»

Klingende Namen wie Ida Gut oder Claudia Güdel

An den beiden «in&out»-Wochenenden werden je 42 Aussteller aus den Bereichen Mode, Möbel, Wohnaccessoires, Schmuck, Textil, Keramik, Karten und Papeterie in die Aeschbachhalle kommen. Unter ihnen klingende Namen wie Claudia Güdel aus Basel und Ida Gut aus Zürich. Letztere hat unter anderem die Berufskleidung für die 40'000 Migros-Angestellten entworfen.

Gut vertreten ist auch die Region: mit Fräulein Rosarot Mode aus Lenzburg, Tannerei Schmuck aus Gränichen, Inbox aus Auenstein und Boxit!-Schachteln aus Ammerswil. Auch die beiden Ausstellungsmacherinnen stellen mit ihren Labels Format Leder (Hürzeler) und Portabel Leder (Baumann) aus. Zu den dem Aarauer Publikum bekannten Labels kommen zwölf Erst-Aussteller. Das Aarauer Gasthaus Schützen übernimmt den Betrieb von Restaurant und Bar.

Maja Baumann und Brigitte Hürzeler freuen sich, mit der Messe ein bisschen Normalität zurückzuerlangen. Und mit ihnen die Aussteller, die allesamt gerne nach Aarau kommen. «Hier machen sie ihre Rekordumsätze», sagt Hürzeler. Denn kommen die Besucher in Zürich, um gesehen zu werden, kommen sie in Aarau, um etwas zu sehen. «Unsere Messe ist ruhiger, weniger schrill. Sie ist ein sicherer Wert.»