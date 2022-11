Aarau Damit nicht auch das Sägemehl rieselt: Historische Getreidemühle braucht dringend neuen Trichter 2020 wurde die historische Getreidemühle restauriert, die Aarau in den Siebzigerjahren geschenkt bekommen hat. Doch ein entscheidendes Teil muss noch ersetzt werden, damit das Mehl verwertet werden kann. Dafür sammelt der Trägerverein der Schlossmühle nun Geld. Katja Schlegel 25.11.2022, 05.00 Uhr

Der Holztrichter der Getreidemühle in der Schlossmühle Aarau muss ersetzt werden. zvg / Aargauer Zeitung

Seit 2020 ist Leben in der Aarauer Schlossmühle, seit die Gewürz- und Senfmanufaktur Chalira eingezogen ist. Ausgebaut wurde aber nicht nur das Gebäude, das bis dato nur eine Attrappe und nicht etwa ein historisches Gebäude war, restauriert wurde auch die Getreidemühle. Denn diese ist echt und alt; die ältesten verbauten Hölzer wurden bereits im 16. Jahrhundert geschlagen. Aber nicht in Aarau, sondern im Fricktal. Die Mühlanlage selbst stammt nämlich aus Bözen (heute Böztal). Beim Bau der Autobahn in den Siebzigerjahren musste die tausendjährige Mühle verschwinden, die Bözner verschenkten Mahlwerk und Mühlrad nach Aarau.