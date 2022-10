Michael Ganz (GLP) zieht sich aus Bezirksrichterwahl zurück

Aarau «Da machen wir nicht mit»: Michael Ganz (GLP) zieht sich nun doch aus der Bezirksrichterwahl zurück Am 27. November kommt es zum Showdown zwischen der FDP und einem Parteilosen im Kampf um einen Sitz am Bezirksgericht Aarau. Der GLP-Kandidat verzichtet nun doch - obwohl er am Wochenende seine Kandidatur bekannt gegeben hatte. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 05.10.2022, 13.37 Uhr

Für den zweiten Wahlgang sind nun nur noch Michael Schlotter (l.) und Barbara Deucher-Brändli angemeldet. Michael Ganz verzichtet. Bild: zvg / Montage: Aargauer Zeitung

Kehrtwende im Aarauer Bezirksrichter-Krimi: Noch am Wochenende hatte die GLP mitgeteilt, dass ihr Kandidat für den freien Sitz, alt Stadtrat Michael Ganz, auch für den zweiten Wahlgang antrete. Die GLP sehe «aufgrund der neuen Ausgangslage ohne nationale und kantonale Abstimmungen grosse Chancen, das Resultat am 27. November zu drehen». Doch als die Staatskanzlei am Mittwoch, nach Ablauf der Anmeldefrist, die Kandidaturliste verschickt, fehlt Ganz' Name. Nur Barbara Deucher (FDP) und Michael Schlotter (parteilos) stehen darauf. Ein Versehen?

Mitnichten. Ganz, im ersten Wahlgang zweitplatziert, hat kurzfristig entschieden, seine Kandidatur zurückzuziehen. Das sagt er der AZ am Telefon. Der Grund liegt erstens in der Ankündigung des Parteilosen Michael Schlotter: Der Drittplatzierte hatte am Montag mitgeteilt, auch in den zweiten Wahlgang gehen zu wollen. «Zwei Männer im gleichen politischen Spektrum gegen eine Frau im anderen politischen Spektrum – das hat wenig Aussicht auf Erfolg», so Ganz gegenüber der AZ. Mit anderen Worten: Schlotter und Ganz würden sich Stimmen wegnehmen.

Ganz sagt aber auch, dass die GLP entschieden habe, «da nicht mitzumachen». Damit meint er den - für eine Bezirksrichterwahl - ausserordentlich auffälligen und teuren Wahlkampf von Deucher beziehungsweise der FDP mit sehr vielen Plakaten sowie Flyern. «Wir können und wollen keine fünfstellige Summe für eine Bezirksrichterwahl-Kampagne aufwerfen», betont der frühere langjährige Stadtrat. Der Verzicht sei kein einfacher Entscheid gewesen: «Wir sind immer noch der Ansicht, dass die FDP nicht drei von acht Sitzen besetzen sollte», betont er. Die GLP hat bisher einen. Der zu besetzende Sitz wurde nach dem Rücktritt von Giorgio Meier (FDP) frei.

Im ersten Wahlgang machte Barbara Deucher 8101 Stimmen. Ganz kam auf 5446, Schlotter auf 4348. Das absolute Mehr erreichte niemand. Sollte nun ein Grossteil der Ganz-Stimmen zu Schlotter übergehen, könnte es ihm zur Wahl reichen.

