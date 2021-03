Aarau Corona im Schulhaus Gönhard: Der Unterricht geht am Montag wieder los Der Präsenzunterricht im Aarauer Primarschulhaus und im Kindergarten startet am Montag definitiv wieder. Dies bestätigte das kantonale Contact Tracing gegenüber der Kreisschule Aarau–Buchs am Freitag. Daniel Vizentini 05.03.2021, 22.55 Uhr

Damit können über 340 Schulkinder aus der Quarantäne. Maskenpflicht an der Schule haben weiterhin nur diejenigen der 5. und 6. Klasse. Das «Gönhard» war diese Woche zum grössten bekannt gewordenen Coronafall an einer Aargauer Schule geworden. Stand Mittwoch waren laut Kanton 15 Kinder mit dem Virus infiziert, 11 davon mit Mutationen. Seitdem hat der Kanton trotz Anfrage keine Zahlen mehr mitgeteilt. Die drei Kindergärten Feld in Unterentfelden bleiben etwas länger in Quarantäne.