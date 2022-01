Porträt: Christian Oehler, der künftig höchste Aarauer

Aarau Christian Oehler (FDP), der künftig höchste Aarauer: «Für die Rechten bin ich zu links, für die Linken bin ich zu rechts» Der 58-Jährige dürfte am Montag zum neuen Präsident des Einwohnerrats gewählt werden. Beruflich Portfoliomanager und privat Hobbypilot sowie passionierter Zeichner, sieht er sich als untypischen Freisinnigen. Bei Verkehrs- und Umweltfragen wich er schon öfter von der Parteilinie ab. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Der klassische FDPler sei er nicht. Das sagt Christian Oehler, seit 2013 Einwohnerrat für die FDP und ab Montag wohl neuer Präsident des Stadtparlaments, damit ein Jahr lang höchster Aarauer. Gegenkandidaturen gibt es nicht, turnusgemäss sind die Freisinnigen an der Reihe fürs Präsidium. Dass sie bei den Wahlen im November zwei Sitze verloren und im Rat nur zweitstärkste Kraft sind, tut da nichts zur Sache. Auch nicht, dass die FDP ausgerechnet ihn portiert, sei er doch nicht immer auf Kurs der Partei, wie er sagt.

Im Rat gezeigt hat sich dies bisher bei Verkehrs- und Umweltthemen: Christian Oehlers vielleicht polemischster Vorstoss war die Einführung von Tempo 30 in ganz Aarau. Dazu sagt er heute: «Ich wollte die Frage ernsthaft in den Raum stellen.» Dies als Einladung für den Stadtrat, etwas in der Sache zu unternehmen.

«Mobilitätsfragen werden in Aarau noch stiefmütterlich behandelt.» Man solle Tempo 30 prüfen, es könne sich dann immer noch herausstellen, das Tempo 50 besser ist. Solange keine Flüsterbeläge da sind, solle man immerhin nachts aus Rücksicht mit 30 Stundenkilometern fahren, selbst durch grosse Verkehrsachsen wie der Entfelderstrasse. «Grundsätzlich bin ich dem gegenüber weiterhin positiv eingestellt, das Thema müsste man vertieft anschauen.»

Die Tempo-30-Geschichte habe einen Einfluss gehabt auf sein Wahlresultat, ist er sich sicher. Von Listenplatz drei rutschte Christian Oehler bei den Wahlen auf den achten Rang. 1649 Stimmen gab es für ihn an der Urne. Mit nur 30 Stimmen weniger wäre er heute nicht mehr Einwohnerrat.

«Für die Rechten bin ich zu links, für die Linken bin ich zu rechts», sagt der 58-Jährige. Da ihm Nachhaltigkeitsthemen aber am Herzen liegen, entschied er sich vor allem, sich selber zu sein. «Ich habe Vorstösse gemacht, die nicht immer auf der FDP-Linie waren, von der Fraktion wurden sie aber mitgetragen.» Die FDP sei heute lockerer, offener und «nicht mehr so Militär wie früher». Christian Oehler ist stolz auf seine Parteikollegen:

«Bei uns gibt es viele stille, fleissige Arbeiter, wir probieren immer konstruktiv Lösungen zu erarbeiten. Vielleicht vermarkten wir uns einfach schlecht.»

Es gibt auch einige Dinge, die eben doch für Christian Oehler als «klassischen FDPler» sprechen. Allen voran: seine Herkunft. Er stammt aus einer alteingesessenen Aarauer Familie, die Anfang 19. Jahrhundert in der Stadt eine Maschinenfabrik gründete. Bis auf kurze Abstecher nach Neuchâtel und Neuseeland während seiner Ausbildung lebte der traditionsbewusste Ortsbürger stets in einem Haus an der Laurenzenvorstadt. Als Kind ging er manchmal bei der benachbarten Kaserne Biscuits holen, in Bülach spulte er später brav das Militär ab und begeisterte sich dort für die Fliegerei. Als Brillenträger wurde ihm ein Einstieg bei der Swissair zwar verwehrt, doch das Fliegen blieb bis heute seine Leidenschaft.

Besonders gerne erinnert er sich an die Flüge im südlichen Afrika, wo er Touristengruppen den Urwald von oben zeigen konnte. «In Afrika sah ich, was für Luxusprobleme wir hier in der Schweiz haben.» Aus dieser wörtlichen Horizonterweiterung durch das Fliegen beschloss Christian Oehler, in die Politik einzusteigen.

Der Immobilien-Treuhänder mit Künstlerseele

Dass er aber schon auch der offene, lockere Typ ist und dadurch in seiner Partei auffällt, wird beim Gespräch mit der AZ im Restaurant Kettenbrücke schnell klar. Christian Oehler ist gut mit Zahlen, arbeitet schon über 15 Jahren in der Immobilienbranche als Portfoliomanager. Doch er ist auch künstlerisch begabt, zeichnet seit Kindesalter stets, absolvierte passend dazu auch eine Bauzeichnerlehre.

Sein Skizzenheft trägt er immer bei sich. «Das ist mein Leben», sagt er. Dabei zeichnet er immer wieder auch Dinge, die die Lokalpolitik betreffen. Wer ihm auf Twitter folgt, wird seine Skizzen bereits kennen.

Auf Anfrage zeichnete Christian Oehler nun auch seine Vision für sein Einwohnerratspräsidialjahr 2022. Diese erklärt er wie folgt: «Ich will, dass es wieder einen richtigen Maienzug gibt dieses Jahr.» Dazu müsste sich Corona aber endlich verabschieden. Zudem hofft er auf eine positive Entwicklung im Torfeld Süd, und «dass es mit den Einsprachen gegen das Stadion endlich aufhört». Dies sei inzwischen «Demokratiemissbrauch».

Die Gestaltung der Wohntürme solle man dem Markt überlassen. «Es kann sein, dass sie gar nicht so hoch werden», die Bauherrin brauche aber einen Rahmen. «Ich als Immobilienentwickler würde 30 bis 40 Meter hohe Türme machen und auf eine gute Umgebungsgestaltung setzen.» Heute sind beim Stadion bis zu 75 Metern hohe Türme geplant.

Eine weitere Vision von Christian Oehler sind bessere ÖV-Anbindungen für Aarau, darunter ein TGV-Halt. Und nicht zuletzt: eine Steuerfusssenkung von 97 auf 94 Prozent. Dass von der Bevölkerung getragene Initiativen wie die Schuldenbremse «so verrupft» würden, wolle er nicht mehr dulden.

Nicht in seiner Zeichnung erwähnt, aber ihm ebenfalls wichtig ist die Einführung der Tagesschule. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so schwierig ist», sagt der zweifache Vater, der nach der Taufe seines Sohnes schnell mal sechs Jahre lang Kirchenpflegemitglied wurde, am Schluss gar deren Präsident.

Als Einwohnerrat machte er auf Ungereimtheiten beim Kauf der Liegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse oder der Walthersburg durch die Stadt aufmerksam. «Eine Immobilienstrategie hat absolut gefehlt.» Deshalb plädiert er betreffend Öffnung des Kasernenareals unbedingt dafür, die Wünsche von Nachbarschaft und Armee anzuhören, bevor man Neubauten hinstellt. «Ich bin sonst skeptisch, dass das gut herauskommt.»

Letztes Jahr überstand Christian Oehler einen Herzinfarkt – ein genetisch bedingtes Problem, das sich offenbar eineinhalb Jahre lang hinzog, bis er es bemerkte. Dank Notoperation am Kantonsspital ist der sonst sportliche, gesund lebende 58-Jährige wieder fit für sein Amtsjahr als Präsident des Einwohnerrats.

«Ich freue mich sehr, Repräsentationsaufgaben für die Stadt übernehmen zu dürfen», sagt Christian Oehler:

«Und ich würde mich auch freuen, im Rat mal einen Stichentscheid zu treffen.»

