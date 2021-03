AARAU Cheffinnen auf der Baustelle: Diese Frauen sanieren die «Staumauern» Bauleiterinnen sind relativ selten – nicht aber auf der Grossbaustelle in der Aarauer Telli. Ein Gespräch mit drei Vorbildern für junge Frauen. Nadja Rohner 05.03.2021, 05.04 Uhr

Baustelle Telli: Die Bauleiterinnen Florine Geiser, Anke Lochner und Kerstin Spalek (v.l.) haben hier das Sagen. Nadja Rohner

Die Baustelle bei den «Staumauern» in der Aarauer Telli ist schon aufgrund ihrer Dimensionen besonders – die AXA Anlagestiftung als Eigentümerin investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in eine der aufwendigsten Sanierungen der Schweiz. Bemerkenswert ist aber auch die personelle Kon­stellation: Es handelt sich wohl um die einzige Baustelle dieser Grössenordnung, die – von Gesamtprojektleiter Julian Kommer abgesehen – fest in weiblicher Hand ist.

Die Leiterin Ausführung Kerstin Spalek (44) sowie die Teilprojektleiterinnen Florine Geiser (24) und Anke Lochner (28) sagen den Arbeitern, was sie zu tun haben. Die Bauleiterinnen der Firma Drees&Sommer sind zuständig für die Terminplanung, leiten Bausitzungen, schreiben Protokolle und Abrechnungen, koordinieren die beteiligten Unternehmen, führen Abnahmen und Übergaben durch. Und sie kümmern sich um die Probleme, die auf einer so riesigen Baustelle fast jeden Tag irgendwo auftauchen – in einer Branche, die traditionell stark männerdominiert ist.

«Ich wäre auch gerne Schreinerin geworden»

Die drei Frauen, die alle in Zürich wohnen und in der Freizeit auch mal gemeinsam wandern gehen, haben ihre Büros in blauen Baucontainern zwischen den «Staumauern». Anke Lochner ist für die Sanierung der Treppenhäuser und die neuen Balkone der beiden langen Wohnzeilen zuständig. Einige der Treppenhäuser sind schon fertig. Die ersten alten Balkone werden derzeit abgebaut; nach Ostern hängen Krane die neuen, vorgefertigten an die Fassade.

Kerstin Spalek, Anke Lochner und Florine Geiser (v.l.) Nadja Rohner

Es ist Lochners erstes Grossprojekt als Bauleiterin. Die 28-Jährige hat an der Technischen Hochschule ihrer Heimatstadt Nürnberg ein Masterstudium in Bauingenieurwesen absolviert. «Ich wäre auch gerne Schreinerin geworden», sagt sie. «Für mich ist es wichtig, dass ich nicht nur in einem Büro bin, sondern draussen auf der Baustelle sehe, wie es vorwärtsgeht. Etwa ein Drittel meines Studiengangs war weiblich – aber die meisten Frauen arbeiten später in Statikbüros, Bauleiterinnen gibt es nur ganz wenige.»

Anke Lochner Bild: Nadja Rohner

Die Frage, ob es nicht schwer sei als Frau in einer Männerdomäne, höre sie oft. Aber: «Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.» Auf Lochners Tisch liegt das Baustellentelefon. Es ist, ebenso wie eine digitale Austausch- und Informationsplattform für die Anwohner, vor allem dann in Betrieb, wenn irgendwo etwas Unerwartetes passiert.

Der Umbau der von über tausend Menschen bewohnten Liegenschaft sei eine Herausforderung, sagt Lochner. «Der Schutz der Bewohner ist einer der wichtigsten Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Wir können beispielsweise gewisse Arbeiten nicht spontan durchführen – es braucht Vorlaufzeit, um die Betroffenen zu informieren.» Nicht immer könnten sie die Baustellensorgen der Anwohner auflösen, aber: «Wir geben wirklich unser Bestes.»



Florine Geiser Bild: Nadja Rohner

«Ich durfte schnell viel Verantwortung übernehmen»

Im Büro nebenan sitzt Florine Geiser. Die Zürcherin ist nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch wegen ihres sehr jungen Alters eine Ausnahmeerscheinung auf der Baustelle. Während des Umweltingenieurstudiums an der ETH merkte sie im gemeinsamen Unterricht mit den Bauingenieuren, dass ihr deren Ausrichtung mehr entspricht. Fächer wie Mechanik, Physik und nachhaltiges Bauen gefielen der 24-Jährigen. Da die Studiengänge nicht komplett verschieden sind, konnte sie nach dem Abschluss über ein Praktikum eine Festanstellung als Bauleiterin ergattern. «Ich durfte schnell viel Verantwortung übernehmen, das war toll», sagt sie.

Mittlerweile arbeitet Geiser Teilzeit und macht nebenbei noch den Master in «Integrated Building Systems» – dort setzt sie sich mit der Zukunft des energieeffizienten und ökologischen Bauens unter Einbezug der Digitalisierung auseinander. In der Telli ist sie für die Tiefgaragen zuständig. Eine ist fertig saniert, die andere in Arbeit. Die Autos stehen draussen auf der provisorisch gebauten Parkfläche zwischen den «Staumauern». Auch dafür war Geiser verantwortlich. «Es ist schon faszinierend: Da wird ein ganzer Parkplatz angelegt, der nach Abschluss der Arbeit wieder wegkommt. Es zeigt auch, wie viel gemacht wird, um die Sanierung für die Bewohner so verträglich wie möglich zu gestalten.»

Ihr sei bewusst, dass Lärm und Staub für die Tellianer eine Belastung seien. «Wir mussten anfangs bei den beteiligten Baufirmen viel Sensibilisierungsarbeit leisten. Die Arbeiter waren es sich nicht gewohnt, mitten in der Wohnsiedlung und in bewohnten Gebäuden tätig zu sein, wo derart viel Rücksicht genommen werden muss.» Und wie empfindet sie das Frausein auf der Baustelle?

«Manche glauben, man müsse primär wahnsinnig tough sein dafür. Ich setze gerne auf Witz und Charme – im Dialog, nicht von oben herab. Das funktioniert sehr gut.»

Es gebe, so sagt Geiser, höchstens mal ein paar alte Männer, die seit Jahrzehnten auf Baustellen zugange seien und jahrgangsbedingt Vorurteile gegen Frauen in dieser Branche haben.



Kerstin Spalek Bild: Nadja Rohner

«Frauen bringen besseres Klima auf die Baustelle»

Das sagt auch Kerstin Spalek. Die 44-Jährige hat die grösste Erfahrung der drei Bauleiterinnen. Sie betont, das Klima auf einer Baustelle – der Umgang miteinander – sei deutlich besser und respektvoller, wenn eine Frau dabei sei. «Manche Kollegen holen sich deshalb bewusst mindestens ein weibliches Teammitglied.» Spalek kommt aus der Nähe von Hannover, hat in Hildesheim Architektur studiert und später noch einen Master in Architektur und Umwelt in Wismar gemacht. Die gestalterischen Aspekte haben sie dabei nie übermässig interessiert – sie ist eine Frau fürs Handwerkliche. In Deutschland besuchte sie vor dem Studium eine Fachoberschule für Bautechnik – eine Art Mittelschule. «Ich kann mauern und zimmern», sagt sie lachend, und erklärt:

«Schon als Kind wollte ich auf den Bau. Es macht Spass, ein Projekt wachsen zu sehen – auch das hier in der Telli.»

Für sie beginnt in den «Staumauern» nun die besonders heisse Phase: Spalek ist für den Umbau der 581 Wohnungen zuständig. «Jeden Tag fangen wir vier gleichzeitig an», sagt die Bauleiterin. Die Wände in ihrem Büro sind voll mit Post-it-Zetteln. Dazwischen hängt ein grosser Zeitplan, der fast auf die Stunde genau festlegt, was wo passieren soll. Zwei Wochen müssen die Bewohner aus ihren Wohnungen raus. Manche werden es als Erleichterung empfinden, der Baustelle entfliehen zu können.

«Ich komme und mache Lärm», konstatiert Spalek. «Dass das nicht angenehm ist, wenn man Homeoffice oder Homeschooling machen soll, verstehe ich total. Wir haben Ruhezeiten für lärmintensive Arbeiten festgelegt – vor 8, zwischen 12 und 13 Uhr sowie ab 17 Uhr.» Wenn sich Arbeiter nicht daran halten, wird das Unternehmen gebüsst. Manchen seien diese Ruhezeiten nicht restriktiv genug, deshalb habe man eine Ausweitung geprüft, sagt Spalek. Aber: «Das würde die Bauzeit verdoppeln. Je früher wir fertig sind, desto eher ist wieder Ruhe in der Telli.»