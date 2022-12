Einwohnerräte fordern, dass Aarau das Schlittelrain-Areal kauft

Aarau Causa Schlittelrain erreicht die politische Bühne: Drei Einwohnerräte fordern, dass die Stadt das Grundstück kauft «Städtebauliche Qualität statt Spekulation» wollen die Aarauer Parlamentarierinnen Leona Klopfenstein (SP), Cornelia Tschopp und Peter Jann (beide GLP) mit ihrem Postulat erreichen. Der Stadtrat solle den Kauf des Schlittelrains prüfen oder mindestens für eine gute Überbauung mit viel Grün sorgen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Das Stück Land, der Schlittelrain am Gönhardweg in Aarau, soll für mindestens 21 Millionen Franken verkauft werden. Katja Schlegel

Im Aarauer Gönhard, eines der gefragtesten Quartiere der Stadt, steht fast 10'000 m2 Bauland zum Verkauf. Nach dem Ableben des letzten Eigentümers vor etwas mehr als einem Jahr gehört der Schlittelrain einer Erbengemeinschaft von neun Personen. Und sie wollen das Landstück nun veräussern, so teuer wie möglich. Laut einem inzwischen gelöschten Inserat erwarten sie dafür ein Angebot von mindestens 21 Millionen Franken.

Noch am selben Tag, als die Verkaufsabsicht samt Preisvorstellung publik wurde, brachte Grossrätin Lelia Hunziker (SP) über die sozialen Medien die Idee ein: Die Stadt solle das Landstück kaufen. Als Klimainsel oder eben auch als Geldanlage. Denn: Bauland sei knapp, grundsätzlich solle Aarau jede verfügbare Fläche kaufen. So könne die Stadt entscheiden, was darauf gebaut wird. Und: Kaum eine Anlage sei heutzutage rentabler.

Nachgefragt bei Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker sagte dieser, dass die öffentliche Hand grundsätzlich gegenüber Landkäufen nicht abgeneigt sei. Der von der Eigentümerschaft kommunizierte Kaufpreis von mindestens 21 Millionen Franken sei aber schon «sehr hoch». Auch, weil man dort nur zweigeschossig bauen dürfe.

Bei Schnee wird der Schlittelrain zu einem beliebten Schlittelhügel im Quartier, daher der Name. Sabine Kuster (27.1.2015)

Stadtrat soll den Kaufpreis aushandeln

Die Idee von Lelia Hunziker fruchtete aber: Die Einwohnerrätinnen Leona Klopfenstein (SP), Cornelia Tschopp und Peter Jann (GLP) verlangen jetzt via Postulat vom Stadtrat, den Kauf der Landfläche am Schlittelrain zu prüfen, gegebenenfalls gemeinsam mit der Ortsbürgergemeinde. Entsprechende Verhandlungen mit der Eigentümerschaft sollten aufgenommen werden.

Mit einem Kauf könne eine Bebauung der Fläche nicht nur gestalterisch bestimmt, sondern auch zeitlich verzögert werden, solange dies finanziell Sinn mache. Das Land könnte auch im Baurecht abgegeben werden, bebaut oder unbebaut. Mit einer entsprechenden Rendite könnte der Landkauf so mittel- bis langfristig abgegolten werden. «Bei Bedarf kann das Land zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkauft werden», schreiben die Postulanten weiter.

Bisher stand «Gewinnmaximierung» im Vordergrund

Mindestens aber solle der Stadtrat aktiv Einfluss nehmen auf die Qualität einer künftigen Überbauung an der Stelle, vom städtebaulichen wie ökologischen Aspekt her, so die Postulanten. «Erwirbt die Stadt die Landfläche nicht, kann sie trotzdem die ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen», schreiben sie. Massnahmen zur Klimaanpassung und Wahrung der Biodiversität sollten sichergestellt werden.

Wie Lelia Hunziker machen sich auch die Postulantinnen und Postulanten Sorgen, dass das grosse Areal «aufgrund der hohen Attraktivität als Investitionsprojekt» zu einer Überbauung verkommen könne, bei der nur die Rendite im Vordergrund steht und Dinge wie gute Einbettung in die Umgebung, ausreichend Grünflächen oder soziale Durchmischung aussen vor bleiben.

Bevor die Fläche zum Verkauf ausgeschrieben wurde, waren in einer gefühlten Nacht-und-Nebel-Aktion alle Bäume auf dem Landstück gerodet worden, was Empörung unter der Nachbarschaft auslöste. Die Eigentümerschaft räumte damals ein, dass die Bäume gefällt wurden, weil sich das Land so teurer verkaufen liesse. Angestrebt wurde eine «Gewinnmaximierung», so ihr Wortlaut damals.

