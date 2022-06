Aarau Busfreie Altstadt: Wie sieht es mit den betroffenen Haltestellen aus? Die Stadt will die Erreichbarkeit der Altstadt wahren, sollten die Busse dereinst ganz wegfallen. Daniel Vizentini, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Die Bushaltestelle Rathaus würde mit der neuen Busführung nicht mehr bedient. Nadja Rohner (7.2.2022)

«Dafür ist der Einwohnerrat da, damit wir ab und zu ein wenig miteinander streiten», sagte Dieter Wicki (Die Mitte) zum Schluss seines letzten Votums als Einwohnerrat, als es um die busfreie Altstadt ging. Wirklich gestritten haben sich die Parlamentarier aber keineswegs: Bis auf wenige fraktionsinterne Differenzen stiess der Vorschlag des Stadtrats, die Busse von Montag bis Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ganztags nicht mehr durch die Metzgergasse fahren zu lassen, auf viel Anklang.

Der Rat entschied mit 42 zu 3 Stimmen deutlich dafür. Doch selbst Einwohnerrätin Brigitte Vogt (FDP), die das Postulat dafür verfasst hatte, räumte ein, dass in der Stadt «nicht einhellig Zustimmung» herrsche. Gegen den zusätzlichen Busverkehr am Tellirain als Folge der Umfahrung der Altstadt habe sich «bereits Unverständnis und Widerstand» geformt. Auch das Gewerbe in der Altstadt sei nicht nur begeistert vom Vorhaben. «Wir anerkennen die Befürchtungen, sehen aber auch Chancen, Kunden zurückzugewinnen», sagte sie – etwa solche, die die Busse in der Altstadt als lästig empfinden.

Neue Haltestellen «Kettenbrücke» und «Schlossplatz» angedacht

Sorge bereitet die Erreichbarkeit der Altstadt für ältere oder gehbehinderte Menschen. Auf Anfrage stellt Marco Caprarese, Co-Leiter Stadtentwicklung, aber klar, dass «der Erhalt der Erschliessungsqualität der Altstadt für alle Bevölkerungsgruppen» beim Ausarbeiten der neuen Busführung mit im Vordergrund stand.

So bleibt die Haltestelle «Holzmarkt» erhalten. Die Haltestelle «Rathaus» aber kann bei einer Umfahrung nicht mehr bedient werden und wird durch eine Haltestelle «Kettenbrücke» ersetzt. «Ebenfalls sehen alle weiterverfolgten Varianten eine Haltestelle ‹Schlossplatz› am westlichen Ende der Laurenzenvorstadt vor, die einen besseren Zugang zur Altstadt von Osten her ermöglicht», sagt er. Je nach Variante werde auch die Haltestelle «Kasinopark» auf Höhe der Igelweid durchgehend bedient.

Tagsüber unter der Woche bleibt alles so wie gehabt

Fragen betreffend Haltestellen und Linienführung sollen in den nächsten Jahren geklärt werden. Die Pilotphase mit der teilweise busfreien Metzgergasse läuft ab Fahrplanwechsel im Dezember bis Ende 2025. Wochentags tagsüber fahren die Busse weiter so wie gehabt, die Altstadt wird nicht schlechter angebunden.

In der Debatte im Einwohnerrat zeigte lediglich die SVP teilweise Skepsis: Zwar sei man mit einer busfreien Altstadt am Abend mehrheitlich einverstanden, doch werten dies vereinzelte SVPler als «Salamitaktik», damit der Bus dereinst ganz aus der Altstadt verschwindet.

Die SP zeigte Verständnis für alle Menschen mit reduzierter Mobilität, die nördlich der Aare wohnen und abends und sonntags nicht mehr auf die Haltestelle beim Rathaus werden zählen können. Dennoch: Bis auf eine Enthaltung stimmte die Fraktion dafür. In ihrem Votum regte Beatrice Klaus weiter den Wunsch nach einer besseren ÖV-Erschliessung für den Schachen samt Haltestelle beim Schwimmbad oder der Rohrerstrasse an. Dort entsteht bald eine Überbauung mit 18 Wohnungen und Gewerberäumen.

