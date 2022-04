Definitiv keine Busse mehr in der Aarauer Altstadt?

Öffentlicher Verkehr Busse raus aus der Aarauer Altstadt: «Bei uns ist das schon aufgegleist», egal was das Parlament entscheidet Peter Baertschiger, Geschäftsführer von Busbetrieb Aarau, erläutert die geplante Verbannung der Busse aus der Altstadt aus seiner Sicht. Ab Dezember fährt abends ab 20 Uhr kein Bus mehr durch die Milchgasse. Er rechnet damit, dass die Änderung abends definitiv ist. Tagsüber könnte es aber noch Jahre dauern. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Ab Dezember werden abends keine Busse mehr in der Aarauer Altstadt verkehren. Nadja Rohner (13.7.2020)

Wenn abends, vor allem bei warmem Wetter, die Busse durch die Altstadt fahren, ist vielen Menschen unwohl: Die Gäste in den Beizen oder die Passanten empfinden es als lästig oder gar gefährlich. Dasselbe bei den Buschauffeurinnen und Buschauffeuren, die irgendwie durch die Menschenmenge fahren müssen, ständig mit der Angst, jemanden zu verletzen.

Dass der Stadtrat vor zwei Wochen bekanntgegeben hat, den Bus immerhin schon mal abends aus der Altstadt verbannen zu wollen, dürfte bei einigen für grosse Erleichterung gesorgt haben. Doch das Vorhaben ist theoretisch nicht definitiv. Der Stadtrat bezeichnet es als Kurzfristlösung «im Sinne eines Versuchsbetriebs».

In Einvernehmen mit dem Kanton, der das ÖV-Angebot bestellt, soll zuerst drei Jahre lang eine Umfahrung der Altstadt abends nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen via Laurenzenvorstadt–Tellirain–Mühlemattstrasse getestet werden. In dieser Zeit würden Massnahmen für eine mögliche definitive Umfahrung der Altstadt auch tagsüber geprüft.

Für die BBA ist das Vorhaben bereits definitiv

Peter Baertschiger, Geschäftsführer Busbetrieb Aarau AG (BBA). zvg

Nachgefragt bei der Busbetrieb Aarau AG (BBA) stellt Geschäftsführer Peter Baertschiger zuerst mal klar: Das mit dem «Versuchsbetrieb» sei als übliche Terminologie des Kantons zu verstehen, da es bei solchen Änderungen stets zuerst einen Versuchsbetrieb geben muss.

Rein technisch-praktisch gesehen stehe für die BBA aber bereits fest, dass die Aarauer Altstadt ab Fahrplanwechsel im Dezember am Abend definitiv busfrei wird. «Die Umfahrung der Altstadt in beiden Richtungen ist bei uns schon so eingetragen und aufgegleist», sagt er.

Selbst wenn der Einwohnerrat am 22. Juni gegen den städtischen Beitrag von 330'000 Franken für den dreijährigen Versuchsbetrieb stimmt, dürften die Busse abends die Altstadt umfahren. Nur betreffend 15-Minuten-Takt am Sonntag warte man die politischen Entscheide ab.

Weil mit Umfahrung der Altstadt die Busse künftig etwas länger brauchen bis an den Bahnhof und zurück, müssen mehr Fahrzeuge eingesetzt werden, um den Fahrplan einzuhalten.

Damit diese zusätzlichen Busse nicht einfach herumstehen, hat der Kanton eine Lösung mit durchgehendem 15-Minuten-Takt auf den Linien 1 und 2 ins Auge gefasst. Dies auch als eine Art Abfindung für die Fahrgäste aus Erlinsbach oder Küttigen, damit auch sie etwas von der Altstadtumfahrung haben.

Eine Umfahrung auch tagsüber könnte noch Jahre dauern

Warum wird der Bus nicht auch tagsüber aus der Altstadt verbannt? Peter Baertschiger erklärt: Dafür braucht es zusätzliche Infrastruktur wie bauliche Massnahmen oder Ampel-Dosieranlagen.

«Wir wollen einen guten Service bieten, unsere Fahrgäste sollen möglichst schnell und staufrei ans Ziel kommen können. So wie es jetzt ist, wäre dies bei einer Umfahrung der Altstadt tagsüber nicht möglich.»

In den nächsten Jahren soll dies weiter geprüft werden, der Stadtrat hat in seiner Botschaft auch bereits Varianten für eine gänzlich busfreie Altstadt aufgeführt. «Es bleibt nun die Frage, ob wirklich etwas in der Sache gemacht wird, wenn der politische Druck nach der jetzigen Massnahme verschwindet.» Für dauerhafte Lösungen, die eher ins Geld gehen, bräuchte man jeweils länger als für die jetzige Kurzfristmassnahme nur abends und sonntags.

Wunschlösung der BBA für eine dauerhafte Umfahrung der Altstadt wäre laut Peter Baertschiger übrigens, wenn die Busse über den Kreuzplatz in die Bahnhofstrasse fahren könnten – heute würde dies in Gegenrichtung geschehen und wäre daher unmöglich.

Für die WM kommt die Massnahme etwas spät

Mit Schrecken erinnert man sich an die Fussball-Europameisterschaft letztes Jahr, als die Busse in der Menschenmenge in der Altstadt stecken blieben. Für die Weltmeisterschaft Ende dieses Jahr kommt die Massnahme nun knapp zu spät: Fahrplanwechsel ist am 11. Dezember, das Turnier beginnt drei Wochen vorher. Die Schweiz müsste den Halbfinal erreichen, damit die Fans das Spiel abends um 20 Uhr aus den dann frisch busfreien, jedoch winterlich kalten Altstadtgassen verfolgen können.

An der letzten EM 2021 gab es während der Schweiz-Spiele kaum ein Durchkommen für die Busse in der Altstadt. Daniel Vizentini (2.7.2021)

