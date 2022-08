Stromkosten treffen auch Schulen: Mindestens 330'000 Franken mehr

Aarau-Buchs Stromkosten treffen auch die Schule: Mindestens 330'000 Franken mehr im Jahr Die Kreisschule Aarau-Buchs wird nächstes Jahr wegen Energie, Informatik und viel mehr Schulkinder um 1,4 Millionen Franken teurer. Der Kreisschulrat wird sich nun mit dem Budget 2023 befassen. Daniel Vizentini 31.08.2022, 05.00 Uhr

Das Schachen-Schulhaus in Aarau. Sandra Ardizzone

Diese Woche hat die Kreisschule Aarau-Buchs ihren Budgetvorschlag fürs nächste Jahr veröffentlicht. Auffallend erhöht hat sich im Vergleich zum laufenden Jahr der Bruttoaufwand: Statt den 20,1 Mio. Franken vom Budget 2022 sind für 2023 nun 21,5 Mio. Franken vorgesehen. Dies unter anderem wegen Ausgaben von 580'000 Franken für die Umsetzung des neuen Informatikkonzepts.

Auffallend sind aber vor allem die 330'000 Franken, die die Schule als Folgen des höheren Strompreises vorsieht. Und diese dürften noch weiter steigen, denn die Berechnungen wurden im Frühling erstellt, der Strom wurde seitdem noch viel teurer.

Dazu hat laut Botschaft zum Budget 2023 die Anzahl Schulpflichtiger unerwartet stark zugenommen: 160 kamen neu hinzu, 121 allein in der Oberstufe. Damit werden neu 190 statt 180 Klassen geführt. 3719 Kinder und Jugendliche besuchen die Kreisschule Aarau-Buchs, im Vorjahresbudget war noch mit 3559 gerechnet worden. Das Wachstum hält schon lange an: 2019 gab es 52 Oberstufenschulklassen mit 985 Jugendlichen, nun sind es 70 Klassen mit 1370. Sechs neue Klassen sind auf die Integration des Schulstandorts Küttigen zurückzuführen, zwölf auf die allgemeine Zunahme. Seit 2019 gab es dazu 145 mehr Schulkinder in der Primar und 30 im Kindergarten.

Politik beklagt sich über ungenaues Budget

In ihren Stellungnahmen haben der Stadtrat Aarau wie auch der Gemeinderat Buchs moniert, dass in den vergangenen Jahren je zwischen 1,1 und 1,6 Mio. Franken gesprochene Kredite pro Jahr jeweils nicht ausgeschöpft wurden. Teile davon dürften mit der Pandemie zusammenhängen, die Projekte oder Reisen verunmöglichte.

Dennoch verlangen beide Räte, dass auf das nächste Budget 2024 Ausgabeposten überprüft und genauere Zahlen ausgewiesen werden. Budgetabweichungen um über 500'000 Franken seien «finanzpolitisch sehr problematisch», schreibt etwa der Gemeinderat Buchs, wo der Betrag über drei Steuerprozente ausmache.

Gleichzeitig konnte zuletzt auch aus anderen Gründen gespart werden: Laut Kreditabrechnung zum «Dringlichen Ersatz Minimalbedarf» von Informatikgeräten wurden statt den 2021 erwarteten 396'000 Franken nur 247'000 ausgegeben, weil die Geräte viel günstiger angeschafft werden konnten. Dazu mussten keine neuen Softwarelizenzen gekauft werden.

Der Kreisschulrat wird an seiner Sitzung vom 22. September über das Budget sowie alle anderen Anträge befinden.