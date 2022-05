Aarau Brandschutz ungenügend: AEW-Hochhaus wird notfallmässig nachgerüstet – was wird aus den Mietern? Wer in den oberen Stockwerken des Hochhauses an der Oberen Vorstadt arbeitet, könnte im Brandfall möglicherweise nicht rechtzeitig evakuiert werden. Deshalb müssen die AEW und Teile der kantonalen Gerichte das Bürogebäude bis Ende Mai «geordnet verlassen». Wie genau es weitergeht, ist noch unklar. Nadja Rohner 16.05.2022, 15.19 Uhr

Im Hochhaus sind die Gerichte und die AEW-Büros angesiedelt. Severin Bigler/AGR

Es ist mit seinen rund 57 Metern eines der zehn höchsten Häuser im Aargau und nach dem Telli-Hochhaus das zweithöchste in der Kantonshauptstadt.

Doch nun überrascht die AEW Energie AG mit ihrer Mitteilung, wonach der über 50 Jahre alte Büroturm an der Oberen Vorstadt quasi notfallmässig geräumt und brandschutztechnisch aufgerüstet werden muss, damit Personen im Brandfall wieder sicher sind. Denn «im Rahmen vertiefter Brandschutzüberprüfungen» sei festgestellt worden, dass das Hochhaus diesbezüglich Mängel aufweise und Sofortmassnahmen nötig sind.

Auf Nachfrage präzisiert die AEW: «Es geht um die unverzügliche Detektion von Brandereignissen im ganzen Gebäude, die unverzügliche Alarmierung der Personen im Gebäude und die Sicherstellung der Rauchfreihaltung der Fluchtwege und deren Optimierung.»

Ob es ein Baugesuch braucht und wie viel die Massnahmen kosten sollen, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass ein Grossteil des Gebäudes ab Ende Mai bis sicher Ende Jahr nicht mehr benutzt werden soll.

Blick vom Oberturm auf das Regierungsgebäude des AEW-Hochhauses links. Nadja Rohner/AAR

Im Erdgeschoss des Hochhauses befinden sich die Weinhandlung Zweifel Vinarium und ein Coiffeurgeschäft. Die Stockwerke 1 bis 7 sind durch den Kanton Aargau (Gerichte und deren Generalsekretariat) besetzt. In den Stockwerken 8 bis 15 hat die AEW Energie AG ihre eigenen Abteilungen. «Im EG und in den beiden ersten Stockwerken ist eine rasche Evakuierung im Brandfall möglich», so die AEW.

Ihre eigenen Mitarbeitenden werden ab Ende Mai im Homeoffice beziehungsweise an alternativen Standorten im Raum Aarau arbeiten. Das Verwaltungs- und das Versicherungsgericht müssen ebenfalls ausziehen sowie Teile des Gerichtsgeneralsekretariats. Man werde «das Gebäude bis Ende Mai geordnet verlassen», teilt die Medienstelle der Gerichte mit.

Die Suche nach einem Alternativstandort in Aarau läuft. Eine Lösung zeichne sich bereits ab, so die AEW; das Gericht will auf Anfrage nicht ins Detail gehen.

Das Parkhaus ist vom Umbau nur teilweise betroffen. Weiterarbeiten können die Weinhandlung, der Coiffeur, das Obergericht im benachbarten Gebäude sowie das Restaurant Rathausgarten. Wobei dieses ab Juli einen neuen Pächter braucht, weil das langjährige Pächterpaar Steineder in die «Laterne» in der Altstadt wechselt. Die Nachfolgersuche habe in den letzten Tagen keine Priorität gehabt, teilt die AEW mit.

Es stellt sich die Frage, ob es sich noch lohnt, das Haus zu sanieren – oder ob ein Abriss und Neubau mehr Sinn machen würden. Die AEW sagt auf Anfrage, dass die Brandschutzprüfung im Rahmen der Evaluation einer Gesamtsanierung vorgenommen worden war. Das Gebäude sei zwar stets unterhalten worden, eine umfassende Gesamtsanierung gab es indes nie. «Die Weiterentwicklung des Areals wird zu einem späteren Zeitpunkt geprüft. Es bestehen aktuell noch keine Pläne, das Hochhaus zu ersetzen.»

Das Haus war beim Bau hochumstritten

Die Gesamtüberbauung wurde Ende der 1960er-Jahre erstellt, weil die AEW, das Aargauische Elektrizitätswerk, dringend mehr Platz brauchte. Sie bestand aus dem Gerichtsgebäude, dem Hochhaus und dem Restaurant. Und sie war umstritten. Nicht der Hochhausbau an sich; im Gegenteil, das war damals gerade gross in Mode. Sondern vielmehr die Nähe dieses «Dominanten» zur mittelalterlichen Altstadt. Die NZZ sprach von einer «kühnen Lösung».

Das AEW-Hochhaus in Aarau im Juli 1969. Damals war es ganz neu. Eth-Bildarchiv/Comet Photo

Wie Walter Hess in einem Beitrag in den «Aarauer Neujahrsblättern» kurz nach dem Bauabschluss schrieb, schlug das AEW-Hochhaus mit seinen 57 Metern alle bis dahin bestehenden Rekorde. Im Sommer 1965, noch ein Jahr vor dem «Sprecherhof» am Gaiskreisel, wurde mit dem Aushub begonnen.

Das AEW-Hochhaus im Bau. Neujahrsblätter

Hess war alles andere als begeistert vom Projekt: «Dieses Hochhaus wird sich unserer Ansicht nach als einer der städtebaulich grössten Fehler erweisen, die in Aarau je begangen wurden. Der Obertorturm und der Glockenturm der Stadtkirche werden einen Koloss mit einer Glas- und Aluminiumhaut als Partner erhalten.»

Pascal Meier

Der damalige AEW-Präsident, Hans Hemmeler, sagte gemäss der NZZ in seiner bemerkenswerten Ansprache zur Einweihung, gerade die Liebe zur Stadt Aarau habe «eine städtebauliche Konservierung verneinen müssen». Denn hätte man das Hochhaus abgelehnt, so wäre es für längere Zeit nicht mehr möglich gewesen, in Sichtweite der Altstadt ein Hochhaus zu erstellen; und um solche käme man nicht herum, wenn man den doch eher begrenzten Gemeindebann Aaraus ausnützen wolle.