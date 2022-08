Aarau Brand-Brache wird wiederbelebt: Jetzt ist klar, was mit früherem «Go West»-Areal passiert Wo früher die Restaurantgäste ein- und ausgingen, soll ein multifunktionales Gewerbeobjekt entstehen in der Aarauer Telli. Mit dem Neubau an der Weihermattstrasse will die Bauherrschaft eine Nische besetzen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

In unmittelbarer Nachbarschaft zur «Stadtwächter»-Bierbrauerei soll die neue Gewerbehalle erstellt werden. mhu

Eine Halle für eine vielseitige Nutzung ist geplant an der Weihermattstrasse 80 in Aarau – mit Flächen für Handwerker und kleine Produktionsstätten genauso wie für Hobbyräume. Hinter dem Vorhaben steht als Bauherrschaft die einheimische Koman Liegenschaften AG. Projektverfasserin ist die ebenfalls einheimische Mitac Architektur AG.

Die Bauherrschaft ist überzeugt, mit dem Neubau eine Nische besetzen zu können. Denn in städtischen Gebieten fehlten – durch die Verdrängung durch Neubauten – immer häufiger kleinere Gewerberäumlichkeiten mit «vernünftigen» Flächen. «Wir haben uns entschlossen, diese Möglichkeit zu schaffen.» Die Aufteilung im Gebäudeinnern kann flexibel erfolgen. Die Höhe ist so vorgesehen, dass die künftigen Mieter ein weiteres Geschoss – ob für ein Büro oder ein Lager – erstellen können. Kurz:

«Der Ausbau wird nach den Bedürfnissen angepasst.»

Wert gelegt wird auf das Thema Nachhaltigkeit – sei es in Form von Erdwärme oder Solarenergie, führt die Bauherrschaft aus. «Das Ziel ist es, mit dem selbst erzeugten Strom den Eigenbedarf zu decken.»

Am Standort in der Telli befand sich früher das Restaurant Go West, das im September 2019 ein Raub der Flammen wurde. Der damalige Anbau aus Holz wurde dabei komplett zerstört. In die wieder aufgebaute angrenzende Halle ist in der Zwischenzeit die «Stadtwächter»-Bierbrauerei eingezogen.

So präsentieren sich die Südfassade (oben) und die Nordfassade der geplanten neuen Halle. zvg

«Nach dem Brand haben wir uns über einen Ersatzneubau oder eine passende Alternative zum existierenden Gewerbegebiet Gedanken gemacht», blickt die Bauherrschaft zurück. Eine Bewilligung zu erhalten für einen gleichwertigen Neubau aus Holz stellte sich als eher schwierig heraus. Deshalb entschied sich die Bauherrschaft für ein multifunktionales Gewerbeobjekt. Ein Teil des ehemaligen Gastrobereichs sei zudem wieder abgedeckt. Denn die «Stadtwächter»-Brauerei verfügt über Räumlichkeiten für Veranstaltungen – von Tagungen und Vereinsversammlungen bis zu Geburtstagen und Hochzeiten –, bietet unter anderem ebenfalls Brauereiführungen oder Degustationen an und betreibt einen Rampenverkauf.

Bis 12. September liegt das Baugesuch öffentlich auf für den Neubau. Der Zeitplan für die Realisierung sei abhängig von der Erteilung der Baubewilligung, der mit allenfalls zusammenhängenden Auflagen sowie auch von der Nachfrage nach dem Angebot, antwortet die Bauherrschaft auf die entsprechende Frage. Auch der genaue Investitionsrahmen werde erst nach erteilter Baubewilligung bekannt. Aufgrund der bekannten Liefer- und Personalengpässe könne es zu Kostensteigerungen kommen.

