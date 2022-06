Aarau «Blumen für die Kunst»: Wo das Publikum turnt und schnuppert Noch bis Sonntag läuft im Aargauer Kunsthaus der Mega-Event «Blumen für die Kunst». Ein Rundgang durch die Ausstellung, in der das Publikum tanzt und turnt, schnuppert und raunt – und mitunter lustige Fragen stellt. Katja Schlegel 23.06.2022, 16.42 Uhr

Luzia Fahrni, rechts, und Anouchka Panchard, vor Fahrnis floralen Interpretation zu "Amitlu Anec" von Christian Gonzenbach. Severin Bigler / CH Media / © Severin Bigler/

Das ist es nun also, das Objekt dieser Liebe. Keiner stürmischen Liebe, hatte sie vor ein paar Wochen gesagt, sondern einer langsam gewachsenen. Und einer harmonischen, so viel ist auf den ersten Blick klar: Da diese Muschel, «Amitlu Anec» von Christian Gonzenbach, das letzte Abendmahl in Gips und Holz und als Negativ. Und dem gegenüber hängt sein Positiv, dieses Geflecht aus gebleichtem Peddigrohr, gespickt mit hunderten Wicken, «genau tausend», wird die Künstlerin gleich sagen, und es ist zauberhaft.

Es ist diese Zeit im Jahr, in dem das Aargauer Kunsthaus blüht, es ist «Blumen für die Kunst», und sie kommen wieder zu Tausenden nach Aarau, die Besucherinnen und Besucher, und können sich kaum sattsehen. 16 ausgewählte Floristinnen und Floristen aus der ganzen Schweiz, dazu zwei Stargäste aus Spanien, zeigen hier, was Floristik kann. Und das ist eine Wucht.

Das perfekte Foto zu machen, ist eine Herausforderung

Unter ihnen: Meisterfloristin Luzia Fahrni (29) aus Küttigen, die Frau mit dem Abendmahl und den tausend Wicken. Sie stellt nicht nur aus, sie macht auch Führungen. An diesem Nachmittag gemeinsam mit Anouchka Panchard, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin des Kunsthauses. Gemeinsam stehen sie nun vor einer Schar Besucherinnen, nehmen sie mit auf diese Reise durch den Märchengarten, erfüllt von Blumenduft und aufgeregtem Geschnatter. Dieser Garten, in dem das Publikum vor Trögen und Podesten wahre Tänze vollführt, mal auf die Zehenspitzen, mal in den Knien, gar zum Niederknien ist es, und das alles, um ein Erinnerungsfoto zu schiessen, ohne Hinterköpfe und Ellbogen Fremder. Eine Herausforderung, ganz offensichtlich.

Florale Interpretatio von Larissa Kopp, zu "Diary of Clouds" von Ugo Rondinone, am Rundgang durch "Blumen für die Kunst" mit Meisterfloristin Luzia Fahrni. Severin Bigler / CH Media / © Severin Bigler/

Es geht ins Untergeschoss. Erst zu Larissa Kopps fragilen Wachs-Wolkengefässen zu Ugo Rondinones «Diary of Clouds», dann zu Kathrin Mugglis Limonium-Teppich vor Andrea Hellers Werk, so zart schwebend wie duftend, dass man sich am liebsten hineinlegen möchte. Und dann, dann kommt der grosse Moment für Luzia Fahrni.

Sie zeigt ihr Werk. Erzählt, wie ihr das Objekt von den Ausstellungsveranstaltern von «Flowers to Arts» zugeteilt wurde, wie schwer sie sich zu Beginn damit getan habe, und wie glücklich sie letztlich mit diesem Werk wurde. Und es noch immer ist. Seine Grenzenlosigkeit habe sie letztlich erwischt, sagt sie über Gonzenbachs Werk, denn das ist auch ihres: Ausbrechen, grenzenlos arbeiten, überraschen, das tut auch sie. Und das versteht nicht jeder. Am Eröffnungstag wurde sie von einem Besucher freundlich darauf hingewiesen, dass sie ihr Arrangement verkehrt herum aufgehängt habe.

Es geht weiter, in die oberen Geschosse, schnuppernd und raunend. Doch wo soll man weiterfahren, wie soll man mit Worten erklären, was da zu sehen ist? Was man sehen sollte? Es ist eine Pracht, egal, vor welcher Kombination man auch steht, jede so anders, jede so durchdacht komponiert, wie das jeweilige Kunstwerk selbst. Man muss es selbst sehen, so viel ist sicher.

«Sie sehen die Verbindung, das ist das Wichtigste für mich»

Luzia Fahrni ist glücklich, das sieht man ihr an. Diese Ausstellung ist das geworden, was sie sich erhofft hat: «Die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, was mit Blumen möglich ist», so hatte sie es bereits im Gespräch Anfang Juni gesagt. Sie mag es, dem Publikum die Werke ihrer Berufskolleginnen und -kollegen zu zeigen, sie mag es, Fragen zu beantworten, egal welcher Art.

Und sie mag es vor allem, ihr eigenes Werk vorzuführen: «Ich bekomme viele positive Rückmeldungen, das freut mich enorm», sagt sie nach der Führung. «Die Besucherinnen und Besucher sehen die Verbindung zwischen meinem und dem Werk von Christian Gonzenbach, das ist das Wichtigste für mich.»

Die Wicken verwirren. Sind sie nun echt oder doch aus Plastik? Severin Bigler / CH Media / © Severin Bigler/

Und dann kommt sie doch noch, diese Frage, von der Luzia Fahrni schon gesagt hat, dass sie bestimmt kommen werde, weil sie das bei jeder Führung tut: «Gälled Sie, die Wicke wo Sie bruucht händ, die send us Plastik?» Luzia Fahrni lacht übers ganze Gesicht, sie mag diese Frage, bei jedem weiteren Mal noch mehr. Und dann erklärt sie der Besucherin, dass sie tags darauf 400 der 1000 Wicken werde auswechseln müssen. Jede einzeln.