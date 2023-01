Aarau Bike-Sharing-Netz ab 2024 auch in Aarau? Projekt soll in den nächsten Monaten vergeben werden Anders als in grösseren Ortschaften bisher üblich, soll das Aarauer Bike-Sharing nicht nur von der öffentlichen Hand, sondern zusammen «mit Arbeitgebern und Verwaltungen grösserer Wohnüberbauungen» aufgebaut und wohl auch finanziert werden. Daniel Vizentini 31.01.2023, 05.00 Uhr

Velos zum Ausleihen, wie hier am Zürcher Zähringerplatz, könnte es ab 2024 auch in Aarau geben. Matthias Scharrer

Grössere Städte setzen seit einigen Jahren auf Velos, die man niederschwellig an verschiedenen Posten im öffentlichen Raum kurz ausleihen kann. Solche Bike-Sharing-Angebote funktionieren aber vor allem dort, wo genügend Nachfrage danach besteht.

Für das kleine Aarau plant die Stadt deshalb ein Angebot, das auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmt ist und nicht nur Kosten verursacht, sondern auch wirklich gebraucht wird. So hiess es im Juli 2022, dass an einem Bike-Sharing Netz in Aarau gearbeitet werde. Anders als in anderen Ortschaften bisher üblich, würde dieses aber «nicht als Projekt ausschliesslich der öffentlichen Hand, sondern zusammen mit Arbeitgebern und Verwaltungen grösserer Wohnüberbauungen» realisiert, sagte Co-Leiter Stadtentwicklung Marco Caprarese damals.

Auf Anfrage zum aktuellen Stand erklärt er, dass die Vorbereitungen zur Ausschreibung des Projekts wie geplant im letzten Herbst angelaufen seien. Diese soll nun im ersten Halbjahr dieses Jahres erfolgen. Gesucht wird ein geeigneter Systembetreiber für das Bike-Sharing-Angebot. «Ohne Einsprache gegen den Vergabeentscheid sollte eine Inbetriebnahme des Systems im ersten Halbjahr 2024 möglich sein», sagt Marco Caprarese.

2018 wurden in Aarau bereits ausleihbare Elektro-Lasten-Velos im Rahmen des nationalen Projekts «Carvelo2go» eingeführt. An sechs Standorten der Stadt kann man diese ausleihen: beim Naturama, der Stadtbibliothek, dem Café Tuchlaube, dem Bächli Bergsport im Gais-Center und der Post im Tellizentrum.

2018 wurde in Aarau das Cargo-Bike-Sharing von «Carvelo2go» lanciert, hier im Bild mit Vizestadtpräsident Werner Schib am Velo. Nadja Rohner