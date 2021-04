Aarau Biergarten und Spielplatz: So wird der Schlossplatz ab diesem Sommer zum städtischen Hotspot Kino-Unternehmer Rolf Portmann freut sich darauf, ein neues Gastroangebot zu lancieren. Gleich daneben erhalten die Kinder von der Stadt einen neuen Spielplatz. Nadja Rohner 09.04.2021, 05.00 Uhr

Der Schlossplatz in Aarau. Hier entstehen Biergarten und Spielplatz. Nadja Rohner

Die nordöstliche Ecke des Schlossplatzes war bisher eher etwas vernachlässigt. Nun geht in doppelter Hinsicht etwas: ein Biergarten und ein Spielplatz sollen in den nächsten Monaten entstehen.

Arbeiten könnten bereits im Juni beginnen

Das Baugesuch für den neuen, naturnahen Spielplatz im Schlosspark - hinter dem Forum Schlossplatz - liegt derzeit öffentlich auf. Bauherrin ist die Stadt selbst, die Kosten sind auf rund 80'000 Franken veranschlagt. Der Spielplatz solle den Schlosspark beleben und seine Attraktivität steigern, steht im Baugesuch. Es gehe aber auch darum, die «Nachfrage an kindergerechten Aussenräumen in der Stadt» zu bedienen.

Es soll fix installierte sowie modulare Spielgeräte und Elemente geben. Geplant sind ein Wasserbrunnen mit Spielwasserpumpe - die «Pflotschis» wird es freuen -, ein Kletter- und Balanciergerüst aus Robinienholz, ein «Kindertelefon» sowie ein Holzdeck. «Zusammen mit der Jugendarbeit sollen im Rahmen eines kooperativen Ansatzes Sitzelemente entwickelt und umgesetzt werden», heisst es im Baugesuch. Es liegt noch bis 26. April auf. Wenn keine Einwendungen eingehen, werden das Klettergerüst und die mobilen Sitzelemente schon im Juni aufgestellt, die übrigen Arbeiten folgen dann im Oktober.

Biergarten-Betreiber: «Wir sind parat»

Auf ein positives Signal hofft auch Rolf Portmann: Der Kino-Unternehmer will auf dem erhöhten Teil des Schlossplatzes einen Biergarten eröffnen. Die Infrastruktur wurde bereits installiert, das Personal ist rekrutiert. «Wir sind parat», bestätigt Portmann. «Am liebsten würden wir am 4. Mai eröffnen.»

Rolf Portmann, Initiant des Biergarten. Urs Helbling

Allerdings sei es ihm im Zweifelsfalle lieber, wenn der Bundesrat noch zwei Wochen länger zuwarte, anstatt dass er einen erneuten Lockdown riskiere: «Das wäre finanziell verheerend.» Er rechnet damit, wegen der Coronabedingungen zu Beginn rund 100 Plätze anbieten zu können. Die volle Kapazität läge bei 170.

Viele Aarauerinnen und Aarauer scheinen sich auf das Novum Biergarten zu freuen. Eine Facebook-Aktion, während der man einen limitierten Steingut-Bierhumpen mit «Schlossbiergarten»-Logo und 20 Liter Bier für 149 Franken kaufen konnte, war jedenfalls erfolgreich: «Innert 18 Stunden waren die 50 Humpen weg», sagt Portmann. «Kein Wunder, bei dem Schnäppchen.»

So soll der Biergarten aussehen. Visualisierung/zvg

Rund ein Dutzend verschiedene Biere und ebenso viele Weinsorten will er anbieten, aus dem Sortiment des grossen Fricktaler Bierimperiums bis zum lokalen Stadtwächterbier. Auch der Wein – ebenfalls rund ein Dutzend Sorten - kommt aus der Region.

Angebotenes Fleisch ist teuerer im Einkauf

Das Food-Angebot ist mit Mistkratzerli, Plättli, Würstli oder Schinken recht fleischlastig, wie man es von Biergärten kennt. Speziell: «Jegliches Schweinefleisch kommt von Biersäuli», sagt Portmann. Also von Schweinen, die auf dem Hof von «Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Martin Wandeler in Gunzwil bei Beromünster aufgezogen und dort mit Bierhefe sowie Biergeläger gefüttert wurden. Dadurch werde das Fleisch besonders zart und «säuele» nicht, so Portmann. «Es ist allerdings im Einkauf rund 35 Prozent teurer.» Portmann ergänzt:

«Ich habe mich dafür entschieden, weil ich die Symbiose Biersäuli im Biergarten so genial fand. Ich bin gespannt, wie es bei unseren Gästen ankommt.»

Der Biergarten soll von Dienstag bis Sonntag geöffnet sein (Details: www.schlossbiergarten.ch). Meistens läuft nur Hintergrundmusik. «Wir hätten aber die Erlaubnis, sieben Events pro Saison durchführen zu können», sagt Rolf Portmann. «Ob das dieses Jahr mit der Pandemie schon möglich sein wird, werden wir sehen.»