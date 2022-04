Aarau: Petra Moor ist Biersommelière

Aarau Bier ist ihr Metier: «Nicht kippen, sondern nippen!» Petra Moor trank in ihrer Jugend kein Bier. Interesse hatte sie lediglich an Bierdosen; ihre Sammlung ist über 13’000 Stück gross. Das Interesse am Getränk an sich wuchs, inzwischen ist die Aarauerin eine von mehr als 600 Schweizer Biersommeliers Eva Wanner Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Petra Moor ist Biersommelière aus Aarau. Sie veranstaltet Bierverköstigungen. Petra Moor / zvg

Welch passender Ort für das Interview. Petra Moor geht vor den Kühlschränken im «Gleis Bier» in Aarau auf und ab, sieht sich Etiketten an und entscheidet sich dann zielsicher für ein leichtes helles Bier. Genau richtig für den Feierabend. Denn die Biersommelière hat nicht das eine Lieblingsbier, es muss der Situation entsprechen. «Nach dem Sport trinke ich gerne ein alkoholfreies Weizen, vor dem Cheminée darf es ein dunkel-süssliches sein», nennt sie Beispiele.

Petra Moor ist Biersommelière. zvg

Moor kam erst spät auf den Geschmack von Bier. Erst interessierte die heute 52-Jährige nur, was darum herum war: Dosen. Sie sammelte und sammelte – und ist aktuell bei 13’668 Bierdosen aus 146 Ländern angekommen. In ihrem Daheim in Aarau haben die Dosen schon lange keinen Platz mehr, sie hat sie in einem Lagerraum untergebracht.

Die passionierte Sammlerin hat früher auch Sammlungen von anderen vor deren Ende auf dem Wertstoffhof gerettet; damit ist nun aber Schluss. «Es ist schöner, wenn ich selbst einen Bezug dazu habe oder mir Leute beispielsweise aus den Ferien eine besondere Dose mitbringen», sagt sie. Ganz abgesehen davon, dass die Sammlung auch das Lager langsam, aber sicher füllt – und die Dokumentation jeder einzelnen Dose (online einzusehen) doch einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Moor lernt dabei jedoch immer wieder etwas – beispielsweise welches die nördlichste Brauerei der Welt ist oder dass Georgien ein eigenes Alphabet hat.

Aus dem Büro in den Degustationsraum

Seit einigen Jahren interessiert Moor auch, was in der Dose ist. Und zwar so sehr, dass sie vor sechs Jahren den von GastroSuisse und dem Schweizer Brauerei-Verband angebotenen Lehrgang zur Biersommelière absolvierte. Als völlige Quereinsteigerin: Moor arbeitete damals noch in der kantonalen Verwaltung. Seit Januar verbindet sie Hobby und Beruf und ist als Direktionsassistentin beim Schweizer Brauerei-Verband tätig.

In sechs Kurstagen hatten die angehenden Bierexpertinnen und -experten diverses zu lernen. Von «Foodpairing», also welches Bier zu welchem Gericht passt, dem Erkennen und Benennen verschiedener Bierstile, über die Gefahren von übermässigem Alkoholkonsum bis hin zur Gläserkunde und dem professionellen Ausschank am Zapfhahn und aus der Flasche. «Dasselbe Bier schmeckt in unterschiedlichen Gefässen total verschieden. Nur schon von der Menge her, die man pro Schluck zu sich nimmt: Aus einem Champagnerkelch trinkt man weniger aufs Mal als aus einer Mass im dickwandigen Pressglas», sagt die Expertin.

Und räumt gleich auch mit einem Klischee auf: Dem Dosenbier hänge völlig zu Unrecht ein schlechter Ruf an. «Die Dose ist das bessere Behältnis als die Flasche. Das Bier lagert wie in einem kleinen Fässchen, an das kein Licht gelangt. Zudem ist Aluminium leichter als Glas und punktet beim Recycling..»

Überhaupt gebe es einige Vorurteile gegenüber Bier: «Überspitzt formuliert, sehen viele einen bierbäuchigen Mann vor sich, der mit einem Billigdosenbier vor dem Fernseher sitzt.» Dabei seien die Geschmäcker viel diverser, als sie es bei Wein sind. Deshalb fordert die Sommelière zum bewussten Trinken auf: «Nicht kippen, sondern nippen!»

Bierkulturen unterscheiden sich stark

Ihr Bierwissen gibt Moor an Interessierte weiter. Sei es in Kursen, die sie selbst organisiert, oder wenn sie von Organisationen wie der Freizeitwerkstätte Möriken-Wildegg gebucht wird. Die Pandemie bremste diese Tätigkeit. Zwar führte die Aarauerin Degustationen auch online durch mit Teilnehmenden, denen sie verschiedene Biere zugesandt hatte. Aber das sei einfach nicht dasselbe, wie sich persönlich zu treffen und über Bier zu philosophieren.

Bier indes sei mehr als ein Getränk, es sei eine Kultur. Eine, die verbinde, aber auch Unterschiede hervorbringe. «In England trinkt man bestimmte Biere gerne lauwarm, in Brasilien legt man die Flasche oder Dose in das Eisfach», nennt sie Beispiele. Moor weiss viel über Bier – einiges davon teilt sie auf ihrer Website, anderes an Degustationen und Kursen, die nun wieder vermehrt stattfinden dürften.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen