Neue Kettenbrücke Aarau wird 2023 fertig

Aarau «Im dritten Quartal 2023 sind wir mit allem fertig»: Ein Besuch auf der neuen Kettenbrücke Ende 2022 sollen die ersten Autos über die neue Aarauer Aarebrücke rollen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg – und die Brücke dann noch lange nicht fertig. Nadja Rohner 15.03.2022

Noch ist die Brückenplatte nicht fertig betoniert. Nadja Rohner

Nein, ein genaues Datum stehe noch nicht fest, sagt Roberto Scappaticci, als Projektleiter verantwortlich für den Bau der Aarauer «Ersatz-Kettenbrücke» (Projektname: «Pont Neuf»). Aber: «Gemäss der aktuellen Planung wird das erste Auto Ende dieses Jahres über die neue Brücke rollen.» Und: «Ja, wir sind uns alle einig, dass es eine Feier geben soll – aber noch nicht wann und wo.»

Projektleiter Roberto Scappaticci zeigt einen der betonierten Brückenbogen. Nadja Rohner

Das Ende der Bauerei zeichnet sich also langsam ab. Das erklärt Scappaticci bei einer Begehung der Baustelle. Es geht voran, aber nicht so rasch, wie man es sich erhofft hätte. Noch vor wenigen Monaten rechnete man damit, die erste Fahrspur im Herbst freigeben zu können, nun wird es nochmals etwas später.

An den Umwelteinflüssen liegt es nicht – wenig Wasser, milder Winter. Erstens, so Scappaticci, hätten Änderungen in der Reihenfolge der Arbeiten zur Verschiebung des Termins geführt. Und zweitens «kämpfen wir immer noch mit der Einzigartigkeit dieser Brücke».

Die Baustelle am Nordufer. Nadja Rohner

Klar ist, dass zuerst nur die Fahrspur Richtung Altstadt plus das Trottoir dem Verkehr übergeben werden; stadtauswärts rollen die Autos noch über die Hilfsbrücke. Das hat damit zu tun, dass der Brückenkopf Süd noch ganz fertiggestellt werden muss. Diese Phase wird aber nur ein paar Wochen dauern; dann kann die neue Brücke ganz befahren werden.

Hier gab es einen Fehler bei den Betonierarbeiten, deshalb hat die Mauer einen Vorsprung. «Kein Problem», sagt der Projektleiter, «das lassen wir abschleifen.» nro

Für den Deckbelagseinbau, irgendwann im Frühling 2023, wird sie an einem Wochenende komplett gesperrt. Ausserdem müssen noch die Uferbereiche neu gemacht und die Hilfsbrücke muss zurückgebaut werden. «Im dritten Quartal 2023 sind wir mit allem fertig», sagt Scappaticci. Gute Nachrichten gibt es zum am Nordende der Brücke entdeckten Eniwa-Stollen unter der Strasse. Er muss rückgebaut werden – das wird nun aber doch erst zu einem späteren Zeitpunkt erledigt, es entsteht also nicht gleich das nächste Verkehrshindernis.

Gefährliches Hobby Aktuell gibt es immer wieder Jugendliche, die nachts auf die Brückenbaustelle einbrechen und die Geräte sowie Gerüste besteigen. Ein Trend, der auch in den sozialen Medien weltweit zu beobachten ist. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch streng verboten. «Wir haben zum Glück aufmerksame Nachbarn, und die Polizei ist auch informiert», so Projektleiter Roberto Scappaticci.

In den nächsten Wochen wird weiter betoniert. Der grösste Teil der Brückenplatte ist fertig, es fehlen noch wenige Stücke. Man sieht die Leitungslöcher, die Schächte, die Stromanschlüsse für die Brückenbeleuchtung. Diese ist aus Sicherheitsgründen notwendig, aber es darf dennoch nicht zu viel Lichtverschmutzung entstehen. «Zu Beginn war viel mehr Beleuchtung eingeplant, die dann aber im Laufe der Projektierung nach und nach redimensioniert wurde», so Scappaticci. Mittlerweile sind sogar für die lichtsensiblen Fledermäuse kleine Nistnischen eingeplant; direkt unter den Brückenbogen.

Hier werden die Bewehrungseisen gebunden. Nadja Rohner

Die Akkordarbeiter binden aktuell die Bewehrungseisen für die nächsten Betonieretappen. Etwa in der Mitte der Brücke befindet sich die sogenannte Schwindfuge. Der Teil der Brückenplatte, der als allerletzter betoniert wird – aber erst nach einer dreiwöchigen Pause, in welcher die restlichen betonierten Flächen noch «arbeiten». Denn durch das Schwinden des Betons werden sich die Platten zusammenziehen.

Nun, da immer mehr fertigbetonierte Teile sichtbar werden, diskutiert man in der Stadt auch schon wieder eifrig über die Farbe. Wir erinnern uns: Aarau legt Wert darauf, dass die neue Brücke den gelblichen Farbton hat, der in den Abstimmungsunterlagen zu sehen ist. An ein paar versteckten Stellen sieht man aktuell die Übergänge zwischen dem speziell gefärbten und behandelten Beton (links) und dem profanen grauen Allerweltsbeton (rechts) – ja, die Brücke ist gelblich. Nadja Rohner

Würde man gleich von Anfang an alles betonieren, gäbe das grosse Risse. Deshalb die Schwindfuge als letzter Akt. «Zwar wird es Risse geben, das ist beim Beton normal, aber lieber sind uns viele kleine als wenige grosse», erklärt Scappaticci.

Und noch etwas Baujargon: Am Nordufer ist aktuell die «Schleppplatte» sichtbar. Eine Betonplatte beim nördlichen Brückenkopf, die das Gewicht der daraufliegenden Konstruktionen verteilt und so verhindert, dass sich das Erdreich darunter zu sehr setzt – denn durch das Absinken gäbe es auch wieder Risse im Strassenbelag.

Das Hauptgewicht der Brücke liegt indes auf den Widerlagern – konkret: auf 16 rund 8 cm dicken Elastomer-Blöcken, die je 270 Tonnen tragen und temperaturbedingte Verschiebungen von bis zu 4 Zentimetern aufnehmen können.

Die Widerlager mit ihren Elastomer-Blöcken nehmen das Gewicht der Brücke auf. Nadja Rohner

Das Brückengeländer ist beispielsweise über weite Bereiche schon fertig. Die Holzstruktur der Schalung ist im Beton so klar zu erkennen, dass bei Führungen schon mal die Frage kommt, ob das nicht etwa doch Holz statt Beton sei, so der Projektleiter.

Der Holzabdruck ist im Beton gut sichtbar. Nadja Rohner

