Benjamin Böhler übernimmt gleich zwei FDP-Co-Präsidien im Aargau.

Aarau Benjamin Böhler wird bei der FDP gleich zweifacher Co-Präsident Der 23-jährige Jus-Student übernimmt sowohl das Co-Präsidium der Stadtpartei als auch der Jungfreisinnigen Aarau-Lenzburg-Kulm. Nadja Rohner 06.03.2022, 14.32 Uhr

Marius Stadtherr, Martina Suter, Benjamin Böhler (v.l.). zvg

Die FDP Aarau verjüngt ihren Vorstand: Anstelle der langjährigen Einwohnerrätin Martina Suter wurde neu Benjamin Böhler (23) zum Co-Präsidenten – neben Marius Stadtherr gewählt. Ebenfalls in den Vorstand hat die Generalversammlung Luca Rüegg (28), der sich laut FDP-Medienmitteilung «um die Organisation der zahlreichen Veranstaltungen kümmern wird», sowie Robin Schmid (27) als neuer Webmaster. Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, hat Co-Präsident Marius Stadtherr die Generalversammlung über die strategische Neuausrichtung der FDP Aarau orientiert: «Damit wird entlang der Schwerpunktthemen Wirtschaft & Finanzen – Gesellschaft & Freizeit – Umwelt, Energie, Klima – Bildung – Digitalisierung eine Justierung der strategischen Positionen im urbanen Aarauer Gesellschaftsumfeld vorgenommen und als Richtschnur für die künftige politische Arbeit gesetzt.»

Der neue Co-Präsident der Stadtpartei, Benjamin Böhler, kann noch einen weiteren Karrieresprung verzeichnen: Er wurde ebenfalls zum neuen Co-Präsidenten der Jungfreisinnigen Aarau-Lenzburg-Kulm gewählt, welche 2023 ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern. Er teilt das Amt mit Philippe Tschopp (29). Die beiden ersetzen Präsidentin Laura Rufer und Vize Luca Russo. Böhler wird sich in diesem Amt vor allem um den Bezirk Aarau kümmern und laut Medienmitteilung «die Zusammenarbeit mit der Aarauer Stadtpartei intensivieren».

Neues Co-Präsidium der Jungfreisinnigen Aarau-Lenzburg-Kulm: Benjamin Böhler (l.) und Philippe Tschopp. Zvg

Böhler ist in Aarau aufgewachsen, zuerst in der Walthersburg, dann im Goldern-Quartier. Er studiert im dritten Jahr an der Universität Zürich Rechtswissenschaften, ist aktuell als Hilfsassistent am Zentrum für Demokratie tätig. In seiner Freizeit macht er Sport oder gibt Schwimmunterricht für Kinder im Hallenbad Telli.

Mit FDP-Einwohnerrat Matthias Zinniker ist Böhler seit der Schulzeit befreundet. «Wir haben schon in der Oberstufe und in der Kanti viel über Politik gesprochen. Unter anderem hat mich die Diskussion um das Stadion bewogen, mich mehr in der Stadtpolitik einzubringen.» Die Stadion-Frage führte auch dazu, dass sich Böhler in die Ortsbürgergemeinde aufnehmen liess und seither mit Interesse die Einwohnerratsdebatten von der Tribüne aus mitverfolgt. «Wichtig ist, dass nun die Initiative Schuldenbremse endlich umgesetzt wird», sagt er, und betont im Hinblick auf das langjährige und noch immer hängige Rechtsverfahren diesbezüglich: «Der mangelnde Respekt gegenüber den Volksrechten der Aarauerinnen und Aarauer schadet dem demokratischen Miteinander insgesamt.»

Wichtig ist ihm die Standortattraktivität der Stadt. Etwa, dass Vereine in Aarau eine gute Infrastruktur, vor allem im Sportbereich, finden. «Viele meiner Kolleginnen und Kollegen müssen in Nachbargemeinden ausweichen, weil wir hier in Aarau nicht genügend Sportanlagen haben.» Auch für den Kiff-Neubau will er sich einsetzen: «Wir müssen schauen, dass Aarau für Junge attraktiv bleibt.»

Bei den Einwohnerratswahlen im vergangenen November war Böhler ebenfalls angetreten, schaffte es jedoch nur auf Platz 18 und kann sich kaum Hoffnungen machen, während der Legislatur auf einen der neun Sitze nachzurutschen. Er wird sich also die nächsten vier Jahre primär darauf konzentrieren, die Stadtpartei mitzuführen.