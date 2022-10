Der neue Aarauer Weihnachtsmarkt wird anders als die andern

Aarau Begegnungen, Emotionen, Erlebnisse: Am neuen Aarauer Weihnachtsmarkt ist alles anders Fünf Wochen lang, verteilt über die halbe Stadt: Der neue Aarauer Weihnachtsmarkt, organisiert von der Agentur Stadtchend, sprengt alles Bisherige. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Luc Helmink ist im Team der Agentur Stadtchend federführend beim Weihnachtsmarkt Aarau. Katja Schlegel/Aargauer Zeitung

Heute in einem Monat ist es so weit: In Aarau ist Weihnachten, fünf Wochen lang. Vom 17. November bis 23. Dezember organisiert die Agentur Stadtchend einen Weihnachtsmarkt, wie ihn die Stadt, gar die ganze Region, noch nie gesehen hat. Ein Weihnachtsmarkt für Kreative, für Macher und Geniesserinnen, für Weihnachtsliebhaber und alle anderen auch. Anders eben.

Zur Beruhigung vorneweg: Nein, es wird nicht alles anders. Es wird Glühwein geben, dazu Weihnachtsmusik und ein Lichtermeer, Auslagen voller Neckischem zum Verschenken. «Aber eben nicht nur», sagt Luc Helmink. Gemeinsam mit Kathy Evans, Kim Grenacher, Micha Federle, Marietta Hüsser und Viviane Wagner bildet er das Team von «Stadtchend», einer Tochter der Zürcher Pointbreak Group. Anfang Jahr hat der Stadtrat der Agentur den Zuschlag für die Organisation für fünf Jahre erteilt.

Ein Kontrastprogramm zum puren Konsum

«In der Zeit, in der es in den Läden um puren Konsum geht, gleicht ein Weihnachtsmarkt das aus», sagt Helmink, als Uraarauer federführend im Projekt. Natürlich gehe es auch auf einem Weihnachtsmarkt um Konsum, aber noch viel mehr sei er ein Ort der Begegnung, der Emotionen, des Erlebens. In Aarau geht es insbesondere um Letzteres. Und ums Selbermachen: Die Besucherinnen und Besucher sollen sich an den Ständen inspirieren lassen und selbst kreativ werden. Deshalb auch der Name des Marktes, «Lieblingsstück». Verkauft wird deshalb nicht nur Fixfertiges, sondern auch Bastelmaterial. Weiter werden an verschiedenen Orten Workshops zu Themen wie Backen oder Nähen bis hin zu Holzarbeiten angeboten.

Doch der Reihe nach: Der Weihnachtsmarkt verteilt sich auf den Kasinopark, den Schlossplatz, das Areal in und um die Markthalle herum und den Kirchplatz. Jeder Platz hat seinen Schwerpunkt: Im Kasinopark werden handgemachte Marktstände sowie das Atelier aufgebaut, die meisten Stände werden durch verschiedene Anbieter bespielt. Manche Brands kommen nur ein Wochenende oder ein paar Tage lang – und das ist gewollt. «Diese vielen Wechsel schaffen immer wieder neue Anreize», sagt Helmink, «das Angebot ändert ständig.»

Workshops, Märchenstunden und Kerzenziehen

Im Atelier hinter dem Zschokke-Denkmal (mit Platz für 60 Personen) werden Workshops angeboten, von Basteln über Yoga bis hin zum Ukulele-Kurs. Angedacht sind weiter Autogrammstunden mit den Spielern des FC Aarau oder des HSC Suhr Aarau, weiter kann das Atelier für private Feiern gemietet werden.

Auf dem Schlossplatz dreht sich alles um Familien: Es gibt ein Kinderparadies mit Märchenstunden, Theatervorführungen, kleinen Häuschen und zeitweise einem Kinderkarussell. Weiter wird zwischen KuK und Stadtmuseum (ausgerichtet auf die Treppe zum Schlosspark hin) eine Bühne aufgebaut, auf der verschiedenste Events mit Musik, Gauklern oder Poetry-Slam geplant sind.

Bei der Markthalle wird mitunter eine Backstube aufgebaut, in der verschiedene Workshops stattfinden. Das traditionelle Aarauer Kerzenziehen zieht dafür auf den Platz hinter dem Bezirksgericht. «Uns war es ein Anliegen, dass dieser traditionelle Event auch in diesem Jahr in der Aarauer Innenstadt stattfinden kann», so Helmink. In Zusammenarbeit mit den Behörden und dem Veranstalter habe man einen geeigneten Standort gefunden.

Mehr als Lametta: «Wir können dekorieren»

Nun zum Wichtigsten, zu dem, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht: dem Kulinarischen. Zehn Anbieter werden auf dem Schlossplatz zu finden sein, rund acht bei der Markthalle und drei im Kasinopark. Auf dem Kirchplatz betreibt die Thommen Gastronomie AG ein Fondue-Chalet mit Platz für 60 Personen (sieben Tage die Woche, So bis Mi, 17.30 bis 22 Uhr, Do bis Sa, 17.30 Uhr bis Mitternacht). Verteilt über das ganze Marktareal befinden sich acht Glühweinstände (mit Aarauer Weihnachtsmarktbecher) und ein halbes Dutzend Bars.

Gespannt dürfe man auf das Ambiente sein, auch hier soll es über Lametta und Sternchen hinausgehen. «Wir können dekorieren», sagt Helmink mit Nachdruck. Jede Marktfläche wird mit einem speziell gestalteten Tor versehen, es wird Feuerstellen und Lichtelemente geben – wobei Letzteres nur sehr dezent gehalten wird. «Wir werden nur mit Schwachstrom und LED arbeiten und die Lichter dimmen, den geplanten Lichterzauber mit Installationen und Projektionen auf dem Kirchplatz haben wir ganz gestrichen», so Helmink. Das sei im Hinblick auf die Strommangellage nicht vertretbar.

Was da auf Aarau zukommt, ist eine gewaltige Kiste. «Das ist absolut gewollt. Entweder machen wir es ganz oder gar nicht», sagt Helmink. Deshalb habe man in den letzten Monaten auch sehr viel Zeit in Gespräche mit den lokalen Gewerbetreibenden und Gastronomen investiert und die allermeisten für den Markt begeistern können. «Skeptiker gibt es immer, das gehört dazu», sagt Helmink. Man wolle nicht klein anfangen, sondern gleich zu Beginn voll ausloten und spüren, was funktioniert. «Und natürlich wollen wir, dass der Aarauer Weihnachtsmarkt innert kürzester Zeit zu einem Markt wird, der Leute von weither anzieht. Um das zu schaffen, müssen wir mit einem Knall starten.»

Hinweis Der Weihnachtsmarkt findet vom 17. November bis zum 23. Dezember statt. Infos auf www.weihnachtsmarktaarau.ch. Markt und Workshops: Mo bis Mi, 11.30 bis 20 Uhr/Do bis Sa, 11.30 bis 22 Uhr/So 10 bis 18 Uhr Gastronomiestände: Mo bis Do, 11.30 bis 22 Uhr/Fr und Sa, 11.30 bis 00 Uhr/So 10 bis 18 Uhr

