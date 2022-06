Aarau Beck Schweizer: Nachtverkauf in der Aarauer Altstadt steht auf der Kippe Seit Menschengedenken hat die Aarauer Bäckerei Schweizer in der Nacht von Freitag auf Samstag ihre Türen für die Kundschaft geöffnet. Nun ist aber unklar, ob das Angebot weitergeführt werden kann. Florian Wicki Jetzt kommentieren 17.06.2022, 18.30 Uhr

Bäckermeister Ruedi Schweizer (links) von der Bäckerei Schweizer und sein Aushilfsbäcker Steffan Eckhard vor dem Backofen in der Backstube in Aarau. Florian Wicki

Aufmerksamen Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmern in Aarau ist es schon länger aufgefallen: Die über 50 Jahre alte Bäckerei Schweizer in der Aarauer Metzgergasse hat ihren Nachtverkauf eingestellt. Bis vor einigen Wochen war es für nicht wenige Besucherinnen und Besucher der Aarauer Altstadt ein Highlight, sich nach der Bartour in den späten Nacht- oder bereits frühen Morgenstunden auf dem Nachhauseweg beim Beck mit frischen Hamburgern, Speckzöpfen oder noch warmen Gipfeli einzudecken.

Bereits seit zwei Monaten sind die Tore der Bäckerei nun in der Nacht auf Samstag geschlossen, sagt der Inhaber der Bäckerei, Ruedi Schweizer, auf Anfrage: «Aufgrund eines Unfalls musste ich mich einer Operation an der Schulter unterziehen.» Genauer habe er sich die Bizepssehne an der rechten Schulter wieder annähen lassen müssen, deshalb könne er derzeit keine schweren Sachen heben, was die anstrengende Bäckerarbeit im Moment gerade verunmögliche.

Von 20 Uhr bis 13 Uhr wird gearbeitet

In der Bäckerei an sich wird weitergearbeitet, fährt Schweizer fort: «Wir haben für die Zeit mit Steffan Eckhard einen Bäcker angestellt, der mich im 100-Prozent-Pensum vertritt.» Gerade die strengen Wochenendschichten könne er aber keinem Angestellten zumuten, nur schon arbeitsrechtlich nicht. Das müsse jemand aus der Familie machen: «Normalerweise geht die Arbeit am Wochenende von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmittag, 13 Uhr.» Am Sonntag müssten dann bereits wieder Lieferungen – beispielsweise der Gasthof Schützen im Aarauer Schachen ist ein grosser Abnehmer von Schweizers Backwaren – angefertigt werden.

So liege ein Nachtverkauf derzeit einfach nicht drin, Schweizer muss sich seine Energie einteilen, sich schonen, erst wieder gesund werden. Noch einen Monat dauert die Genesung laut den Ärzten. Ob der Nachtverkauf am Freitag dann wieder fortgesetzt wird, steht derweil aber noch in den Sternen, sagt er: «Ich bin auch schon bald 57 Jahre alt, da steckt man solche anstrengenden Wochenenden nicht mehr so gut weg.» Meistens helfe noch sein Vater Rudolf Schweizer Senior aus, mit seinen bald 83 Jahren seien inzwischen aber auch dessen Kapazitäten stark begrenzt. Schweizer: «Wir müssen in der Familie erst diskutieren, wie es jetzt weitergehen soll.»

Angetrunkene Kundschaft diskutiert gerne

Finanziell gesehen sei der Wegfall des Nachtverkaufs schon schmerzhaft, so Schweizer. Mit den Lieferungen und dem Verkauf am Samstag in der Bäckerei sowie am Aarauer Wochenmarkt könne sich das Unternehmen aber über Wasser halten: «Wir haben sehr tiefe Fixkosten, nur schon, weil das Haus an der Metzgergasse, wo die Bäckerei drin ist, uns gehört.» Dazu kämen eine Handvoll Angestellter, den Rest stemmt die Familie selber.

Auch Ruedi Schweizer fände es schade, müssten sie den Nachtverkauf einstellen: «Die Leute freuen sich immer sehr, wenn sie auf dem Nachhauseweg bei uns vorbeikommen können.» Derzeit wird das Angebot auch schmerzlich vermisst, wie auch er merkt: «Jede Freitagnacht kommen immer noch Leute und klopfen an unsere Tür oder ans Fenster, in der Hoffnung, dass sie dann etwas zu essen bekommen.» Er habe deswegen seinem derzeitigen Bäcker auch geraten, das Licht nicht einzuschalten, wenn er im Verkaufslokal etwas holen muss – die Diskussionen mit der mehr oder minder stark angetrunkenen Kundschaft seien zwar immer wieder unterhaltsam, dafür fehle in der strengen Arbeitsschicht aber schlichtweg die Zeit.

