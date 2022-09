Aarau: «Digi Digi» mit Karin Schmid/Carlos Linder spielt im KIFF

Aarau Band «Digi Digi» mit Heimspiel diesen Freitag im KIFF – den Musikgeschmack der Millennials haben sie voll getroffen Vor wenigen Jahren erst gegründet, findet das Musikprojekt «Digi Digi» von Karin Schmid und Carlos Linder schon jetzt grossen Anklang unter den Fans elektronischer Musik und tänzerischer Inszenierung. Diesen Freitag feiern sie im KIFF den Abschluss ihrer kleinen Sommertournee – Diandra Russo spielt als Gast mit. Daniel Vizentini 22.09.2022, 05.00 Uhr

Treten diesen Freitag im KIFF in Aarau auf (von links): Diandra Russo, Carlos Linder, Karin Schmid und Nadja Straka unter der Formation «Digi Digi». zvg

Musikalisch scheinen sie den Geschmack ihrer Generation so richtig getroffen zu haben: Während des ersten Corona-Lockdowns stellten Musik- und Bewegungspädagogin Karin Schmid (31) und Szenograf Carlos Linder (36) das Musikprojekt «Digi Digi» zusammen. Schon wenige Monate später folgten erste Konzerte. Die Reaktionen waren beeindruckend.

«Wir wollten schon lange zusammen Musik machen, begannen dann mit wöchentlichen Proben mit Elektroschlagzeug und E-Piano», erzählt Carlos. Schnell entstanden erste Songs und als ein Kollegenpaar sie für eine Hochzeit einlud, sagten sie sich vielleicht etwas übermütig: Wir spielen dort.

«Vielleicht lag das am langen Lockdown, dass die Leute schon lange keine feierlichen Momente mehr erlebt hatten», sagt Carlos. Denn beim Auftritt an der Hochzeit gingen die Gäste voll ab, «rasteten so richtig aus», wie das Paar schildert. «Wir waren völlig perplex.»

Diese positive Rückmeldung gab den beiden Schub und schliesslich führte eines zum anderen: Sie wurden für weitere Auftritte angefragt, daraus entstand letztes Jahr eine erste, kleine Tournee. Sie feilten weiter an ihrer Musik und ihren Auftritten, arbeiteten mit Mischern und Musikern zusammen. Damit sich Karin mehr auf den Gesang und die Bewegung auf der Bühne konzentrieren kann, übernahm zuletzt Nadja Staka die Tasteninstrumente. Carlos ist am Schlagzeug für die Perkussion zuständig.

Bewegung ist bei ihnen so wichtig wie die Musik selbst

Dabei entwickelte sich auch die Musik von «Digi Digi» weiter vom eher ruhigen, melancholischen Trip Hop, wo beide vom Musikgeschmack her zu Hause sind, zu mehr groovigen und tanzbaren Rhythmen. «Wir verschmelzen gerne verschiedene Stile und mögen es sehr, von feinen, eingängigen Tönen ins Reibungsvolle überzugehen», beschreibt Karin ihre Musik.

Zentral sei dabei auch die Bewegung auf wie vor der Bühne: «Stimme und Körper gehören für mich logischerweise zusammen», sagt sie, die wie Nadja Musik und Bewegung studiert hat. Die Choreografie an den Konzerten sei denn auch das, was sie als Nächstes weiterentwickeln will. «Wir wollen, dass das Publikum den Einsatz der Instrumente miterleben kann und uns nicht einfach anonym hinter dem Laptop stehen sieht.»

Kennen gelernt bei Linder Blumen

Karin Schmid ist in Herznach aufgewachsen, Carlos Linder in Buchs. Kennen gelernt haben sie sich im Geschäft Linder Blumen, das früher Carlos’ Eltern gehörte und wo Karin ihre Lehre absolviert hat. Seit 13 Jahren sind die beiden ein Paar. Beim Auftritt im KIFF diesen Freitag, 23. September, wird das Trio von der in der Region sehr geschätzten Erlinsbacher Saxofonistin Diandra Russo unterstützt.

Solche Zusammenarbeiten mit Musikschaffenden sollen auch in Zukunft vermehrt stattfinden. Von E-Gitarren über Posaune töne alles spannend, sagen sie. Vorerst aber verabschiedet sich «Digi Digi» nach ihrer zweiten Sommertournee in eine kurze Kreativ- und Produktionsfase. Der Auftritt im KIFF ist die vorerst letzte Möglichkeit, die Gruppe live mitzuerleben und sich zu ihrer Musik mitzubewegen.

Digi Digi bei Videoaufnahmen im KIFF im Juli 2021. zvg

Konzert Digi Digi, Freitag, 23. September, ab 20 Uhr im KIFF Aarau