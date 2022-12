Pilotprojekt in Aarau: Bald Gratiscontainer für Abfallsäcke

Aarau Bald Gratiscontainer für Abfallsäcke: Stadtrat unterstützt das Pilotprojekt Wo es keine Unterflur-Sammelstellen gibt, sollen Haushalte auf von der Stadt zur Verfügung gestellte Abfallcontainer zählen können. So werde die Stadt sauberer und das Werkhofpersonal entlastet, heisst es. Bald soll auch ein Farbsacksystem folgen. Daniel Vizentini 07.12.2022, 05.00 Uhr

Nicht alle Aarauer Quartiere haben solche Unterflur-Sammelanlagen wie hier an der Kasinostrasse. Urs Helbling (7.5.2021)

Im Frühling forderten die Einwohnerräte Pascal Benz, Brigitte Vogt (beide FDP) und Cornelia Forrer (EVP/EW) Gratis-Abfallcontainer für die Aarauer Haushalte, die nicht auf Unterflur-Sammelanlagen in ihrer Nähe zählen können. An Sammeltagen stehen Kehrichtsäcke sonst im Quartier herum, unter anderem in der Altstadt. Dies sei «unhygienisch und stinkig», hiess es.