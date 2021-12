Aarau Bald gibt’s die «Stadtwächter» aus der Telli – und fünfmal mehr Bier Die Brauerei Aarau AG will ausbauen. Der neue Standort an der Weihermattstrasse 80 machte 2019 Schlagzeilen, als das Restaurant Go West niederbrannte. Jetzt soll dort Bier gebraut werden. Bis zu 100'000 Liter Gerstensaft werden produziert. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Die Brauerei Aarau AG mit ihrem «Stadtwächter»-Bier baut in der Telli einen grösseren Standort. Jetzt wurde die Brauanlage angeliefert. Katja Schlegel

Sie heissen Konrad, Irma oder Arthur – und schmecken so gut, dass der Hersteller, die Brauerei Aarau AG, jetzt ausbauen will. Derzeit liegt das Baugesuch für den Umzug der «Stadtwächter»-Bierbrauer an die Weihermattstrasse 80, mitten im Industriegebiet Telli, auf. Und dort herrscht schon emsiges Treiben. Am Dienstagnachmittag sind die ersten Teile der neuen Brauanlage aus Bayern, genauer aus Seeon am Chiemsee, angeliefert worden.

Am Dienstagnachmittag treffen die ersten Teile der Brauanlage ein. Katja Schlegel

Schon die erste Lieferung braucht einen ganzen LKW an Platz: Mit «Malzmühle», «Brauwasserkühltank» oder «Treppe» sind die in Plastik gewickelten Pakete angeschrieben, das grösste mit «Maische-Würzepfanne». Diese Würzepfanne ist das Herzstück der Anlage, das Sudhaus, 2,7 Tonnen schwer. Stück für Stück werden die Pakete in die Halle gekarrt, vier Monteure werden sie in den nächsten zwei Wochen zusammensetzen. Ein grosser Moment für die «Stadtwächter»-Brauer; seit Monaten warten sie auf diesen Moment, im Juni haben sie die den Bau der auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlage in Auftrag gegeben.

Schon die erste Lieferung der neuen Brauanlage füllt einen ganzen LKW: Katja Schlegel

Bis anhin werden Konrad, Irma, Arthur und Co. auf dem Areal der Glockengiesserei Rüetschi am Rain gebraut. Wöchentlich 350 bis 400 Liter – rund 1100 Flaschen – werden dort seit 2018 produziert. Doch das Angebot reicht nun nicht mehr aus, den Durst der Aarauerinnen und Aarauer nach dem heimischen Hopfentrank zu befriedigen.

Steigende Nachfrage macht Standortwechsel nötig

Um die steigende Nachfrage decken zu können, plant die Brauerei Aarau AG nun in der Gewerbeliegenschaft an der Weihermattstrasse 80 in Aarau einen neuen Produktionsstandort. Mitbegründer der Brauerei Andereas Hochuli ist beim Eintreffen der Maschinen vor Ort. Er freut sich: «Wenn alles eingerichtet ist können wir fünf mal so viel Bier brauen wie bis jetzt.»

An genannter Adresse war bis zu jenem tragischen Tag, dem 30. September 2019, im hinteren Teil des Gebäudes das Country-Restaurant Go West beheimatet. Ein Vollbrand zerstörte das Restaurant komplett. Vom hölzernen Anbau blieb nur die Asche übrig.

Das Restaurant Go West war nach einem Vollbrand 2019 nicht mehr zu retten. Leserreporter Rolf Maurer (30. September 2019)

In den anderen Gebäudeteilen, die vom Brand verschont blieben, sind heute noch ein Rampenverkauf und eine Tanzschule beheimatet. Während der Rampenverkauf seine Fläche halbiert, und die andere Hälfte den Bierbrauern abgibt, läuft der Betrieb im Tanzstudio weiter wie bisher.

Derzeit sind im Gebäude nur ein Rampenverkauf und ein Tanzstudio beheimatet. Pascal Bruhin

Damit in der Telli bald bier fliessen kann, werden im Kellergeschoss zusätzliche Installationen für die Versorgung der Brauanlage eingebaut. Darunter eine Wasseraufbereitungsanlage, ein Kompressor sowie ein neuer Dampferzeuger für die benötigte Produktionswärme. Dieser benötigt einen Kamin, welcher an der Ostfassade hochgezogen werden soll.

Im Gebäude an der Weihermattstrasse 80 – hier die Rückseite – sollen auch Führungen und Bierdegustationen angeboten werden. Pascal Bruhin

Direktverkauf, Degustationen und Führungen sind geplant

Nebst den eigentlichen Produktionsräumlichkeiten sollen die Kundinnen und Kunden in einem abgetrennten Teil die Möglichkeit haben, ihre «Stadtwächter» direkt ab Rampe zu kaufen. An der Verkaufs- und Ausschanktheke sollen denn auch ein Offenausschank und Degustationen angeboten werden können. Für Kleingruppen sollen zudem Führungen durch die Brauerei durchgeführt werden. Im Obergeschoss sind die Büroräumlichkeiten sowie die Aufenthalts- und Pausenräume für das Personal vorgesehen.

So soll die geplante neue «Stadtwächter»-Brauerei in der Telli aussehen. zvg

Ungefähr eine jährliche Produktionsmenge von 1000 Hektolitern Bier werde am neuen Standort angestrebt. Dafür werden pro Jahr rund 20 Tonnen Malz und 50-100 Kilogramm Hopfen benötigt, wie ebenfalls aus dem Konzeptbeschrieb hervorgeht. Vor Ort werden maximal drei Angestellte gleichzeitig arbeiten. Das Umnutzungsgesuch liegt noch bis zum 4. Januar 2022 auf.

Für den neuen Produktionsstandort hat die Brauerei Aarau AG übrigens nach langer Suche endlich einen Braumeister gefunden, wie Andreas Hochuli verrät. «Wir warten nur noch, dass der Vertrag unterschrieben zurückkommt.» Wenn alles gut geht und keine Einsprachen gegen die Umnutzung gemacht werden, rechnet Hochuli damit, dass im nächsten Frühling, frühestens im März, das erste Bier in der Telli fliessen wird.

