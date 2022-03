Aarauer Bahnhofstrasse: Spaziergang mit dem Denkmalpfleger

Aarau Bahnhofstrassen-Serie Teil 1 «Die Aarauer Bahnhofstrasse hat etwas immens Grossstädtisches»: Ein Spaziergang mit dem Denkmalpfleger Erst die Römerstrasse, dann die Verbindung zum Siechenhaus, nicht mehr als ein Feldweg. Vor gut 100 Jahren wurde die Bahnhofstrasse zur mondänen Adresse und das innert kürzester Zeit. 700 Meter Strasse, so kompakt und eindrücklich, wie es sie schweizweit nicht oft gibt. Ein Spaziergang mit Denkmalpfleger Reto Nussbaumer. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Reto Nussbaumer, Kantonaler Denkmalpfleger, porträtiert an der Bahnhofstrasse in Aarau am 3. März 2022. Severin Bigler / CH Media

Man möchte schimpfen. Oder zumindest ein paar Ohren langziehen. Die derjenigen, die das zu verantworten haben, die dieses Gebäude dem Erdboden gleichgemacht haben. Eine Schönheit von einem Gebäude, ein französisches Fräulein mitten unter den behäbigen Berner Bauern, hoch aufgeschossen, elegant, ein Bau von Welt halt: der Globus.

Da zieht selbst der Mann, der sonst abgeklärt vom «Zeitgeist» spricht und Verlorenem nicht hinterher trauert, kurz ein Gesicht. «Heute würde so ein Bau kaum mehr einfach abgerissen», sagt Reto Nussbaumer und schiebt die historische Aufnahme zurück in seine Mappe. «Da würden wir uns wehren.»

Das Warenhaus Globus, gebaut 1904. zvg / AAR

Es ist ein kalter Morgen; sonnenklar, aber kalt. Reto Nussbaumer hat viele Fotografien und Karten eingepackt; der Kantonale Denkmalpfleger hat auch viel zu erzählen. Ein Spaziergang soll es werden, eine Annäherung an die Bahnhofstrasse.

Nicht räumlich natürlich, sondern an ihre Geschichte. An ihre Entstehung. An ihren Wert, ihre Ausstrahlung, an ihre Erbauer und Veränderer, an ihre Bedeutung. Damals wie heute. Knapp 700 Meter Strasse mit einem Hauch von Grossstadt, ein Willkommenstor für Ankömmlinge, eine Adresse für die Grossen und Wichtigen. Eine richtige Bahnhofstrasse eben, wie es sie schweizweit gar nicht so oft gibt.

Manor, Bäckerei Furter und Obere Mühle heute. Severin Bigler / CH Media

Das Mittelalter war hier gar nie

Der Spaziergang startet bei der Oberen Mühle, dem heutigen McDonald’s. 1304 urkundlich erstmals erwähnt, verpasst das Gebäude der Bahnhofstrasse einen Knick. Leicht abfallend überblickt man von hier die gesamte Strasse. Und die Aussicht zeigt: Auf diesen paar hundert Metern ist Aarau so ganz anders; da ist nichts Mittelalterliches, kaum Gedrungenes, «das hat etwas immens Grossstädtisches», sagt Nussbaumer.

«Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse» Serie zur Aarauer Bahnhofstrasse Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ ein ganzes Jahr lang auf grosse Würfe, auf Visionäre und Veränderer, von damals bis heute.

Das Mittelalterliche ist nicht etwa verschwunden, es war hier gar nie oder nur ganz punktuell. Es ist nicht verkehrt zu sagen, dass sich die Aarauer Bahnhofstrasse in den letzten 100, vielleicht 120 Jahren vom Rübenacker zum mondänen Strassenzug entwickelt hat. Zwar gibt es die Achse schon lange, wohl schon seit römischer Zeit.

Das schreibt mitunter Historiker Alfred Lüthi in den Aarauer Neujahrsblättern 1963; die Strasse trage in alten Urkunden die Bezeichnung «Hochgestress», also Hochstrasse. Ein Name, der in der Regel eine Römerstrasse bezeichnet. Verwunderlich ist das nicht; bedeutende Wege halten sich weltweit über Jahrhunderte, gar Jahrtausende. «Wegnetze haben Bestand», sagt denn auch Nussbaumer.

Erst die Siechenstrasse, heute Bahnhofstrasse

Ein bisschen Historie muss sein, auch wenn alldem später mehr Platz eingeräumt werden soll: Ihren heutigen Namen trägt die Bahnhofstrasse erst seit knapp 170 Jahren. Davor hiess sie Siechenstrasse, ganz unrühmlich benannt nach dem Siechenhaus am Kreuzplatz, dem Ort, wo Aussätzige und Armengenössige untergebracht wurden.

Erst als sich die Nordostbahn- und Centralbahngesellschaft dazu entschlossen, in Aarau einen gemeinsamen Bahnhof zu bauen, wurde auch die Strasse umbenannt. Der Bahnhof wurde 1856 eröffnet, weit weg vom mittelalterlichen Kern.

Bahnhofplatz Aarau mit Triebwagen der Wynentalbahn, anno 1918. Eth-Bildarchiv / Aargauer Zeitung

Eine Karte von 1671 – Nussbaumer zieht sie aus seiner Mappe – zeigt die Siechenstrasse wohl als schnurgerade Achse, aber ohne ein einziges Haus. Nur um die Obere Mühle drängen sich ein paar Bauten.

Eine Aufnahme von 1902 zeigt an ihrer Stelle unter anderem das Haus «zum Behmen» (heute Bäckerei Furter), daneben die ehemalige Scheune des Gasthofs Löwen, der ab 1824 zum Regierungsgebäude umgebaut wurde. Alle Gebäude haben deutlich bernischen Einschlag mit ihren Ründen, den mächtigen Dachuntersichten, die Strasse ist unbefestigt.

1904 kommt das Warenhaus Globus

1902 ist also alles noch recht einfach. Dann kommt der Schub, die ganze Strasse hinab wird gebaut. Der wohl bis dato gewichtigste Ersatz: Die «Löwen»-Scheune macht 1904 dem Warenhaus Globus Platz, einem Bau, wie er mitten in Paris stehen könnte, mitsamt seiner gläsernen Weltkugel auf dem Dach. Ein fantastisches Gebäude. Da bleibt dem Laien nur leeres Schlucken, wenn man seinen Nachfolgebau betrachtet. Was für ein Verlust!

Doch da ist der Denkmalpfleger abgeklärter. Nussbaumer sagt zwar, dass er sich heute für den Erhalt eines solchen Gebäudes starkmachen würde, durch alle Böden hindurch. Aber eben, er trauert Vergangenem nicht nach, kennt die Beweggründe von damals nicht und will architektonischen Geschmack nicht werten. «Das darf man nicht hinterfragen», sagt er. Und: «Veränderung liegt in der Natur der Sache.»

Noch heute muss Nussbaumer über die Schlagzeile von damals lachen

Wenn Nussbaumer so durch die Strasse bummelt, hört man ihn vor allem schwärmen. Von der Zurlindenvilla und dem Sparkasse-Gebäude von 1912 (heute Credit Suisse), vom Pestalozzischulhaus sowieso – «ein Paukenschlag» - und von der Alte Kanti, allesamt denkmalgeschützt. Gar dem Aarauerhof kann er etwas Schönes abgewinnen, und mit ihm den meisten der unauffälligen Siebzigerjahr-Bauten zwischen den Glanzpunkten.

An Hausnummer 53 (ganz links) hat Denkmalpfleger Reto Nussbaumer besondere Freude. Severin Bigler / CH Media

Grosse Freude hat Nussbaumer insbesondere an Haus Nummer 53, dem Neubau, der anstelle der alten Bahnhofsapotheke errichtet wurde. «Ein tolles Stück zeitgenössischer Architektur», sagt er, «ein richtiges Gegenüber» in diesem Häuserblock, «durch und durch gelungen».

Noch heute muss er über die Schlagzeile von damals lachen, als es hiess, dass «selbst die Denkmalpflege» für den Abriss sei. Es sei nicht so, dass ein Denkmalpfleger über Neues schnödet, ganz und gar nicht. «Wir sind nicht Bewahrer auf Biegen und Brechen, für uns muss der Kontext stimmen. Eine Veränderung muss konstruktiv sein.»

Was die Denkmalpflege spannend findet

Was die Bahnhofstrasse für die Denkmalpflege so spannend macht: ihre Kompaktheit. Kompakt im Sinne der zeitlichen Entwicklung; innert weniger Jahre «vom Feldweg zur Zukunftsstrasse», wie Paul Ehrismann in «Aarauer Strassennamen» schreibt. Kompakt im Sinne der Distanz.

Und drittens: kompakt bezüglich grosser Veränderungen in dieser kurzen Zeit. «Es ist schon sehr eindrücklich, dass wir hier von einer Entwicklung von 100 Jahren reden und vor Tertiärbauten stehen. Und das, obwohl der ökonomische Druck für Veränderung nicht gross gewesen sein dürfte.»

Mit Veränderungen wird es weitergehen, das ist gewiss. Und da dürfte wohl bald wieder ein Schub anstehen, dafür werde der Tempo-30-Testversuch schon sorgen, sagt Nussbaumer und lächelt vielsagend. «Es ist jeweils erstaunlich, was veränderter Verkehr mit einer Strasse macht.»

