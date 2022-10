Orell Füssli baut in Aarau weiter aus: dritte Filiale am Bahnhof

Aarau Bahnhof-UG wird umgebaut: Die Buchhandlung Orell Füssli eröffnet einen weiteren Standort und holt eine Aarauer Traditionsfirma ins Boot Ende 2023 will Orell Füssli Thalia AG am Bahnhof ihre dritte Aarauer Filiale eröffnen. Mit dabei: Die Confiserie Brändli. Für die neue, grosse Filiale müssen die Ladenflächen im Untergeschoss neu verteilt werden. Katja Schlegel, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 11.10.2022, 12.00 Uhr

Orell Füssli baut in Aarau weiter aus: Zur Filiale an der Hinteren Vorstadt (Bild) und der an der Bahnhofstrasse kommt ab Ende 2023 eine im Untergeschoss des Bahnhofs Aarau. Ueli Wild

Die Orell Füssli Thalia AG eröffnet Ende 2023 im Bahnhof Aarau ihre schweizweit 49. Filiale. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Die rund 290 Quadratmeter grosse Buchhandlung werde den Akzent auf ein breites Angebot und ein innovatives Ladenkonzept mit klarer Raumeinteilung setzen, so die Mitteilung. Heute betreibt Orell Füssli bereits Filialen an der Bahnhofstrasse (Meissner) und an der Hinteren Vorstadt (Wirz).

Der neue Laden am Bahnhof kommt ins Untergeschoss. In jenen Bereich, wo sich heute das Rail Center der SBB befindet sowie das leerstehende Lokal des früheren Lolipop-Ladens und die Swisscom-Filiale, die allerdings bald auszieht. Die Ladenflächen in diesem Ast der Bahnhof-Mall werden aber umgebaut und dabei komplett neu aufgeteilt. Daher dauert es auch noch ein gutes Jahr bis zur Neueröffnung.

In diesem Bereich des Untergeschosses zieht Orell Füssli ein. Die Ladenflächen werden aber zuerst komplett neu angeordnet. Anja Suter

Wichtiges Element der neuen Orell-Füssli-Filiale: die Confiserie Brändli. «Wir freuen uns, im Bahnhof Aarau eine weitere Filiale zu eröffnen. Aarau ist für uns eine wichtige Stadt und der Standort im Bahnhof reiht sich gut in unsere Expansionsstrategie ein, an allen relevanten und gut frequentierten Standorten in der Deutschschweiz mit unseren Orell-Füssli-Filialen präsent zu sein», wird Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG, zitiert.

Die Filiale wird 365 Tage im Jahr offen sein. «Mit der Confiserie Brändli konnten wir zudem ein Aarauer Traditionshaus gewinnen, das perfekt zu unserem Konzept passt: stöbern, entdecken und verweilen.»

«Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Orell Füssli. Unsere Welten passen hervorragend zusammen», ergänzt Philippe Brändli, Geschäftsleitungsmitglied der Confiserie Brändli.

«Die neue Filiale im Bahnhof Aarau wird unseren Kundinnen und Kunden ein schönes Umfeld bieten, um unsere Köstlichkeiten vor Ort zu geniessen.»

Eine Auswahl an Brändli-Klassikern, darunter auch die legendäre Brändli-Bombe, werden vor Ort auch zum Mitnehmen verkauft (Take Away). Die genaue Anzahl der Sitzplätze steht noch nicht fest.

Mit lokaler Verankerung

Herzstück der neuen Filiale in Aarau soll ein vielfältiges Sortiment an Büchern mit starkem regionalem Anteil, kreativen Geschenkideen werden. «Wie in allen unseren Filialen werden die regionalen Sortimente von den Verantwortlichen vor Ort bestimmt und eingekauft. Diese Autonomie der Buchhändlerinnen und Buchhändlern ist Teil der Orell-Füssli-Strategie und ermöglicht jederzeit auf regionale Themen, Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie Veranstaltungen einzugehen», so Simona Pfister.

Ergänzt wird das Ladenkonzept mit einer grossen eigenen Finki-Kinderbuchwelt und die Anbindung an die Orell-Füssli-Onlinekanäle für das Einkaufen unterwegs: Online-Reservierung und Abholung in der Filiale oder Versand nach Hause werden mit zusätzlichen digitalen Angeboten kombiniert. Zudem wird es in der Buchhandlung im Bahnhof Aarau einen Bereich für das digitale Lesen geben.

«Aarau ist für uns eine wichtige Stadt», betont das Unternehmen. «Wir halten einerseits an den beiden Standorten - Orell Füssli Wirz und Orell Füssli Meissner – fest und freuen uns, den dritten Standort Ende 2023 eröffnen zu können.»

