Bahnhof-Überschwemmung Aarau: Woher kam das viele Wasser?

Aarau Bahnhof-Überschwemmung: Woher kam plötzlich das viele Wasser? Noch ist die Ursache der Überflutung des Bahnhofes Aarau ein Rätsel. Woher kam all das viele Wasser, und wieso hatte es im Bahnhof-UG so viel Schlamm? Fest steht, dass die Reparatur länger dauert als anfänglich gedacht. Urs Helbling 29.06.2021, 05.00 Uhr

Nach einem Unwetter wurde die Unterführung im Bahnhof Aarau am 24. Juni überschwemmt. Gabrela Suter / Zvg / Aargauer Zeitung

Am Montagabend hat es wieder einige Minuten stark geregnet. Aber längst nicht so stark wie am letzten Donnerstag, als in Aarau ein Teil des Bahnhofs und seine Unterführung geflutet worden sind. Wie konnte das passieren, nachdem es jahrelang in diesem Objekt keine Hochwasserprobleme gegen hatte? Die Erklärungsversuche schiessen ins Kraut – und es ist nicht ganz klar, ob alle Beteiligten mit offenen Karten spielen. Schliesslich geht es um einen Schaden, der im höheren sechsstelligen Bereich liegen dürfte.

Fest steht: Ein Rohrbruch scheidet aus. Und fest steht weiter: Aus einem Kanalisationsschacht (es hat den Deckel angehoben) spritzte Wasser in die Unterführung. Aber hat das für die grosse Überflutung genügt? Und woher kamen der viele Dreck und Schlamm, der insbesondere ins dritte Untergeschoss des Bahnhofes (Westteil) geflossen ist? Die Spekulationen gehen dahin, dass es neben der Kanalisation noch eine zweite Überflutungsquelle gegeben haben muss. Vielleicht die Meyerschen Stollen, die mit städtischer Bewilligung bei der Baustelle «Bahnhof Süd» (ehemaliger WSB-Bahnhof) ein kurzes Stück weit geöffnet worden sind.

«Das Wasser kam von der Seite Frey-Herosé-Strasse»

«Wir sind ebenfalls Leidtragende»: In der Baugrube des "Bahnhofs Süd" hatte es am Samstag noch Wasser (rechts). Leserbild /

Die AZ hat die Involvierten befragt. Beat Engelhardt, Projektleiter «Bahnhof Süd» bei der Gross Generalunternehmung AG, erklärt auf die Frage, ob es denkbar sei, dass das Wasser von der Baustelle in die Unterführung hineingelaufen sei? «Nein, das Wasser kam von Seite Frey-Herosé-Strasse und nicht von unserer Baustelle.» Und was ist mit den Meyerschen Stollen? «Nach unserem Wissenstand spielten sie keine Rolle bei diesem Ereignis.» Die «Bahnhof Süd»-Baustelle gehörte auch zu den Leidtragenden des aussergewöhnlichen Wetterereignisses. «Die Baugrube stand unter Wasser, was zu Verunreinigung und Schäden an Installationen, verbautem Material und Geräten führte», sagte gestern Beat Engelhardt.

Zu den Meyerschen Stollen erklärte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: «Sie wurden in Mitleidenschaft gezogen, es drang – was bei diesen Wassermengen nicht erstaunlich ist – Wasser ein. Der Ausstellungsraum im 3. Bahnhof-UG war zeitweise etwa einen halben Meter unter Wasser. Das Wasser ist wieder abgeflossen, es gibt aber Schlamm/Sand-Rückstände.» Die Reinigungen und die Anmeldung des Schadens an die Versicherung seien am laufen.

Die Stadt war auch betroffen, weil ihre Velostation Süd überflutet worden war. Dort war bereits am Sonntag vorher Wasser eingedrungen.

Lifte und Rolltreppen wochenlang ausser Betrieb

Die Frage der Ursache wird weiter abgeklärt. Fest steht, dass die Schäden deutlich grösser sind, als anfangs gedacht. So musste der provisorische Laden der Bäckerei Wälchli für unbestimmte Zeit geschlossen werden. Drinnen sei alles kaputt.

Der Laden der Bäckerei Wälchli bleibt noch lange zu. Urs Helbling /

Wer durch die Bahnhofunterführung läuft, sieht trotz der allseitig grossen Reinigungsanstrengungen in der Nacht zum Freitag noch überall Dreck. Die SBB geht davon aus, dass es etwa zwei Wochen dauern wird, bis die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Die Prüfung der Lifte und Rolltreppen ergab laut SBB-Sprecher Martin Meier, dass die Schäden grösser sind, als anfänglich angenommen. «Es wird nach heutigem Stand mehrere Wochen brauchen, bis wieder alle Lifte und Rolltreppen in Betrieb gehen können.»