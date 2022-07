Grundeigentümer spricht zu den gefällten Bäumen im Gönhard

Aarau Bäume im Gönhard gefällt – jetzt spricht einer der Grundeigentümer Die Wogen der Empörung gingen hoch bei der Nachbarschaft, als im Aarauer Quartier Gönhard ohne Vorwarnung mehrere alte Bäume auf einem Privatgelände gefällt wurden. Nun stellt sich heraus: Die Erbengemeinschaft will das Land verkaufen. Daniel Vizentini 1 Kommentar 26.07.2022, 17.00 Uhr

Im Gönhard wird nichts mehr so, wie es mal war: Die Bäume am Schlittelrain sind weg, eine Grossüberbauung eine Frage der Zeit. zvg / Michael Haueter

Das Surren der Motorensägen ging auch am Dienstag weiter: Mehrere Bäume am Schlittelrain im Aarauer Quartier Gönhard wurden in den letzten beiden Tagen gefällt, ohne Vorwarnung an die Nachbarschaft oder den Landwirt, der die Fläche pflegt und bewirtschaftet. Die Empörung unter den Anwohnenden war gross. Sie fragten sich, warum die meist gesunden Bäume ausgerechnet jetzt weichen mussten, und befürchten bereits eine Grossüberbauung auf dem im Quartier als Schlittelhang beliebten Privatgelände.

Nach dem Ableben von Hans Werner Britschgi im Oktober 2021 gehört das Land heute einer Erbengemeinschaft mit neun Miteigentümern. Einer von ihnen erklärt auf Anfrage den Grund für das plötzliche Fällen der Bäume: Die Erben wollen das Land verkaufen, und dies zum bestmöglichen Preis. Fragen betreffend der Umwelt wurden im Hinblick darauf zweitrangig, wie er selber einräumt. Das Land liesse sich ohne die Bäume teurer verkaufen, angestrebt wird eine Gewinnmaximierung.

Der Miteigentümer, der ursprünglich in Aarau verwurzelt ist und die Situation kennt, sagt aber: Bei einer Überbauung des Geländes würden neue und «wohl viel mehr Bäume» gepflanzt, dies sähe die Bauordnung der Stadt offenbar so vor. Die nun gefällten Bäume würden also mittelfristig durch jüngere ersetzt.

Zu den weiteren familieninternen Angelegenheiten wollte er sich nicht äussern, erklärt aber: Es seien neun unterschiedliche Personen mit sehr unterschiedlichen Meinungen involviert. Da einen Konsens zu finden, sei entsprechend schwierig.

Der Schlittelrain im Gönhard-Quartier in Aarau während der Fällaktion am Montag. Daniel Vizentini

Überbauung ist nur eine Frage der Zeit

Der Hang am Schlittelrain dürfte also mittelfristig überbaut werden. An interessierten Neueigentümern und künftigen Bauherren für das bereits eingezonte Bauland im beliebten Aarauer Gartenstadtquartier dürfte es nicht mangeln. Die gesamte Parzelle misst knapp 10'000 Quadratmeter.

In der Vergangenheit soll es bereits erste Baupläne gegeben haben. Hans Werner Britschgi, bis zuletzt nebenan wohnhaft, war es ein Anliegen, dass keine hässliche Überbauung entsteht. Er soll laut Berichten aus der Nachbarschaft versucht haben, Bauten auf dem Schlittelrain so lange wie möglich hinauszuzögern.

Montagmittag waren bereits sechs Bäume gefallen. Daniel Vizentini

