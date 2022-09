Bäckerei Furter am Tag nach dem Feueralarm schon wieder offen

Marco Monaco kann am Dienstag bereits wieder Backwaren verkaufen, nachdem am Montagabend die Feuerwehr in seiner Backstube gestanden hatte. Gegenüber der AZ erklärt der Inhaber der ältesten Aarauer Bäckerei, was passiert ist und was er jetzt mit der verkohlten Masse macht.

Nadja Rohner 13.09.2022, 13.06 Uhr