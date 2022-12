Wie geht es mit dem «Rohrpark» in Aarau weiter?

Aarau Autos unter die Erde, ein grüner Platz darüber: Wie geht es mit dem «Rohrpark» weiter? Diesen Herbst brachte Anwohner Daniel Menzi seine Idee eines Parks im Aarauer Stadtteil Rohr an die Öffentlichkeit. Dieser sollte gleich dort entstehen, wo heute täglich Tausende Autos vorbeifahren: Auf der Hauptstrasse. Nun soll die Bevölkerung mitziehen. Daniel Vizentini 07.12.2022, 17.11 Uhr

Daniel Menzi (im Bild) lanciert die Idee eines Parks auf der Hauptstrasse in Rohr, auf Höhe der Haltestelle Rigistrasse. Daniel Vizentini

Es war eine gewagte Idee, die überraschte: An der Hauptstrasse in Rohr, ungefähr bei der heutigen Bushaltestelle Rigistrasse, könnten die Autos in einen Tunnel unter die Erde geführt und darüber ein Park gebildet werden. Hinter dem Vorschlag stand Anwohner Daniel Menzi. Vor wenigen Monaten trat er mit dieser Idee eines «Rohrparks» vor die Öffentlichkeit – und stiess auf reges Interesse.