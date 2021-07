Die «Spaghetti Factory» in Aarau heisst neu «Spagi by Marcello»

Aarau «Spaghetti Factory» verlässt den Aargau, Lizenznehmer Marcel Meyer führt das Lokal neu als «Spagi by Marcello» 19 Jahre lang führte Marcel Meyer die Aarauer Filiale der Restaurant-Kette. Ab dem 1. Juli ist es nun eigenständig. Neu bietet das beliebte Lokal auch glutenfreie Pasta an. Daniel Vizentini 01.07.2021, 05.00 Uhr

Marcel Meyer (55) führt die bisherige Spaghetti Factory neu als «Spagi by Marcello». Fabio Baranzini

Nach Jahrzehnten verlässt die «Spaghetti Factory» Aarau – und damit den Aargau. Das Lokal an der Metzgergasse, in dem ursprünglich die Rheinfelder Brauerei Salmen eine beliebte Beiz führte, bleibt aber weiterhin als Pasta-Restaurant bestehen: Ab heute führt es der langjährige Geschäftsführer Marcel Meyer einfach unter dem neuen Namen «Spagi by Marcello» weiter.

Eine riesige Umstellung von einem Tag auf den anderen werde es nicht geben, sagt er. Die eine oder andere neue Note werde aber schon gesetzt. Marcel Meyer hat die Zeichen der Zeit erkannt und will zum Beispiel das Angebot an veganen Menus ausbauen sowie erstmals auch glutenfreie Pasta anbieten.

Die Spaghetti Factory in Aarau. Britta Gut

Weitergeführt werden im beliebten Lokal die erschwinglichen Preise – es soll weiterhin ein Ort sein, an dem Arbeiter mehrere Male im Monat essen können, sagt er – und die Bedienung an den Tischen. Dies sei auch eines der Gründe gewesen, warum er sich von der Bindella-Gruppe (die landesweit die Lokale Spaghetti Factory, Santa Lucia oder Più führt) losgelöst habe.

Das neue Konzept wollte Marcel Meyer nicht weitertragen. Offenbar würde da mehr auf Selbstbedienung gesetzt. «In Aarau werden die Gäste gerne bedient», sagt er. «Und als Gastgeber will ich die Menschen auch gerne bedienen.»

Pasta weiterhin von Barilla, Gemüse, Brot und Bier aus der Region

Marcel Meyer zeigt sich aber auch dankbar dafür, dass ihm die Familie Bindella in den letzten Jahren die Chance gegeben habe, zu wachsen. 1998 begann der gelernte Beck, Konditor und Gastronom im Spaghetti Factory zu arbeiten. Er war damals 33 Jahre alt und hatte zuvor mehrere Jahre in Luxushotels in Zürich oder St.Moritz gewirkt. 2002 kaufte er das Lokal in Aarau und war fortan Geschäftsleiter und Lizenznehmer der Spaghetti Factory.

Für den heute 55-jährigen bedeutet die neue Eigenständigkeit mehr Freiheit, ohne die Rückendeckung durch die Bindella-Gruppe, aber auch mehr Verantwortung. Klar ist, dass er die vielen Mitarbeitenden weiter beschäftigen wird. «Einzelne Angestellte arbeiten seit über 30 Jahren hier, unser Team ist wie eine Familie», sagt Marcel Meyer.

Und auch an der Qualität der Produkte soll nichts gerüttelt werden. Die Teigwaren kommen weiterhin von Barilla, der Rest aus der Region: Salat und Gemüse vom Suhrer Landwirtspaar Angela und Christian «Frischer vom Fischer», das Biobrot vom Aarauer Beck Furter. Neu im Angebot wird Marcel Meyer das Aarauer Stadtwächter-Bier anbieten, dazu auch Aarauer Gin und mehr Schweizer Weine.

«Spagi by Marcello» – das Lokal in der Aarauer Altstadt trägt nun den Namen von Chef Marcel Meyer. Fabio Baranzini

Erinnerungen an den alten «Salmen»

Erhalten blieben im Lokal auch die Einrichtung und die grossen Säle, darunter die grosse, alte Glasmalerei, auf der die Geschichte von Aarau dargestellt wird. Zu Zeiten vom alten «Salmen» verzierte diese noch die Vitrinen zur Metzgergasse hin. Marcel Meyer erinnert sich, wie die verrauchte, voll besuchte Beiz ihm als damals Jugendlichen Eindruck machte.

In Suhr aufgewachsen, war er immer in Aarau im Ausgang, meistens beim «Hemmeler» an der Igelweid. Doch der Salmen habe ihm stets ein wenig begleitet – bis er ihn Jahrzehnte später selbst übernahm.