Aarau Auf Distanz: Am Freitag gibt es in Aarau wieder weltweit einzigartigen Musikgenuss inklusive Carillon Beim Obertorturmkonzert sitzt Glöckner Hubert Schäpper im Turm an seinem Carillon, während unten am Graben unter anderem Trompeten erklingen und der Kinderchor singt. Eine ganz besondere Herausforderung für die Musikerinnen und Musiker. Nadja Rohner 10.08.2021, 15.51 Uhr

Carillon-Konzert 2020: Carilloneur Hubert Schäpper im Turm, Sopranistin Stefanie Gnifke und Trompeter Peter Roschi unten auf der Gasse. Fabio Baranzini

Aarau hat mit dem Glockenspiel, dem Carillon, auf dem Obertorturm eine echte Besonderheit. Immer wieder werden Passanten von den Klängen überrascht. Am Freitag kann man das Carillon erneut hören – in einem weltweit einzigartigen Live-Konzert. Unter dem Motto «Glück, Frieden, Freiheit» findet das Obertorturmkonzert 2021 statt, bei dem die Klänge des Carillons kombiniert werden mit denen von Sopran Stefania Gniffke Thalmann, Trompeten und Flügelhörnern (Claude Rippas, Thomas Bosshard, Peter Roschi), Posaunen (Max Sidler, Arwed Peemöller) sowie – neu dieses Jahr - dem Jazz Quartett Aarau und dem Kinder- und Jugendchor Voices of aarau.